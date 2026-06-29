Hyundai thừa nhận xe wagon đang dần tuyệt chủng

Hyundai lý giải vì sao xe wagon ngày càng hiếm

Hyundai chuẩn bị khép lại dòng xe wagon, với việc mẫu i30 Wagon đã lỗi thời sắp bị khai tử. Xe wagon từng là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ không gian rộng rãi và khả năng vận hành tương tự sedan. Tuy nhiên, xu hướng thị trường trong những năm gần đây đã thay đổi mạnh mẽ khi khách hàng chuyển sang các mẫu SUV và Crossover.

Ông Xavier Martinet, Giám đốc điều hành Hyundai châu Âu cho biết, nhu cầu đối với xe wagon đang liên tục giảm. Theo ông, đây là lý do khiến Hyundai không còn đặt nhiều kỳ vọng vào kiểu thân xe này trong tương lai. Ngay cả tại châu Âu, nơi wagon vẫn còn được ưa chuộng hơn các khu vực khác, doanh số cũng đang thu hẹp đáng kể.

Ông Martinet chia sẻ: “Có lý do tại sao chúng ta không nói nhiều về dòng xe wagon - nhu cầu trong phân khúc này không tăng trưởng. i30 là một mẫu xe trước đây chủ yếu được sử dụng cho các đội xe công ty, nơi giá thành thường thấp và lợi nhuận không cao.”

Hyundai i30 Wagon N Line

Hyundai hiện vẫn bán mẫu i30 Wagon tại một số thị trường châu Âu, nhưng hãng thừa nhận phân khúc này không còn giữ được vị thế như trước. Trong khi đó, SUV tiếp tục tăng trưởng và trở thành lựa chọn phổ biến của phần lớn khách hàng.

SUV mang lại lợi nhuận cao hơn wagon

Giám đốc khu vực châu Âu tiếp tục nhận định nhu cầu toàn cầu đối với xe wagon là "rất thấp", khi người mua ở Trung Quốc và Mỹ đang dần từ bỏ kiểu dáng mui dài và chuyển sang ưa chuộng các dòng xe crossover và SUV. Tình hình kinh doanh của xe wagon không còn thuận lợi nữa. Hyundai cũng chỉ ra rằng SUV mang lại lợi nhuận tốt hơn đáng kể so với wagon. Điều này khiến các nhà sản xuất ưu tiên đầu tư nguồn lực cho những dòng xe có khả năng sinh lời cao hơn.

Hyundai i30 Wagon

Xu hướng tương tự đang diễn ra trên toàn ngành công nghiệp ô tô. Nhiều hãng xe đã lần lượt loại bỏ các mẫu wagon khỏi danh mục sản phẩm tại nhiều thị trường. Volvo xác nhận sẽ ngừng bán toàn bộ wagon tại Mỹ sau năm 2026, trong khi Porsche cũng khai tử các biến thể Taycan Cross Turismo và Sport Turismo do doanh số không đạt kỳ vọng.

Theo Hyundai, việc phát triển một mẫu wagon hoàn toàn mới hiện nay rất khó để đạt hiệu quả kinh tế khi lượng khách hàng ngày càng thu hẹp. Điều này khiến nhiều thương hiệu chuyển trọng tâm sang SUV, crossover và các mẫu xe điện có kiểu dáng gầm cao.

Xe wagon có cơ hội trở lại trong tương lai?

Dù triển vọng ngắn hạn khá ảm đạm, một số lãnh đạo trong ngành vẫn tin rằng wagon chưa hoàn toàn biến mất. CEO Volvo Håkan Samuelsson cho rằng trong khoảng 10 năm tới, wagon có thể hồi sinh nhờ ưu thế khí động học tốt hơn SUV, đặc biệt trong kỷ nguyên xe điện khi tối ưu phạm vi hoạt động trở thành yếu tố quan trọng.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các nhà sản xuất vẫn đang ưu tiên những dòng xe đáp ứng nhu cầu số đông. Điều đó đồng nghĩa wagon sẽ tiếp tục trở thành một phân khúc ngách dành cho nhóm khách hàng yêu thích kiểu thân xe truyền thống này, thay vì giữ vai trò chủ lực như nhiều thập kỷ trước.