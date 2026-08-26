Kawasaki Ninja e-1 ra mắt với giá khoảng 200 triệu đồng nhưng chỉ mạnh 12 mã lực

Kawasaki Ninja e-1 có giá khoảng 206 triệu tại Mỹ

Kawasaki tiếp tục đưa Ninja e-1 trở lại với phiên bản đời 2027, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu mô tô điện nhỏ gọn để sử dụng chủ yếu trong đô thị. Tại Mỹ, Ninja e-1 ABS có giá 7.899 USD (xấp xỉ 206 triệu đồng), một mức giá khá cao nếu đặt cạnh những mẫu Ninja động cơ xăng của chính Kawasaki.

Ninja e-1 được thiết kế dựa trên ý tưởng về một chiếc mô tô thể thao nhưng dễ sử dụng. Xe không có côn và hộp số truyền thống, người lái chỉ cần vặn ga để di chuyển. Chế độ Walk Mode còn hỗ trợ tiến và lùi khi dắt xe, đặc biệt hữu ích khi phải xoay xở với trọng lượng 309 pound, tương đương khoảng 140 kg.

Kawasaki Ninja e-1 2027

Điểm đáng chú ý khác là bộ pin của Ninja e-1 có thể tháo rời. Người dùng sống tại căn hộ hoặc những nơi không có vị trí đỗ xe tích hợp nguồn điện có thể mang pin vào nhà để sạc. Thời gian sạc đầy khoảng 3,7 giờ. Pin cũng có thể được sạc trực tiếp khi vẫn lắp trên xe.

Công suất thấp, tầm hoạt động chỉ 66 km

Ninja e-1 sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 12 mã lực, tương đương 12 PS hoặc 9 kW. Tuy nhiên, mức công suất này chỉ được duy trì trong tối đa 15 giây khi kích hoạt chế độ e-Boost. Ở điều kiện vận hành thông thường, công suất của xe chỉ khoảng 7 mã lực.

Hạn chế này liên quan đến định hướng phát triển Ninja e-1 cho các nhóm người sử dụng tại châu Âu, nơi hệ thống bằng lái mô tô có những giới hạn công suất nghiêm ngặt đối với người mới hoặc người trẻ. Trong khi đó, Mỹ không áp dụng hệ thống giới hạn tương đương, khiến mức công suất của Ninja e-1 trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua tại thị trường này.

Ngay cả khi so với những mẫu Kawasaki Ninja chạy xăng, Ninja e-1 cũng gặp bất lợi lớn. Ninja 300 ABS đời 2026 có công suất 39 mã lực nhưng giá chỉ 4.999 USD, trong khi Ninja 500 ABS mạnh 51 mã lực có giá 5.799 USD. Nếu muốn một mẫu xe mạnh hơn, Ninja 650 ABS có công suất 67 mã lực và giá 8.199 USD, tức chỉ cao hơn Ninja e-1 khoảng 300 USD.

Không chỉ thua về công suất, Ninja e-1 còn có hạn chế về phạm vi hoạt động. Xe chỉ được công bố đạt khoảng 41 dặm, tương đương 66 km, khi vận hành ở chế độ ECO và hạn chế sử dụng e-Boost. Trong khi đó, các mẫu Ninja chạy xăng kể trên có thể đạt ít nhất khoảng 170 dặm, tương đương 275 km, cho mỗi bình nhiên liệu.

Dù vậy, Ninja e-1 vẫn có một nhóm khách hàng tiềm năng riêng. Xe vận hành yên tĩnh, không cần nhiên liệu, không có côn để làm quen và pin có thể tháo rời để sạc. Với những người chủ yếu di chuyển trong thành phố và ưu tiên sự đơn giản hơn hiệu năng, Ninja e-1 có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, với mức giá như vậy, công suất cơ bản chỉ 7 mã lực, công suất tối đa 12 mã lực trong thời gian ngắn và tầm hoạt động 66 km, Kawasaki Ninja e-1 rõ ràng khó thuyết phục nhóm khách hàng Mỹ vốn có rất nhiều lựa chọn mô tô chạy xăng mạnh hơn và rẻ hơn.