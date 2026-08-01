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Không còn nhận ra Hyundai Kona: Thế hệ mới vuông vức như xe địa hình

Thứ Bảy, 06:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Hyundai Kona thế hệ mới vừa bị bắt gặp tại Hàn Quốc trong tình trạng không còn lớp ngụy trang, hé lộ thiết kế vuông vức và trưởng thành hơn. Mẫu SUV dự kiến ra mắt dưới dạng đời 2027, đồng thời có thể được cung cấp nhiều tùy chọn động cơ xăng, hybrid và thuần điện.

Hyundai Kona thế hệ mới thay đổi mạnh về thiết kế

Sau khi ra mắt thế hệ thứ hai vào cuối năm 2022, Hyundai được cho là không thực hiện một đợt nâng cấp giữa vòng đời đơn thuần mà đang phát triển Kona hoàn toàn mới cho đời 2027. Nguyên mẫu tiền sản xuất mới đây đã xuất hiện tại Hàn Quốc trong tình trạng không che chắn, qua đó hé lộ khá rõ diện mạo của mẫu SUV thế hệ tiếp theo. 

So với Kona hiện tại, mẫu xe mới có thân hình cao và thẳng đứng hơn. Thiết kế tổng thể được lấy cảm hứng từ Crater Concept, đồng thời có nhiều đường nét gợi liên tưởng đến gia đình xe điện Ioniq. Hyundai dường như đang kết hợp vẻ ngoài mạnh mẽ của một mẫu SUV địa hình với ngôn ngữ thiết kế hiện đại của xe điện.

khong con nhan ra hyundai kona the he moi vuong vuc nhu xe dia hinh hinh anh 1
Hyundai Kona thế hệ mới vừa bị bắt gặp tại Hàn Quốc trong tình trạng không còn lớp ngụy trang

Phía trước vẫn duy trì kiểu đèn hai tầng quen thuộc trên Kona, nhưng cụm đèn chính được thu nhỏ đáng kể. Dải đèn LED chạy ngang phía trên cũng dày hơn, trong khi cản trước được tạo hình mới với các khe hút gió nhỏ hơn và khu vực lưới tản nhiệt dường như được che kín.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở hai bên thân xe. Phần ốp nhựa màu đen chưa sơn vốn tạo nên vẻ khỏe khoắn cho Kona hiện tại đã biến mất, thay vào đó là thiết kế thân xe sạch và liền mạch hơn. Các đường gân chéo trên thế hệ cũ cũng được thay thế bằng những bề mặt phẳng, gọn gàng.

Cửa sổ bên và đường mái được thiết kế lại hoàn toàn, với đường chân kính gần như thẳng kéo dài về phía sau. Phần đuôi xe cũng trở nên đứng hơn, góp phần tạo nên dáng SUV trưởng thành. Kích thước chính thức chưa được công bố, nhưng Kona mới có khả năng tăng kích thước, tương tự xu hướng của mẫu Kia Seltos có chiều dài 4.430 mm. Hiện Kona dài khoảng 4.350 mm, trong khi Hyundai Creta có chiều dài 4.330 mm.

khong con nhan ra hyundai kona the he moi vuong vuc nhu xe dia hinh hinh anh 2

Kona mới được nâng cấp công nghệ, có thể dùng hệ thống Pleos Connect

Bên trong cabin, Hyundai Kona thế hệ mới được kỳ vọng sở hữu khoang nội thất hiện đại hơn với cụm màn hình kỹ thuật số kích thước lớn. Hệ thống thông tin giải trí mới nhiều khả năng sẽ sử dụng Pleos Connect, nền tảng do Hyundai phát triển dựa trên Android của Google.

Điểm đáng chú ý là Hyundai không loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý. Những chức năng quan trọng vẫn có thể được điều khiển thông qua các phím và nút truyền thống, giúp người lái thao tác thuận tiện hơn trong quá trình vận hành.

khong con nhan ra hyundai kona the he moi vuong vuc nhu xe dia hinh hinh anh 3
Bên trong cabin, Hyundai Kona thế hệ mới được kỳ vọng sở hữu khoang nội thất hiện đại hơn với cụm màn hình kỹ thuật số kích thước lớn.

Việc tăng kích thước tổng thể cũng có thể mang lại không gian rộng rãi hơn cho hành khách và hành lý. Điều này sẽ giúp Kona mới củng cố vị trí giữa nhóm SUV cỡ nhỏ và SUV compact tại châu Âu, nằm giữa Bayon và Tucson trong danh mục sản phẩm Hyundai.

Kona thế hệ mới sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ trong phân khúc như Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR, Honda HR-V và Mazda CX-30. Thiết kế mới vuông vức hơn cùng loạt công nghệ hiện đại được kỳ vọng giúp mẫu SUV Hàn Quốc tạo sự khác biệt trong phân khúc ngày càng đông đúc. 

Hyundai Kona thế hệ mới có thể dùng nhiều loại động cơ

Không chỉ thay đổi về ngoại hình và công nghệ, Hyundai Kona thế hệ mới còn được cho là tiếp tục theo đuổi chiến lược cung cấp nhiều hệ truyền động. Tùy thị trường, danh mục động cơ có thể bao gồm máy xăng hút khí tự nhiên 2.0L, động cơ tăng áp 1.6L và hệ thống hybrid tự sạc 1.6L.

Hệ truyền động hybrid dự kiến có cả cấu hình dẫn động cầu trước và bốn bánh. Hyundai cũng có thể tiếp tục cung cấp phiên bản Kona chạy hoàn toàn bằng điện, đồng thời đang cân nhắc bổ sung hệ thống hybrid có bộ mở rộng phạm vi hoạt động.

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Hyundai Kona thế hệ mới dự kiến chính thức ra mắt toàn cầu trong vài tháng tới và được định vị là mẫu xe đời 2027.

Một thay đổi quan trọng khác là Hyundai được cho là đang muốn hợp nhất dòng Kona và Creta thành một mẫu xe toàn cầu duy nhất. Nếu kế hoạch này được triển khai, mẫu xe mới có thể sử dụng tên Kona hoặc Creta tùy từng thị trường. Nền tảng của xe cũng được cho là có khả năng dùng chung với thế hệ Chevrolet Tracker tiếp theo, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Hyundai và General Motors. 

Hyundai Kona thế hệ mới dự kiến chính thức ra mắt toàn cầu trong vài tháng tới và được định vị là mẫu xe đời 2027. Nếu những hình ảnh nguyên mẫu hiện tại phản ánh đúng thiết kế cuối cùng, Kona mới sẽ đánh dấu bước chuyển đáng kể của dòng SUV này, từ kiểu dáng cá tính và có phần phá cách sang phong cách vuông vức, trưởng thành và gần với ngôn ngữ thiết kế của các mẫu Ioniq hơn. 

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Hyundai Palisade có phiên bản đặc biệt dành cho đường đua, chỉ sản xuất một chiếc

VOV.VN - Hyundai vừa trình làng một phiên bản đặc biệt của Palisade để dành riêng cho nhiệm vụ hỗ trợ tại các sự kiện đua xe. Được phát triển từ Palisade XRT Pro, mẫu SUV này sở hữu hàng loạt trang bị chuyên dụng để vận chuyển lốp, dụng cụ sửa chữa và thiết bị kỹ thuật, nhưng sẽ không được bán ra thị trường.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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