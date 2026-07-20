Hyundai Palisade có phiên bản đặc biệt dành cho đường đua, chỉ sản xuất một chiếc

Hyundai Palisade Track Support - SUV hỗ trợ đường đua được chế tạo chỉ một chiếc

Hyundai đã giới thiệu mẫu Palisade Track Support, một phiên bản độc nhất được phát triển nhằm phục vụ các hoạt động của đội đua Hyundai N trên đường đua. Thay vì trở thành một mẫu xe thương mại, chiếc SUV ba hàng ghế này được thiết kế để đảm nhận vai trò phương tiện hậu cần, hỗ trợ kỹ thuật và vận chuyển thiết bị tại các sự kiện đua xe của hãng.

Nền tảng của Palisade Track Support là phiên bản 2026 Palisade XRT Pro, biến thể thiên về off-road với hệ dẫn động bốn bánh HTRAC, khoảng sáng gầm tăng, lốp địa hình cùng vi sai chống trượt điện tử phía sau. Những nâng cấp sẵn có trên XRT Pro giúp chiếc SUV dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình quanh khu vực đường đua, từ bãi sỏi, đường đất đến khu vực dịch vụ.

Chiếc xe độc ​​nhất vô nhị này khoác lên mình lớp sơn màu xám đậm đầy tinh tế, điểm xuyết bằng những sọc đua màu đỏ cam đặc trưng của N Performance và họa tiết cờ ca rô màu xanh nhạt. Các nhãn dán của nhà tài trợ được đặt trên cửa trước và hai bên hông phía sau, cùng với dòng chữ N Track Support Vehicle dọc theo thân xe. Đèn cảnh báo LED trên nóc, giá chở hàng cỡ lớn và nhiều chi tiết phục vụ công việc. Tổng thể khiến Palisade Track Support trông giống một chiếc xe cứu hộ chuyên nghiệp hơn là SUV gia đình.

Khoang hành lý biến thành “gara di động” cho đội đua Hyundai N

Điểm đáng chú ý nhất của Palisade Track Support nằm ở khoang hành lý phía sau. Hyundai đã loại bỏ cách bố trí thông thường để biến không gian này thành khu vực chứa đầy đủ thiết bị phục vụ sửa chữa và hỗ trợ xe đua.

Ở phía sau, Hyundai bổ sung thêm một giá đỡ gắn vào móc kéo để giữ một bộ bánh xe, giúp đội ngũ kỹ thuật có thể thay lốp ở bất cứ đâu trong khuôn viên. Một bánh xe khác với lốp Michelin Pilot Sport bám đường tốt được đặt trong khoang chở hàng, cùng với thảm WeatherTech, dầu nhớt chuyên dụng Motul dành cho xe đua, dây kéo cứu hộ cường độ cao, hộp đựng đồ chắc chắn và mũ bảo hiểm Bell đặt làm riêng thuộc về cựu tay đua IMSA Michelin Pilot Challenge, Mark Wilkins.

Nhờ không gian rộng rãi của Palisade, đội ngũ kỹ thuật có thể mang theo gần như toàn bộ những vật dụng cần thiết để xử lý các sự cố phát sinh ngay tại đường đua mà không cần thêm xe chuyên dụng cỡ lớn.

Ngoài nhiệm vụ vận chuyển thiết bị, mẫu SUV này còn có thể di chuyển linh hoạt giữa các khu vực kỹ thuật nhờ hệ dẫn động bốn bánh và khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình, phát huy lợi thế vốn có của phiên bản XRT Pro.

Chỉ là xe ý tưởng, chưa có kế hoạch bán thương mại

Hyundai xác nhận Palisade Track Support chỉ được chế tạo với mục đích phục vụ đội ngũ Hyundai N và các hoạt động quảng bá thương hiệu. Hãng hiện chưa có kế hoạch sản xuất thương mại hay mở bán phiên bản này.

Dù vậy, sự xuất hiện của Palisade Track Support cho thấy Hyundai đang khai thác tối đa nền tảng của Palisade XRT Pro, không chỉ hướng đến khách hàng yêu thích khám phá mà còn chứng minh mẫu SUV cỡ lớn này có thể đảm nhận nhiều vai trò đặc biệt ngoài mục đích sử dụng gia đình.