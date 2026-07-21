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Lộ diện Mitsubishi Xforce HEV, mức tiêu thụ chỉ 4,1 lít/100 km

Thứ Ba, 06:00, 21/07/2026
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VOV.VN - Mitsubishi Xforce HEV vừa ra mắt tại Indonesia, đánh dấu mẫu xe Hybrid đầu tiên được sản xuất nội địa. Sở hữu hệ truyền động e:Motion tiên tiến, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 24,4 km/lít cùng nhiều nâng cấp về vận hành, Xforce HEV được kỳ vọng sẽ sớm có mặt tại Malaysia và nhiều thị trường ASEAN.

Mitsubishi Xforce HEV chính thức ra mắt, lần đầu sản xuất tại Indonesia

Mitsubishi Motors Indonesia đã chính thức giới thiệu Xforce HEV, phiên bản Hybrid của mẫu SUV cỡ B này. Đây là mẫu xe Hybrid đầu tiên được Mitsubishi sản xuất tại Indonesia, đồng thời là cột mốc quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

Xforce HEV được phát triển dựa trên nền tảng của phiên bản chạy xăng nhưng được trang bị hệ truyền động Hybrid e:Motion tương tự mẫu Xpander HEV và Xpander Cross HEV đang bán tại Thái Lan. Xe sử dụng động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh dung tích 1.6L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion, cho tổng công suất hệ thống 116 PS và mô-men xoắn cực đại 255 Nm.

Theo công bố của Mitsubishi, Xforce HEV đạt mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 24,4 km/lít (tương đương khoảng 4,1 lít/100 km), mang lại lợi thế đáng kể so với phiên bản động cơ xăng truyền thống.

Hệ truyền động e:Motion cùng nhiều công nghệ tối ưu vận hành

“Xforce HEV cho phép lái xe điện chủ yếu bằng động cơ điện, kết hợp tính thân thiện với môi trường với trải nghiệm lái mạnh mẽ và mượt mà đặc trưng của xe điện” - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mitsubishi Motors, Keisuke Kishiura cho biết.

Hệ thống Hybrid của Xforce HEV hoạt động theo nhiều chế độ khác nhau nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Ở tốc độ thấp, xe chủ yếu vận hành bằng mô-tơ điện. Khi cần tăng tốc hoặc di chuyển ở tốc độ cao, động cơ xăng sẽ phối hợp hoặc trực tiếp dẫn động bánh xe tùy điều kiện vận hành. 

lo dien mitsubishi xforce hev, muc tieu thu chi 4,1 lit 100 km hinh anh 1

Xe còn được trang bị công nghệ Active Yaw Control (AYC) giúp cải thiện độ ổn định khi vào cua, cùng 7 chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel, Mud, Tarmac, EV Priority và Charge. Người lái có thể ưu tiên chạy điện hoặc sạc pin bằng động cơ xăng khi cần thiết.

lo dien mitsubishi xforce hev, muc tieu thu chi 4,1 lit 100 km hinh anh 2

Mitsubishi cũng bổ sung tính năng phanh tái tạo năng lượng với nhiều cấp độ điều chỉnh, giúp tăng khả năng thu hồi điện năng và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Thiết kế gần như giữ nguyên, Malaysia được kỳ vọng là thị trường tiếp theo

Về ngoại thất, Xforce HEV gần như không thay đổi so với bản máy xăng, ngoại trừ logo HEV, bộ mâm thiết kế mới và một số chi tiết nhận diện dành riêng cho phiên bản Hybrid. Về ngoại hình, nó được phân biệt với phiên bản thông thường bởi dòng chữ Xforce trên nắp ca-pô, lưới tản nhiệt dạng nan mạ crôm, mâm xe 18 inch hai tông màu độc đáo và huy hiệu HEV màu xanh lam, mặc dù khoảng sáng gầm xe giảm từ 222 mm của phiên bản xăng xuống còn 183 mm.

lo dien mitsubishi xforce hev, muc tieu thu chi 4,1 lit 100 km hinh anh 3

Khoang nội thất tiếp tục sở hữu màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và gói an toàn chủ động Mitsubishi Safety Sensing trên các phiên bản cao cấp.

Mitsubishi cho biết, Xforce HEV sẽ được bán tại Indonesia trước khi mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực. Malaysia được xem là điểm đến tiếp theo nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu SUV Hybrid cỡ B. Mẫu xe này cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh của Mitsubishi trước các đối thủ như Toyota Yaris Cross Hybrid hay Honda HR-V e:HEV.  

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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