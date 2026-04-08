Loạt ô tô Hybrid "ăn xăng như ngửi" tại Việt Nam: Có chiếc chưa tới 1 lít/100km

Thứ Tư, 08:15, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng mạnh, dòng xe Hybrid cắm sạc (PHEV) đang dần chứng minh sức hút tại thị trường Việt Nam nhờ khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện trong đô thị và mức tiêu hao nhiên liệu thấp kỷ lục, đánh bay nỗi lo chi phí vận hành.

Công nghệ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn so với xe Hybrid thông thường và cho phép sạc ngoài, nên người dùng có thể sử dụng xe như một chiếc ô tô thuần điện cho nhu cầu đi lại hàng ngày với chi phí đổ xăng rất thấp, đặc biệt mang lại lợi ích trong giai đoạn giá xăng dầu biến động phức tạp. Dưới đây là những mẫu xe PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng nhất đang phân phối tại Việt Nam.

1. BYD Seal 5

Được định vị cạnh tranh với các sedan hạng C, BYD Seal 5 (hay Seal 05 DM-i) có giá bán 696 triệu đồng và là đại diện hiếm hoi của phân khúc sở hữu công nghệ PHEV tại thị trường Việt Nam.

Trái tim của BYD Seal 5 là hệ thống DM-i Super Hybrid kết hợp máy xăng 1.5L và mô-tơ điện, cùng với bộ pin Blade dung lượng 18,3 kWh, cho phép di chuyển thuần điện lên tới 120 km. Ở chế độ vận hành hỗn hợp, xe tiêu thụ chỉ khoảng 3,2 lít/100km. Nếu quãng đường đi lại mỗi ngày dưới 100 km và người dùng cắm sạc đều đặn, chiếc sedan này gần như không tốn một giọt xăng nào. Đặc biệt, khi nạp đầy cả xăng và điện, tầm hoạt động của xe có thể lên tới 1.200 km.

2. BYD Sealion 6

BYD Sealion 6 là mẫu xe PHEV đầu tiên của hãng bán tại Việt Nam với giá 839 - 936 triệu đồng, cạnh tranh trong phân khúc C-SUV nhờ công nghệ DM-i Super Hybrid, với sự kết hợp của động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên và mô-tơ điện.

Tương tự BYD Seal 5, Sealion 6 cũng được trang bị bộ pin Blade dung lượng 18,3 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 100 km. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp cực kỳ ấn tượng, tối thiểu chỉ 1,1 lít/100km khi được sạc đầy. Ở chế độ HEV (khi pin thấp), động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò máy phát điện, giữ mức tiêu hao loanh quanh 4,8 lít/100km.

3. Jaecoo J7 PHEV

Là phiên bản Hybrid cắm sạc của Jaecoo J7, mẫu xe này được bán ra với giá 969 triệu đồng tại Việt Nam. Xe sở hữu hệ thống Super Hybrid System với sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện.

Điểm nhấn lớn nhất là khi được sạc đầy pin, xe có thể di chuyển thuần điện khoảng 90 km. Ở chế độ vận hành hỗn hợp với pin đầy, mức tiêu hao nhiên liệu của Jaecoo J7 PHEV thấp nhất là 0,52 lít/100km. Ngay cả trong điều kiện hết pin, hệ thống quản lý năng lượng thông minh vẫn giúp xe duy trì mức tiêu thụ rất thấp, khoảng trên dưới 4 lít/100km.

4. Kia Sorento PHEV

Dù ra mắt khá sớm tại thị trường Việt Nam nhưng Kia Sorento PHEV chưa tạo được nhiều dấu ấn, bên cạnh giá bán khá cao 1,299 - 1,399 tỷ đồng, xe cũng chưa đạt mức tiết kiệm như kỳ vọng khi tiêu hao 2,9 lít/100km trong điều kiện đầy pin. 

Kia Sorento PHEV được trang bị động cơ xăng SmartStream 1.6L tăng áp kết hợp động cơ điện và bộ pin 13,8 kWh, cho phép xe chạy thuần điện khoảng 50 - 70 km, thấp hơn khá nhiều so với các mẫu PHEV mới từ Trung Quốc hiện nay.

5. Lynk & Co 08

Ra mắt vào tháng 10/2025, Lynk & Co 08 EM-P được bán ra thị trường với giá từ 1,299 tỷ đồng, hiện xe đang nắm giữ danh hiệu một trong những chiếc PHEV có tầm hoạt động thuần điện xa nhất tại Việt Nam. 

Xe sở hữu cụm pin dung lượng 39,6 kWh, giúp đạt quãng đường tối đa lên tới gần 200 km chỉ bằng điện. Ở chế độ Hybrid khi sạc đầy pin, mẫu xe này có thể đạt mức tiêu thụ thấp nhất theo công bố là khoảng 1,2 lít/100 km.

6. Volvo XC60 Recharge

Là mẫu xe mang đậm phong cách thiết kế Bắc Âu, Volvo XC60 Recharge được bán ra với giá 2,299 - 2,75 tỷ đồng, đây là ô tô hạng sang tiên phong với công nghệ PHEV tại Việt Nam, cho mức tiêu hao nhiên liệu trung bình theo công bố (chuẩn WLTP) chỉ ở mức khoảng 2 lít/100km.

Xe được trang bị hệ truyền động T8 AWD kết hợp động cơ xăng 2.0L tăng áp và mô-tơ điện ở cầu sau, mang lại tổng công suất lên đến 462 mã lực. Cụm pin 18,8 kWh cung cấp khả năng di chuyển thuần điện khoảng 89 km. 

Tuệ Minh-Hoàng Phúc/VOV.VN
Tag: hybrid xe tiết kiệm xăng xe PHEV xe hybrid tại việt nam có nên mua xe hybrid mức tiêu thụ của xe hybrid giá xe hybrid
