Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành với giải chạy Nha Trang City Trail 2026

Tiếp nối hành trình City trail Mitsubishi Motors Việt Nam - Nha Trang City Trail 2026 là dấu mốc tiếp theo trong chuỗi đồng hành của MMV với cộng đồng yêu chạy bộ địa hình, sau những thành công tại Mitsubishi Motors Việt Nam - Củ Chi City Trail 2024 và Tam Đảo City Trail 2025.

MMV tiếp tục mang đến sân chơi chuyên nghiệp, khơi dậy tinh thần thể thao, nơi tinh thần phiêu lưu được đánh thức và biến mỗi khoảnh khắc thường nhật thành một hành trình khám phá đầy cảm hứng.

Sự đồng hành của Mitsubishi Motors Việt Nam tại giải chạy xuất phát từ sự tương đồng sâu sắc giữa bản sắc thương hiệu và tinh thần của các vận động viên, lan tỏa mong muốn tiến xa hơn và tìm kiếm sự thú vị trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật.

Tinh thần Mitsubishi Motors bộc lộ thông qua sự dẻo dai, linh hoạt của các vận động viên trên các địa hình đa dạng, sự kiên định và bền bỉ để chinh phục mục tiêu và vẻ đẹp của sự nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

MMV tự tin trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp các vận động viên khai mở tinh thần khám phá và "Vững tiến mỗi hành trình" với sự an toàn, an tâm trên mỗi bước chạy.

Hành trình tại Mitsubishi Motors Việt Nam - Nha Trang City Trail 2026 Giải chạy mang đến cung đường kết hợp giữa đường trường và đường mòn địa hình tại núi Cô Tiên, với 4 cự ly thử thách phù hợp với mọi cấp độ vận động viên: 5 km, 12 km, 21 km và 35 km. Các vận động viên sẽ được trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ và tận hưởng tầm nhìn bao quát toàn bộ vịnh Nha Trang từ đỉnh núi.

Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giàu cảm hứng với sự chuẩn bị bài bản, tận tâm và các hoạt động bên lề đa dạng, mang đến những khám phá thú vị đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phiêu lưu và sự tự tin trên mỗi bước chạy.

Thông qua giải chạy, Mitsubishi Motors Việt Nam mong muốn cùng với những dòng xe của mình trở thành người bạn đồng hành tin cậy, biểu tượng cho đam mê khám phá với tinh thần hứng khởi mỗi ngày.