中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khám phá Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa ra mắt, giá 760 triệu đồng

Thứ Năm, 07:00, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa được ra mắt tại Thái Lan với loạt nâng cấp đáng chú ý như bổ sung hệ thống ADAS, tăng số lượng túi khí lên 6 và tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid với mô-tơ điện mạnh 116 PS.

Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 nâng cấp thiết kế và công nghệ an toàn

Phiên bản nâng cấp 2026 của Mitsubishi Xpander Hybrid được trình làng tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan) với nhiều thay đổi tập trung vào trang bị và an toàn. Ngoại hình xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc nhưng được tinh chỉnh lại một số chi tiết để hiện đại hơn.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống an toàn khi xe được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, đồng thời tăng số lượng túi khí lên 6, cải thiện đáng kể mức độ bảo vệ so với trước đây. Những trang bị này giúp Xpander Hybrid trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc MPV phổ thông.

Hệ truyền động Hybrid: Mô-tơ điện 116 PS, mô-men xoắn 255 Nm

Xpander Hybrid 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid e:Motion quen thuộc của Mitsubishi, kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L và mô-tơ điện. Trong đó, mô-tơ điện đóng vai trò chính với công suất 116 PS và mô-men xoắn 255 Nm, truyền lực tới cầu trước.

Hệ thống này giúp xe vận hành êm ái hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu so với động cơ đốt trong truyền thống. Xe cũng duy trì nhiều chế độ lái phù hợp với các điều kiện vận hành khác nhau, hướng tới sự linh hoạt trong sử dụng hàng ngày.

Tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 facelift có giá khoảng 114.000 RM (tương đương hơn 760 triệu đồng sau quy đổi). Việc bổ sung ADAS, tăng số túi khí và duy trì hệ truyền động Hybrid cho thấy Mitsubishi đang tập trung nâng cấp giá trị sử dụng thực tế cho Xpander, thay vì thay đổi toàn diện về nền tảng. Đây cũng là bước đi nhằm giữ vững vị thế của mẫu MPV này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ trong khu vực.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: Mitsubishi Xpander Xpander Hybrid MPV xe hybrid Bangkok Motor Show Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 Mitsubishi Xpander Hybrid Mitsubishi Xpander Hybrid
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Honda N-Van 2026 ra mắt bản turbo cao cấp, bổ sung trang bị an toàn và tiện nghi

Ford Việt Nam liên tiếp triệu hồi Mustang Mach-E cùng do lỗi đèn LED

Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt đổ bộ thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
Doanh Nghiệp - báo in
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
Ô tô
Xe máy
Tư vấn