Khám phá Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 vừa ra mắt, giá 760 triệu đồng

Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 nâng cấp thiết kế và công nghệ an toàn

Phiên bản nâng cấp 2026 của Mitsubishi Xpander Hybrid được trình làng tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan) với nhiều thay đổi tập trung vào trang bị và an toàn. Ngoại hình xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield quen thuộc nhưng được tinh chỉnh lại một số chi tiết để hiện đại hơn.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống an toàn khi xe được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, đồng thời tăng số lượng túi khí lên 6, cải thiện đáng kể mức độ bảo vệ so với trước đây. Những trang bị này giúp Xpander Hybrid trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc MPV phổ thông.

Hệ truyền động Hybrid: Mô-tơ điện 116 PS, mô-men xoắn 255 Nm

Xpander Hybrid 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid e:Motion quen thuộc của Mitsubishi, kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L và mô-tơ điện. Trong đó, mô-tơ điện đóng vai trò chính với công suất 116 PS và mô-men xoắn 255 Nm, truyền lực tới cầu trước.

Hệ thống này giúp xe vận hành êm ái hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu so với động cơ đốt trong truyền thống. Xe cũng duy trì nhiều chế độ lái phù hợp với các điều kiện vận hành khác nhau, hướng tới sự linh hoạt trong sử dụng hàng ngày.

Tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Xpander Hybrid 2026 facelift có giá khoảng 114.000 RM (tương đương hơn 760 triệu đồng sau quy đổi). Việc bổ sung ADAS, tăng số túi khí và duy trì hệ truyền động Hybrid cho thấy Mitsubishi đang tập trung nâng cấp giá trị sử dụng thực tế cho Xpander, thay vì thay đổi toàn diện về nền tảng. Đây cũng là bước đi nhằm giữ vững vị thế của mẫu MPV này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ trong khu vực.