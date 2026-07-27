Mitsubishi Triton sắp có phiên bản mới, sở hữu công nghệ tự lái tiên tiến

Mitsubishi Triton sẽ có phiên bản BFMS với nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại

Mitsubishi Motors Brazil đã xác nhận đang phát triển một phiên bản mới của Triton mang tên BFMS. Dự án được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các công nghệ an toàn chủ động và hỗ trợ người lái trên phân khúc xe bán tải cỡ trung.

Điểm nhấn lớn nhất của Triton BFMS là việc được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với khả năng vận hành ở cấp độ 2, cho phép xe tự động điều khiển vô-lăng, tăng giảm tốc trong một số điều kiện nhất định nhưng người lái vẫn phải luôn theo dõi và sẵn sàng can thiệp. Đây sẽ là lần đầu tiên Mitsubishi đưa công nghệ lái bán tự động lên dòng bán tải Triton. Hệ thống dự kiến bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và nhiều tính năng an toàn chủ động khác.

Về mặt ngoại hình, chiếc xe tải này nổi bật với màu nâu Baroque chủ đạo kết hợp với màu đen ngọc trai Onyx ở phần thân dưới. Lưới tản nhiệt và nắp gương vẫn giữ màu đen, trong khi phần đầu xe Dynamic Shield và các phần mở rộng chắn bùn được sơn cùng màu với thân xe. Bộ mâm 20 inch có lớp hoàn thiện màu tối với họa tiết kim cương và được trang bị lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac bám đường tốt. Bên ngoài, xe còn có bậc lên xuống có thể thu vào bằng điện, nắp thùng mềm, hộp đựng đồ trong thùng xe, ổ cắm 12 volt trong thùng xe và móc kéo. Logo BF///MS được gắn trên cửa và cửa sau.

Bên trong, nội thất bọc da màu nâu và đen với đường chỉ khâu màu cam. Logo BF///MS lại xuất hiện trên bảng điều khiển, cùng với biểu tượng con ngựa được thêu trên ghế và được chiếu sáng bởi đèn soi đường. Trang bị khá đầy đủ vì phiên bản đặc biệt này dựa trên phiên bản cao cấp nhất Triton Katana. Bộ trang bị tiêu chuẩn bao gồm màn hình thông tin giải trí 9 inch, hệ thống định vị, camera 360 độ, hệ thống âm thanh JBL cao cấp, điều hòa hai vùng, thảm sàn cao su, bảy túi khí và bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS).

Về mặt kỹ thuật, không có thay đổi nào, động cơ diesel tăng áp kép 2.4 lít vẫn sản sinh công suất 202 mã lực (151 kW / 205 PS) và mô-men xoắn 470 Nm (347 lb-ft). Công suất được truyền đến cả bốn bánh thông qua hộp số tự động sáu cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh Super Select II hàng đầu của Mitsubishi, với bộ vi sai cầu sau khóa và bảy chế độ lái dành riêng cho từng địa hình.

Phiên bản mới hướng đến tăng sức cạnh tranh toàn cầu

Triton thế hệ mới đã ra mắt tại nhiều thị trường từ năm 2023 và nhận được nhiều nâng cấp về khung gầm, động cơ cũng như khả năng vận hành. Tuy nhiên, so với các đối thủ như Ford Ranger, Volkswagen Amarok hay Toyota Hilux, mẫu bán tải của Mitsubishi vẫn còn thiếu các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Việc phát triển phiên bản BFMS được xem là bước đi quan trọng để Mitsubishi bắt kịp xu hướng điện tử hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng. Hãng cũng kỳ vọng những nâng cấp này sẽ giúp Triton tăng sức hút tại các thị trường trọng điểm như Brazil, Đông Nam Á và Australia.

Hiện Mitsubishi chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của Triton BFMS. Tuy nhiên, việc dự án đã được xác nhận cho thấy mẫu xe nhiều khả năng sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới.

Mitsubishi đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ an toàn

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái, Mitsubishi cũng đang mở rộng chiến lược đầu tư vào các công nghệ an toàn và kết nối trên nhiều dòng xe toàn cầu. Điều này phản ánh xu hướng chung của ngành ô tô khi các tính năng ADAS ngày càng trở thành trang bị tiêu chuẩn ngay cả trên những mẫu xe bán tải.

Nếu được trang bị đầy đủ các công nghệ như kế hoạch, Triton BFMS sẽ giúp Mitsubishi thu hẹp khoảng cách với các đối thủ dẫn đầu phân khúc, đồng thời mang đến lựa chọn hấp dẫn hơn cho khách hàng ưu tiên yếu tố an toàn và công nghệ.

Mitsubishi Triton BF///MS được sản xuất theo đơn đặt hàng tại Brazil mà không giới hạn số lượng. Phiên bản đặc biệt này có giá 359.990 R$ (71.200 USD, khoảng 1,87 tỷ đồng) nhưng hiện đang được bán với giá ưu đãi 339.990 R$ (67.200 USD, khoảng 1,76 tỷ đồng) trong một chương trình khuyến mãi.