Mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm mới nhất năm 2026

Tại điểm i khoản 5 và điểm a khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm như sau:

Điều 6. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

i) Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 9, điểm đ khoản 11 Điều này, hành vi bị cấm đi vào công trình thủy lợi và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;

10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều này;

Như vậy, mức phạt xe ô tô đi vào đường cấm năm 2026 sẽ có mức phạt ban đầu từ 4 - 6 triệu đồng. Trong trường hợp gây ra tai nạn giao thông, mức phạt này được nâng lên mức cao từ 20 - 22 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe với mức ban đầu là 2 điểm; trong trường hợp gây tại thì trừ 10 điểm. Đây là một trong những hình phạt bị trừ rất nhiều điểm Giấy phép lái xe hiện nay.

Nếu bạn có hành vi vi phạm bị trừ hết điểm Giấy phép lái xe, bạn sẽ bị thu hồi bằng lái xe và phải thi lại bằng lái xe ô tô lần nữa. Hình thức xử phạt này la một điểm mới được thủ tướng chính phủ ban hành vào nghị định trong năm nay.