Những mẫu xe giảm giá hàng trăm triệu đồng trong tháng 4/2026

Làn sóng giảm giá mạnh mẽ từ nhiều hãng xe ô tô lớn tại Việt Nam nhằm kích cầu tiêu dùng đang ồ ạt đổ vào tháng 4/2026 nhằm giải phóng hàng tồn và kích cầu thị trường. Các chương trình kích cầu phổ biến nhất bao gồm giảm trực tiếp tiền mặt, hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ và ưu đãi cho xe điện.

1. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E là mẫu xe điện dẫn đầu cuộc đua giảm giá với mức “sốc” chưa từng có. Mach – E trở thành tâm điểm của thị trường tháng 4 khi giảm giá tới gần 900 triệu đồng lập lên mức ưu đãi gía kỷ lục chưa từng có tại thị trường Việt Nam. Giá bán thực tế của xe đang được hạ từ 2,599 tỷ xuống còn khoảng 1,699 tỷ đồng.

Động thái này của Ford giảm giá Mach-E lên đến 900 triệu đồng không phải là chiêu marketing đơn thuần mà phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc xe điện.

Sau gần 1 năm bán tại Việt Nam, Mach-E không đạt doanh số như kỳ vọng, nhu cầu chưa bùng nổ theo kỳ vọng của nguồn cung thì buộc hãng phải cắt giá sâu để đẩy hàng.

Một rào cản rất thực tế phải nhìn nhận rằng trạm sạc công cộng hiện còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào việc sạc tại nhà và chưa có hệ sinh thái mạnh như VinFast và giá cả cạnh tranh hơn. Trong khi đó Mach-E lại là xe nhập khẩu, không có hệ sinh thái riêng tại Việt Nam. Đây chính là rào cản khiến cho mẫu xe này vừa ra mắt tại được một năm đã phải tính bài giảm giá để cạnh tranh.

2. Hyundai SantaFe và Palisade

Phân khúc SUV & MPV được giảm giá sâu nhất, đặc biệt là các dòng xe Hyundai và Ford. Đây là bước đệm được đánh giá là để dọn kho hoặc cạnh tranh thị phần.

Ở phân khúc SUV phổ thông cỡ trung, bộ đôi Santa Fe và Palisade của thương hiệu Hyundai cũng đang tạo sự chú ý khi các đại lý chính hãng của Hyundai liên tục áp dụng mức giảm giá từ 200 - 220 triệu đồng trong tháng 4/2026. Chương trình này tập trung chủ yếu vào các lô xe VIN 2025 còn tồn kho.

Hyundai Santa Fe đang áp mức giảm giá kỷ lục lên tới 220 triệu đồng, đưa giá bản xuống chỉ còn khoảng 849 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng (tuỳ phiên bản). Hyundai Palisade Giảm khoảng 200 triệu đồng, kèm thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Hyundai Creta giảm giá 50 triệu đồng, Hyundai Tucson giảm giá 58 triệu đồng.

3. Subaru Forester và Subaru Crosstrek

Ở nhóm xe xăng truyền thống, nhiều mẫu xe ghi nhận mức giảm hàng trăm triệu đồng như Subaru Forester và Subaru Crosstrek.

Hệ thống phân phối Subaru đang triển khai gói kích cầu có tổng giá trị từ 258 - 308 triệu đồng cho các xe VIN 2024 - 2025. Theo đó, Subaru Forester được giảm tối đa khoảng 308 triệu đồng. Subaru Crosstrek được giảm tới 258 triệu đồng

Gói ưu đãi này bao gồm cả hình thức giảm tiền mặt trực tiếp và quà tặng đi kèm cho người mua.

Chính sách giảm giá trong tháng 4 này giúp mẫu xe Nhật tăng sức cạnh tranh trong phân khúc C-SUV. Giá bán thực tế của Subaru Forester được giảm xuống còn 869 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu của hãng. Tuy nhiên, số lượng xe hưởng ưu đãi sâu không còn nhiều và chương trình sẽ kết thúc ngay khi các mẫu xe tồn của Vin 2024 – 2025 được bán hết.

4. BMW iX3, Mercedes-Benz S 450

Điểm danh đến dòng sang phải kể đến BMW iX3, đây cũng là mẫu xe giảm giá mạnh nhất với giá niêm yết ban đầu của xe là 3,539 tỷ đồng. Sau khi áp dụng chính sách giảm lên đến hơn 1 tỷ đồng giá bán thực tế tại đại lý hiện chỉ còn khoảng 2,49 tỷ đồng. Giá bán BMW iX3 hiện được kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận khách hàng hơn.

Không nằm ngoài cuộc chơi, dòng sedan cao cấp Mercedes-Benz S 450 cũng được đặt chân vào danh sách các mẫu xe giảm giá trong tháng 4 này. Một số đại lý xe sang đang chào bán mẫu xe đầu bảng này với mức ưu đãi giảm 1,09 tỷ đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 3,95 tỷ đồng.

Phần lớn xe S 450 đang giảm sâu là xe sản xuất từ 2023 (VIN 2023), đã tồn kho qua 2024–2025 nhưng vẫn chưa bán hết.

S-Class - biểu tượng của sự thành đạt và đẳng cấp là dòng xe có khả năng giữ giá ổn định và ít khi cần đến các biện pháp kích cầu mạnh tay, vậy mà giờ đây cũng phải “bon chen” xếp trong danh sách ưu đãi khủng. Điều này cho thấy ở một góc nào đó của cuộc cạnh tranh thị phần, bối cảnh thị trường biến động mạnh và nhiều mẫu xe mới nổi lên, S 450 đang đứng trước áp lực lớn buộc phải lựa chọn giữa việc giữ vững vị thế chuẩn mực hay thay đổi để tiếp tục dẫn đầu.

Tuy nhiên, phần lớn các xe giảm sâu đều là xe VIN cũ hoặc sản xuất từ những năm trước. Trước đó hãng cũng đã tung chiêu giảm 500–600 triệu nhưng vẫn "kẹt hàng" chưa bán hết. Do vậy bước sang năm 2026 đợt giảm giá áp chót này được đưa ra với mong muốn đẩy nốt hàng tồn, dọn kho cho các sản phẩm mới.

Đối với khách hàng chỉ quan tâm đến giá thành thì đây là thời điểm mua lý tưởng, còn đối với những tệp khách chỉ quan tâm đến đời xe, thích chạy theo xu hướng công nghệ và đời mới thì sẽ cân nhắc đến yếu tố giảm giá đợt này.