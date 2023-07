Áp dụng nhiều biện pháp kích cầu, Hyundai bán hơn 5.000 xe trong tháng 6

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Tập đoàn Thành Công (TC Group) - nhà phân phối dòng xe Hyundai tại việt Nam, tổng doanh số xe Hyundai tháng 6 đạt 5.108 xe, tăng trưởng 42,9% so với tháng 5.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 6 với 1.539 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 67,3% so với tháng trước đó. Hai vị trí tiếp theo có sự đổi chỗ so với tháng 5 khi Hyundai Grand i10 vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 với 712 xe bán ra, tăng trưởng 74,9% còn Hyundai Creta với 655 xe đứng ở vị trí thứ 3, tăng trưởng 31,5%.

Hyundai Accent vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Hàn tại Việt Nam.

Hyundai Santa Fe đứng thứ 4 với doanh số 565 xe, tăng trưởng gấp 2 lần so với tháng 5. Tiếp đến là Hyundai Tucson với 412 xe, tăng trưởng 2,5 lần so với tháng trước đó. Hyundai Elantra với 272 xe bán ra, tăng trưởng 83,8% so với tháng 5. Hyundai Stargazer có sự sụt giảm nhẹ khi chỉ đạt doanh số 230 xe. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 723 xe bán ra trong tháng 6/2023.

Theo giới kinh doanh, Hyundai có được sự tăng trưởng như vậy trong tháng 6/2023 là nhờ việc giảm giá, ưu đãi của nhiều mẫu xe trong thời gian qua. Bên cạnh đó, thông tin giảm 50% phí trước bạ cho dòng xe trong nước áp dụng từ 1/7/2023 cũng giúp thị trường xe phần nào bớt ảm đạm do ảnh hưởng của kinh tế.

"Tuy nhiên, hiện tại, thị trường ô tô vẫn còn khá nhiều khó khăn, doanh số của nhiều hãng xe vẫn rất thấp so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính khiến thị trường xe gặp nhiều khó khăn suốt thời gian qua là do nền kinh tế chung đang chịu nhiều biến động, lạm phát, suy thoải xảy ra ở nhiều quốc gia" - anh Nguyễn Văn Hùng, chủ của một showroom xe tại Hà Nội chia sẻ.

Theo TC Group, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Hyundai đạt 28.011 xe bán ra, bằng 62% so với cùng kì năm 2022. So với cùng kỳ năm 2022, Hyundai đã bán ra 36.397 xe.

Trong đó, doanh số Hyundai Accent giảm từ 10.240 xe (6 tháng đầu năm 2022) xuống còn 7.452 xe sau 6 tháng đầu năm 2023; Hyundai Grand i10 giảm từ 5.670 xe xuống 3.858 xe hay Santa Fe giảm từ 4.855 xe xuống còn 2.556 xe.

Bước sang tháng 7/2023, các chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Nhà nước sẽ mang theo kì vọng thúc đẩy doanh số của nhiều hãng xe sẽ khởi sắc trong 6 tháng bán hàng cuối năm.