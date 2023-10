Chiêm ngưỡng Lexus LS 2024 ra mắt tại Nhật Bản

Lexus đã giới thiệu một loạt bản nâng cấp cho mẫu xe đầu bảng LS tại Nhật Bản, tập trung vào việc cải thiện độ an toàn và tiện nghi.

Điểm nổi bật đáng chú ý nhất của LS bản nâng cấp là việc bổ sung cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới, kết hợp với màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12,3 inch hiện có, đã được bổ sung trên bản nâng cấp trước.

Những cải tiến về công nghệ không dừng lại ở đó, vì Lexus LS được hưởng lợi từ phiên bản mới nhất của bộ Hệ thống An toàn Lexus + ADAS. Chức năng Hỗ trợ lái xe chủ động mới giúp giảm nguy cơ xảy ra tai nạn bằng cách giữ khoảng cách an toàn với người đi bộ, xe đạp và các phương tiện đang đỗ, trong khi hệ thống an toàn Trước va chạm sử dụng radar sóng milimet và camera một mắt để tránh va chạm và phát hiện khi nào người lái xe không chú ý. Lexus Teammate cung cấp tính năng hỗ trợ lái xe khi tắc đường và đỗ xe từ xa.

Trang bị tiêu chuẩn hiện bao gồm một ổ ghi ghi nguồn dữ liệu từ cả camera trước và sau, đi kèm tính năng sử dụng điện thoại thông minh làm chìa khóa kỹ thuật số. Cuối cùng, phiên bản hybrid (LS 500h) giờ đây đã được trang bị hệ thống cấp điện bên ngoài dành cho những trường hợp khẩn cấp.

Chuyển sang khung gầm và thiết bị điện tử, các kỹ sư của Lexus đã tăng độ cứng bằng cách bổ sung giá hỗ trợ bộ tản nhiệt và phương pháp mới để buộc chặt hệ thống treo trước và sau. Họ cũng giảm độ rung bằng cách điều chỉnh góc của bộ phận cao su giữ ống xả tại chỗ và với chức năng mới ở chế độ lái Comfort giúp giảm rung lắc. Cuối cùng, hệ thống Lái phía sau động (DRS) trước đây chỉ giới hạn ở các phiên bản RWD, giờ đây cũng được mở rộng cho các mẫu xe AWD.

Giá cho Lexus LS đời 2024 tại Nhật Bản dao động trong khoảng 10.940.000 - 17.990.000 Yên (khoảng 1,7 - 2,9 tỷ đồng) tùy thuộc vào hệ truyền động được chọn (LS 500 chạy bằng xăng hoặc LS 500h hybrid) và mức độ trang bị. Dự kiến mẫu xe nâng cấp này sẽ ra mắt thị trường vào ngày 16/10. Các thị trường khác ngoài Nhật Bản dự kiến cũng sẽ sớm ra mắt.

Thế hệ thứ năm hiện tại của Lexus LS ban đầu được giới thiệu vào năm 2017, với bản nâng cấp tiếp theo vào năm 2020 và một số bản nâng cấp trong năm mẫu xe bổ sung thêm nhiều tính năng.

