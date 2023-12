Ford ra mắt dự án chia sẻ kỹ năng sơ cứu cơ bản

Sau 15 năm đóng góp cho an toàn giao thông tại Việt Nam, chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường - Ford Driving Skills for Life (DSFL) tích cực mở rộng hoạt động xã hội, chia sẻ những kiến thức đúng cho cộng đồng về các kỹ năng sơ cứu cơ bản với mong muốn giảm thiểu thương vong không đáng có cho người bị nạn do không được sơ cứu kịp thời hoặc không đúng cách thông qua dự án Chia sẻ kĩ năng sơ cứu cơ bản – “Hiểu biết nhỏ - An toàn lớn”.

Dự án là chương trình do Ford Việt Nam kết hợp với bác sĩ Ngô Đức Hùng – khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, đồng thời là tác giả của cuốn sách “3 phút sơ cứu” nhằm phổ biến những kiến thức sơ cứu cơ bản nhưng dễ bị hiểu nhầm trong cuộc sống hàng ngày, góp phần hạn chế thương vong và giảm thiểu những hành động sai gây nguy hiểm cho người bị nạn.

Bác sỹ Ngô Đức Hùng, khoa Cấp cứu, bệnh viện Bạch Mai, Giảng viên Đại học Y Hà Nội hướng dẫn sơ cứu trong một tình huống người tham gia giao thông bị tai nạn

“Mỗi người cần có kỹ năng sơ cứu cơ bản cần thiết để có thể kịp thời ứng phó trong những tình huống nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng. Bạn không cần phải là bác sĩ hay nhân viên y tế thì mới sơ cứu được. Chỉ cần bạn tìm hiểu, chuẩn bị trước các kiến thức sơ cứu cơ bản và tham gia dự án miễn phí này, bạn đã trang bị cho mình những điều cần biết về sơ cứu, tự bảo vệ bản thân mình và giúp đỡ những người thân yêu xung quanh.” – Bác sĩ Ngô Đức Hùng chia sẻ.

Các kiến thức về sơ cứu được chia sẻ rộng rãi thông qua chuỗi video ngắn thực hiện bởi nhóm sản xuất của đạo diễn Đinh Đức Thành gồm 18 video về kỹ năng sơ cứu cơ bản đăng tải trên các kênh chính thức của Ford bao gồm kiến thức về dụng cụ sơ cứu, các nguyên tắc an toàn cùng với các bước sơ cứu căn bản và các trường hợp sơ cứu kết hợp với các tính huống hài hước tái hiện các tai nạn thường gặp như bị điện giật, đuối nước, đột quỵ, bị bỏng, xử lý vết thương hở, động vật/côn trùng cắn, chấn thương xương khớp,… để người xem nắm bắt được cách xử lý, kịp thời ứng phó trong nhiều tình huống khác nhau.

Cùng với đó là bộ thẻ thông tin (flashcard) do họa sĩ Thành Phong và Trần Ngọc Minh Thư thiết kế nhằm hướng dẫn những bước sơ cứu cơ bản, ngắn gọn để mọi người có thể mang theo người hoặc lưu trữ để sử dụng bất cứ lúc nào.

Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và Ford Việt Nam cùng một số đơn vị ký phát động dự án Chia sẻ kỹ năng sơ cứu cơ bản – “Hiểu biết nhỏ - An toàn lớn”

Ford Việt Nam đã chia sẻ kỹ những kỹ năng sơ cứu cơ bản này cho các câu lạc bộ bán tải hay cộng động lái xe tại các thành phố lớn từ Bắc vào Nam. Với, chuỗi video này, Ford hy vọng có thể lan tỏa rộng hơn nữa những kiến thức hữu ích trong cộng đồng thông qua các kênh mạng xã hội.

Ford hy vọng dự án dù chia sẻ kĩ năng sơ cứu nhỏ sẽ mang đến lợi ích to lớn cho mỗi người tự bảo vệ mình trong các tình huống rủi ro, qua đó góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng.

“Với Ford, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Ford quan tâm tới các công nghệ an toàn trên sản phẩm, an toàn trong quy trình sản xuất và an toàn cho nhân viên. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ các kiến thức an toàn với cộng đồng để giúp xây dựng thế giới tốt đẹp hơn ”. Ông Apichat Thuravatikul – Giám đốc Marketing và Bán hàng, Ford Việt Nam chia sẻ.