Giảm 50% phí trước bạ, người tiêu dùng có hưởng lợi?

Giảm 50% phí trước bạ cho ô tô trong nước từ 1/7?

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái gửi Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo hướng giảm 50% và áp dụng kể từ 1/7 đến hết năm. Trình Chính phủ trước ngày 15/6.

Còn Bộ Tư pháp được giao thẩm định kịp thời dự thảo sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ Tài chính, để đảm bảo Nghị định được trình Chính phủ trước ngày 15/6.

Các bộ trên có trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thời hạn, không được chậm trễ.

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ được nhiều doanh nghiệp ô tô mong chờ sẽ giúp thị trường ô tô Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, UBND các tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước với lí do doanh số thị trường ô tô sụt giảm mạnh.

Sau đó, Hiệp hội Các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam (VIVA) cũng gửi đơn lên Quốc hội Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ về kiến nghị đề xuất ưu đãi lệ phí trước bạ đối với dòng ô tô nhập khẩu.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán xe toàn thị trường ba tháng đầu năm giảm đáng kể. Cụ thể, thời gian qua, thị trường ô tô giảm đến 34% so với cùng kỳ và giảm 38% đối với các loại ô tô du lịch dưới 9 chỗ. Các chương trình khuyến mãi từ các hãng, đại lý liên tục đưa ra để kích cầu tiêu dùng nhưng hiệu quả đem lại cũng không như mong muốn.

Cũng với đề xuất này, Bộ Công Thương cho rằng, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô trong nước đang phải đối mặt với thực tế tồn kho ở mức khá cao. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc tiếp cận vốn, lãi suất tăng cao, tỷ giá và lạm phát… cũng gây áp lực tới doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Đại diện Bộ Công thương cho biết, các doanh nghiệp sản xuất ô tô cùng Hiệp hội VAMA và một số địa phương có nhà máy sản xuất ô tô đã có kiến nghị lên Bộ Công Thương, Bộ đã báo cáo với Chính phủ xem xét đề nghị giảm thuế, phí trước bạ, đồng thời xem xét gia hạn, chậm nộp với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Thời điểm hiện tại, Chính phủ đang giao cho Bộ Tài chính xem xét kiến nghị Bộ Công Thương đưa ra.

Cũng theo Bộ Công thương, theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, quan điểm của Bộ Công Thương rất ủng hộ giảm 50% phí trước bạ trong năm 2023. Tuy nhiên, thẩm quyền sẽ do Chính phủ sẽ xem xét, phê duyệt.

Nếu chính sách này được thông qua và áp dụng từ 1/7, đây có thể là yếu tố sẽ giúp "giải cứu" thị trường ô tô trong nước khi đang gặp nhiều khó khăn, doanh số liên tục sụt giảm.

Như theo báo cáo của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ghi nhận doanh số bán hàng tháng 5/2023 chỉ đạt 20.726 xe, bao gồm xe 14.483 du lịch, 6.096 xe thương mại và 147 xe chuyên dụng.

Sức tiêu thụ của thị trường theo báo cáo của VAMA tháng 5/2023 và 5 tháng của năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả này, toàn thị trường giảm 8% so với tháng 4/2023, giảm 53% so với tháng 5/2022. Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 8%; xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 16% so với tháng trước.

Xét về nguồn gốc, danh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.079 xe, giảm 9% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.647 xe, giảm 5% so với tháng 4/2023.

Còn các hãng báo cáo độc lập như VinFast, TC Group (nhà phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) cũng cho kết quả kinh doanh sụt giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, doanh số bán hàng tháng 5/2023 của VinFast là 2.996 xe, giảm hơn 26% so với tháng 4/2023. Thương hiệu Hyundai tại Việt Nam thông báo bán được 3.575 xe, giảm hơn 28,4% so với tháng trước.

Theo Bộ Công thương, sản lượng ô tô sản xuất trong nước tháng 5/2023 đạt 27.000 xe, lũy kế 5 tháng đạt 133.600 xe, lần lượt bằng 67,4% và 76% so với cùng kỳ năm 2022.

Giảm phí trước bạ, người mua sẽ được hưởng lợi?

Hiện mức thu phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ phần trăm từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký. Mức phí trước bạ với ô tô con tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... là 12% giá trị xe; TP HCM 10%, Hà Tĩnh 11%... Riêng xe bán tải, phí trước bạ bằng 60% mức thu phí lần đầu với xe con. Với mức giá ô tô trên thị trường hiện nay, việc giảm lệ phí trước bạ sẽ giúp người mua xe giảm hàng chục cho tới hàng trăm triệu đồng.

Ví dụ: Một chiếc xe con có giá 600 triệu đồng, muốn đăng ký tại Hà Nội, số tiền khách hàng phải bỏ ra để đóng thuế trước bạ là 72 triệu đồng (phí trước bạ 12% ở Hà Nội). Nhưng nếu được giảm 50%, số tiền này chỉ còn 36 triệu đồng.

Hiện mức thu phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ phần trăm từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký.

Có nghĩa, người mua xe đã tiết kiệm được 36 triệu đồng khi mua xe mới khi đề xuất giảm 50% phí trước bạ của Bộ Tài chính được thông qua. Nếu khách hàng mua xe càng có giá trị cao, thì mức tiết kiệm sẽ càng lớn khi phí trước bạ đã giảm còn 50%.

Hay, đối với mẫu xe Mercedes-Benz GLC 300 4matic 2023 được lắp ráp trong nước có giá 2,56 tỷ đồng. Mức phí trước bạ phải nộp tại khu vực Hà Nội khi chưa giảm phí là 12% là khoảng hơn 300 triệu đồng; Nếu được giảm 50% phí trước bạ chính thức có hiệu lực, khách hàng sẽ tiết kiệm 150 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Thế Hùng, chủ của 2 showroom bán xe tại Hà Nội, với mức giảm phí trước bạ như này, đây có thể là yếu tố giúp thị trường ô tô trong thời gian tới khởi sắc; Vì tâm lý của nhiều người đang có nhu cầu mua xe thực sự sẽ thấy đây là thời điểm tốt, giúp họ có thể tiết kiệm được một khoản chi phí ban đầu. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều hãng, đại lý cũng liên tục đưa ra các chương trình giảm giá, ưu đãi để kích cầu. Nếu vẫn áp dụng sau khi giảm phí thì người tiêu dùng sẽ hưởng lợi "kép".

Tuy nhiên, đây cũng lại là điều lo lắng của nhiều người tiêu dùng, nếu đề xuất giảm phí trước bạ của Bộ Tài chính được thông qua thì các hãng cũng sẽ cắt giảm mức ưu đãi, giảm giá như hiện nay, hay thậm chí là không còn.

Anh Nguyễn Ngọc Minh (Mễ Trì, Hà Nội) cho biết: "Anh cũng đang có ý định mua một chiếc Mazda CX-5, hiện được báo giá khá tốt và có tặng kèm quà khuyến mại. Nhưng nếu mua bây giờ đi đăng ký mà sau giảm phí thì lại bị thiệt, còn nếu đợi thuế giảm mới mua thì sợ giá lại tăng hoặc hết khuyến mại nên tôi cũng đang đắn đo"./.