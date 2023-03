Hyundai Accent 2024 lộ ảnh thực tế trước ngày ra mắt

Hyundai đã nhá hàng thế hệ thứ sáu của dòng Verna (còn được gọi là Accent) tại nhiều thị trường được một thời gian. Nhưng trước khi được hãng xe giới thiệu chính thức vào cuối tháng 3, mẫu xe đã bị bắt gặp trên đường công cộng, để lộ kiểu dáng với một số cải tiến mới.

Accent / Verna là dòng sedan bốn cửa cỡ subcompact ở mức giá tầm trung, nằm dưới Elantra trong phân khúc sản phẩm của Hyundai. Trong những bức ảnh được chia sẻ trên các diễn đàn của Hàn Quốc, mẫu xe thế hệ thứ sáu áp dụng ngôn ngữ kiểu dáng “Sensuous Sportiness” sắc nét của Hyundai đi kèm đèn LED trải dài toàn chiều rộng ở cả hai đầu. Tương tự như Sonata 2024 được thiết kế lại gần đây, phần đầu xe Accent được trang bị lưới tản nhiệt lớn, nối với các hốc hút gió bên và đèn pha tách rời.

Từ hình dáng bên ngoài, các đường nét của chắn bùn sau khiến nhiều người nhớ đến mẫu xe cùng nhà Tucson, thiết kế chắn bùn mới cũng khiến vẻ ngoài chiếc xe thêm phần hầm hố, mặc dù bộ la-zăng hợp kim trông có vẻ khá nhỏ so với thân xe. Kính sau dạng dốc được lấy cảm hứng từ chiếc Elantra, trong khi ở phía sau, Accent nổi bật với đèn hậu trải dài và những đường cắt sắc nét. Huy hiệu “Accent” và dòng chữ trong bối cảnh bức ảnh đã “tố cáo” đây là mẫu xe thực tế được phát hành ở Hàn Quốc; bởi dòng xe tại thị trường Ấn Độ sẽ có chữ “Vena” thay vì “Accent”.

Những bức ảnh thực tế đã cho chúng ta hình dung được chính xác hơn về thiết kế bên ngoài của Hyundai Accent 2024 so với những bản phác thảo chính thức được hãng xe chia sẻ gần đây. Thông thường, các bản phác thảo sẽ có xu hướng trông cách điệu hơn so với chiếc xe thực tế do bánh xe lớn hơn, tỷ lệ kéo dài và hiệu ứng ánh sáng. Mặc dù nội thất thực tế vẫn chưa được hé lộ nhưng Hyundai Accet/Vena mới dự kiến sẽ có buồng lái kỹ thuật số cùng một số tính năng công nghệ và tiện nghi hiện đại như ghế trước thông gió, cửa sổ trời, hệ thống A/C tự động và ADAS.

Mẫu xe bốn cửa bản tiêu chuẩn sẽ được cung cấp động cơ 1,5 MPi hút khí tự nhiên với công suất 113 mã lực, trong khi các phiên bản cao cấp hơn sẽ có động cơ 1,5 T-GDi tăng áp sản sinh 158 mã lực. Cả hai đều được trang bị hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động (IVT) cho bản tiêu chuẩn và hộp số tự động DCT bảy cấp cho bản cao cấp. Giống như các phiên bản tiền nhiệm, tất cả biến thể của Accent và Verna sẽ sở hữu hệ dẫn động cầu trước.

Khách hàng hiện đã có thể đặt trước Hyundai Verna tại Ấn Độ, nơi nó sẽ cạnh tranh với những đối thủ như VW Virtus, Skoda Slavia, Honda City sắp được nâng cấp và Maruti Suzuki Ciaz cũ. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, việc sản xuất mẫu xe được thực hiện tại nhà máy Chennai ở Ấn Độ. Được biết, Hyundai đã ngừng sản xuất Accent cho thị trường Mỹ vào năm ngoái và có vẻ như mẫu xe này sẽ không xuất hiện trở lại tại thị trường này./.