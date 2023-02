Hyundai Stargazer giảm giá kỷ lục tại đại lý, quyết chạy đua doanh số

Theo khảo sát của PV, nhiều đại lý của Hyundai tại Hà Nội đang đưa ra mức ưu đãi cho Stargazer rất hấp dẫn - lên tới 100 triệu đồng (tùy phiên bản và đại lý). Điều này khiến giá của Stargazer sau khi giảm chỉ còn từ 485 - 585 triệu đồng, tùy phiên bản.

Theo thông tin có được, Hyundai Stargazer được giảm nhiều như vậy chủ yếu là nhằm thúc đẩy doanh số sau Tết (khoảng thời gian trầm lắng của thị trường), đồng thời để đẩy hàng tồn kho của năm 2022.

Theo một nhân viên kinh doanh của đại lý Hyundai ở Hà Nội, thời điểm sau Tết là khoảng thời gian trầm lắng của thị trường nên việc các mẫu xe được giảm giá, khuyến mại để kích cầu là chuyện dễ hiểu. Không chỉ có Stargazer được giảm, mà nhiều mẫu xe khác của Hyundai cũng đang được giảm giá hoặc tặng kèm quà tặng khi mua xe.

Hyundai Stargazer

Nhưng theo giới kinh doanh, mức giảm sâu lần này dành cho Stargazer chủ yếu là các xe sản xuất năm 2022 - lô xe nhập nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia cuối cùng trước khi được lắp ráp tại Việt Nam năm 2023. Vì vậy, đây cũng có thể coi là động thái để đẩy hàng tồn kho, trước khi lô xe lắp ráp tại Việt Nam ra mắt.

Trước đó, Stargazer cũng được các đại lý tung ra chương trình ưu đãi giảm giá từ 50 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản và đại lý.

Với mức giảm này, Hyundai Stargazer cũng là mẫu MPV có giá hấp dẫn nhất trên thị trường Việt ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, các đối thủ như Mitsubishi Xpander cũng đang có ưu đãi tặng phiếu đổ xăng 10 triệu đồng, giá xe là 555 triệu đồng; Suzuki Ertiga có giá gần 520 triệu đồng; Toyota Avanza có giá 538 triệu đồng; Kia Carens MT Deluxe có giá 619 triệu đồng...

Doanh số các dòng xe MPV tại Việt Nam trong tháng 1/2023

Được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 10/2022 theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia, Hyundai Stargazer nhanh chóng nhận được khá nhiều sự chú ý, đánh giá cao của giới chuyên môn, người tiêu dùng Việt nhờ thiết kế độc đáo, trang bị nhiều công nghệ hiện đại và rộng rãi, giá thành hợp lý.

Xe có 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn, đặc biệt, cao cấp và bản cao cấp 6 ghế. Hyundai Stargazer tỏ ra khá táo bạo khi kính chắn gió được thiết kế vát liền mạch với nắp ca-pô kéo dài ra xuyên suốt tổng thể xe.

Cùng với đó, Hyundai Stargazer còn được trang bị sạc không dây chuẩn Qi tích hợp hệ thống làm mát, hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây, âm thanh Bose cao cấp với 8 loa và amply rời. Đi cùng là nội thất bọc da, màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi.

Không gian nội thất tiện nghi trên Hyundai Stargazer

Về khả năng vận hành, Hyundai Stargazer được phân phối tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển. Hộp số vô cấp iVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường.

Hyundai Stargazer còn được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn, đặc biệt là gói an toàn SmartSense trên phiên bản cao cấp bao gồm: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm trước FCA; Hệ thống hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm điểm mù BCA; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA; Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA; Hệ thống đèn tự động thông minh AHB; Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn SAW; Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Stargazer IVT Tiêu chuẩn 575 triệu đồng 485 triệu đồng Stargazer IVT Đặc biệt 625 triệu đồng 525 triệu đồng Stargazer IVT Cao cấp 675 triệu đồng 575 triệu đồng Stargazer IVT Cao cấp (6 ghế) 685 triệu đồng 585 triệu đồng

Doanh số năm 2022 của Hyundai Stargazer đạt 1.121 xe; còn trong tháng 1/2023, Stargazer chỉ đạt doanh số 182 xe, đứng thứ 5 trong phân khúc xe MPV tại Việt Nam./.