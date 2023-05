Lexus RX 500h F SPORT Performance: Trải nghiệm vận hành vượt trội

Công nghệ Hybrid hiện đại

Bắt nhịp tiên phong cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu; Lexus RX 400h ra mắt năm 2005 được ghi nhận là mẫu crossover đầu tiên trên thế giới trang bị một khối động cơ hybrid. Với việc kết hợp sức mạnh của động cơ đốt trong và các mô tơ điện dùng pin; các kỹ sư Nhật Bản hy vọng sẽ tối ưu khả năng vận hành của xe; cải thiện hiệu suất đồng thời giảm mức phát thải; trong khi vẫn đảm bảo đem lại sự êm ái tĩnh lặng cho các hành khách.

Suốt quãng đường gần 20 năm kể từ đó cho tới nay và Lexus đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trên hành trình “xanh hóa” hành tinh: Hãng Lexus là hãng có nhiều dòng xe điện hóa nhất trong danh mục kinh doanh ở trên 90 quốc gia, phân bổ đa dạng phủ khắp các phân khúc. Năm 2020 ghi nhận 1/3 số xe Lexus lăn bánh trên toàn cầu là các mẫu xe điện hóa, tạo đà cho dấu mốc chói lọi 2 triệu xe điện hóa được bán ra tính đến tháng 5/2021.

Mục tiêu 2030 của thương hiệu xe hạng sang Nhật Bản là toàn bộ dải sản phẩm sẽ đều là xe thuần điện

Theo kế hoạch, Lexus sẽ lần lượt ra mắt tới 20 mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới hoặc nâng cấp từ các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong của hãng. Và tới năm 2030, toàn bộ dải sản phẩm của thương hiệu hạng sang Nhật Bản sẽ chỉ là xe thuần điện để hướng tới một xã hội hoàn toàn trung hòa Carbon.

Tính đến nay, công nghệ hybrid của Lexus đã tiến hóa tới 4 thế hệ và được cải tiến không ngừng để xóa nhòa ranh giới giữa xăng và điện; nhằm đem lại trải nghiệm vận hành nhất quán cho người dùng mà không cần phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc nhờ khả năng tự sạc cho pin. Điển hình là Lexus RX 500h F SPORT Performance – mẫu SUV bán chạy nhất của Lexus và mới ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3 vừa qua.

Khả năng vận hành tối ưu đáng ngạc nhiên

Trải nghiệm lái Lexus là một trong 4 trụ cột chính ở Chương tiếp theo (Next Chapter) của Lexus. Nếu như NX khởi đầu kỷ nguyên mới của Lexus thì RX là mẫu SUV khẳng định sự chuyển mình đó.

Trên RX, các kỹ sư đã kết hợp các yếu tố tưởng chừng như đối lập với nhau. Sự liên kết giữa Hybrid (Lai Xăng - Điện) với SPORT (Thể thao) và Performance (Hiệu năng) giúp RX 500h F SPORT Performance có một khả năng vận hành vượt trội. Hệ thống động cơ là sự kết hợp giữa cỗ máy xăng I4 2.4L với 2 mô-tơ điện đặt cả phía trước và sau, mạnh tương đương máy xăng V6 3.0L tăng áp kép nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn 20% và giảm bớt lượng khí thải.

Hybrid - SPORT - Performance, ba yếu tố đối lập tạo nên một RX thống nhất và hoàn hảo

Lexus cân bằng được giữa trải nghiệm lái với các yếu tố bảo vệ môi trường trên RX, đúng với cam kết “xanh” đã đặt ra từ 18 năm trước. Tại Việt Nam, xe Hybrid được đánh giá là công nghệ xanh phù hợp nhất với hạ tầng giao thông hiện tại.

Chưa kể tới, Lexus RX 500h F SPORT Performance còn được trang bị một bộ mô-tơ điện đặt riêng biệt ở cầu sau. Mô-tơ này có khả năng vận hành với tốc độ cực cao, lên tới 17.000 vòng/phút và được trang bị kèm với một bộ inverter biến tần cùng một bộ điều khiển công suất; cho tổng sức mạnh lên tới 366 HP truyền xuống 4 bánh xe đồng bộ qua công nghệ dẫn động Direct4 eAxle.

Nhờ vậy, RX 500h có thể điều chỉnh tỷ lệ phân bổ lực kéo xuống mỗi bánh xe một cách vô cùng linh hoạt, trải dài từ 70:30 tới 20:80 hoặc 40:60 lần lượt tương ứng với các trục trước - sau tùy vào tình huống vận hành cụ thể.

Cuối cùng, công nghệ đánh lái bánh sau (ngược chiều ở tốc độ thấp và cùng chiều ở tốc độ cao) cũng góp phần đem lại khả năng xử lý tình huống vô cùng linh hoạt: dễ dàng xoay trở trong đô thị chật hẹp nhưng lại vô cùng lì lợm, ổn định ở tốc độ cao.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, khi xe vào cua ở tốc độ cao, lốp ngoài cua của RX 500h F SPORT Performance bám đường và có dư lực để đẩy xe ôm ngọt đường cua mà không bị giảm độ bám, không trượt rê, xe không mất công suất nhờ việc mô-men xoắn tức thời của động cơ điện đáp ứng độ trễ ít hơn và không phụ thuộc vào công suất từ động cơ xăng.

Lexus RX 500h F SPORT Performance vừa có khả năng vận hành cực kỳ sắc bén của một mẫu xe thể thao gầm cao đa dụng - tương đương những mẫu xe cao cấp đến từ Đức - nhưng đồng thời cũng vẫn đảm bảo được khả năng di chuyển êm ái, nhẹ nhàng một cách vô cùng thoải mái - vốn là điểm mạnh đặc trưng của những cỗ xe hạng sang Nhật Bản.

RX 500h F SPORT Performance - sắc bén, mạnh mẽ ở động cơ nhưng nhẹ nhàng, êm dịu ở trải nghiệm

Bên cạnh đó, dấu ấn trải nghiệm lái Lexus còn được thể hiện rõ ở nền tảng khung gầm GA-K mới, góp phần đem lại cảm giác lái thể thao phấn khích đối với người cầm vô-lăng, nhưng lại đồng bộ một cách đáng ngạc nhiên với trải nghiệm vận hành êm ái, thoải mái dành cho những hành khách khác trên xe.

Không chỉ vậy, Lexus RX thế hệ thứ 5 còn được hạ thấp trọng tâm bằng cách kéo chiều cao nắp capo, chân cột A và chân cột D xuống thấp hơn. Từ đó đem lại tư thế ngồi sát mặt đất hơn, đảm bảo khả năng kiểm soát vận hành tốt hơn; tránh hiện tượng lắc ngang khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới hệ thống công nghệ hỗ trợ lái an toàn chủ động LSS+ thế hệ 3.0, với hàng loạt những tính năng tiên tiến vượt trội, như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và xử lý tiền va chạm, cảnh báo lệch làn - hỗ trợ theo dõi làn đường, đèn thông minh tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh an toàn khi đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ rời xe an toàn.

Tạm kết, còn rất nhiều chi tiết đáng nói xung quanh Lexus RX 500h F SPORT Performance; nhưng trong phạm vi giới hạn, đánh giá về vận hành sẽ được ưu tiên gửi tới độc giả.

Trên Lexus RX 500h F SPORT Performance các kỹ sư đã kết hợp hài hoà các yếu tố từ thiết kế, vật liệu, trang bị và công nghệ để đem lại cho người dùng một trải nghiệm sử dụng nhất quán, pha trộn giữa thể thao và sang trọng, sắc sảo và êm ái. Đây là những khía cạnh không hề dễ xuất hiện đồng thời trên bất kỳ một mẫu xe nào.

RX khởi sinh phân khúc SUV cỡ trung hạng sang vào năm 1998 và ở thế hệ thứ 5, RX 500h F SPORT Performance tiếp tục nối dài những thành công của Lexus trong kỷ nguyên điện hoá./.