Mercedes-Benz CLE 2024 trình làng với nhiều công nghệ hiện đại

Các hãng xe dành phần lớn thời gian trong 20 năm qua để nghiên cứu và tạo ra những mẫu ô tô độc đáo từ các dòng sản phẩm hiện có, thế nhưng hãng xe nước Đức dường như Mercedes-Benz đang muốn làm điều ngược lại. Hãng sản xuất ô tô nổi tiếng này đã cho khai tử những chiếc C-Class Coupe và E-Class Coupe, rồi giới thiệu chiếc coupe hoàn toàn mới mang tên Mercedes-Benz CLE 2024 mới để thế chỗ.

Mercedes-Benz CLE 2024

Xe có chiều dài tổng thể lên tới 4.850 mm, dài hơn 165 mm so với C-Class Coupe và 154 mm so với E-Class Coupe. Như vậy, xe có kích thước ngang ngửa với Mercedes-Benz C-Class phiên bản sedan hiện đang bán trên thị trường. Ngoài ra, khoang hành lý của xe cũng có thể tích lên đến 60 lít, lớn hơn đáng kể so với đàn anh Mercedes-Benz C-Class Coupe.

Mercedes-Benz CLE 2024

Khoảng sáng gầm của Mercedes-Benz CLE 2024 thấp hơn 15 mm so với C-Class Coupe nhờ hệ thống treo phụ thuộc liên kết 4 điểm ở phía trước và đa liên kết ở trục bánh sau. Hơn nữa, xe được trang bị hệ thống treo thoải mái, hệ thống treo thể thao với giảm xóc thích ứng hoặc hệ thống treo Dynamic Body Control.

Bên cạnh đó, hãng xe nước Đức trang bị hệ thống đánh lái cầu sau nhằm tăng sự linh hoạt cho xe với khả năng đánh lái đến 2,5 độ, giảm bán kính vòng quay xuống còn 11,2 m ở phiên bản dẫn động 4 bánh 4Matic và xuống 10,7 mm ở phiên bản dẫn động cầu sau RWD.

Mercedes-Benz CLE 2024

Bên cạnh đó, thương hiệu Đức cũng cung cấp cho khách mua mẫu coupe này tùy chọn gói nâng cấp thể thao AMG, với hệ thống lái được tinh chỉnh lại và treo cứng hơn.

Về ngoại thất, CLE 2024 được trang bị lưới tản nhiệt và cụm đèn pha tương đồng với C-Class, còn cụm đèn 2 phần được thiết kế khác biệt. Ở phía sau, cụm đèn hậu mang hiệu ứng 3 chiều, kết nối với nhau bằng chi tiết ốp màu đen hoặc chrome bóng tùy phiên bản. Tương tự nhiều mẫu xe khác của Mercedes-Benz, CLE được cung cấp nhiều kiểu dáng mâm xe khác nhau với kích thước 18 hoặc 19 inch.

Mercedes-Benz CLE 2024

Đội ngũ thiết kế đã tạo thêm điểm nhấn cho thiết kế với các đường gờ chắn bùn nổi bật phía trước và phía sau, cùng với kính cửa không khung, chưa từng xuất hiện trên C-Class sedan.

Mercedes-Benz CLE 2024

Về nội thất, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch nằm dọc. Giống như E-Class mới nhất, CLE 2024 được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX 5G mới nhất của hãng xe nước Đức, cho phép bạn tổ chức các cuộc họp trên Webex hoặc Zoom, xem các video TikTok và thậm chí chơi các tựa game trên hệ thống này.

Các trang bị tiêu chuẩn khác trên nội thất có thể kể đến như đèn viền trang trí, hệ thống âm thanh 125W 5 kênh tiêu chuẩn, hệ thống âm thanh 225W 7 kênh hoặc hệ thống âm thanh vòm Burmester 710W 16 kênh tùy chọn.

Mercedes-Benz CLE 2024

Mercedes CLE 2024 sở hữu khá nhiều loại động cơ bao gồm động cơ xăng và diesel, tất cả đều có công nghệ hybrid nhẹ và hiện cung cấp công suất 23 mã lực tăng điện thay vì 20 mã lực được cung cấp bởi động cơ MHEV trước đây của Benz. Động cơ của mẫu xe này còn đi kèm hộp số tự động 9G-Tronic 9 cấp ở mọi bước trong phạm vi.

Ở thị trường châu Âu, Mercedes-Benz CLE 200 2024 sở hữu hệ truyền động mild hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ kết hợp với máy phát điện tích hợp (ISG), bổ sung 23 mã lực và 200 Nm cho xe. Khối động cơ này cung cấp khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,5 giây.

Mercedes-Benz CLE 2024

Trong khi đó, Mercedes-Benz CLE 300 4Matic 2024 được trang bị động cơ xăng 2.0 với công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm, giúp giảm thời gian tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 6,2 giây. Bên cạnh đó là Mercedes-Benz CLE 450 4Matic 2024 với động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ này cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,4 giây. Cả hai phiên bản này đều dùng hệ dẫn động 4 bánh 4Matic.

Mercedes-Benz CLE 2024

Về những công nghệ hỗ trợ lái, Mercedes-Benz CLE 2024 sở hữu những trang bị tiêu chuẩn như hệ thống cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ giữ làn đường chủ động và hỗ trợ giới hạn tốc độ.

Mercedes-Benz CLE 2024

Trong khi đó, gói Driving Assistance Package Plus tùy chọn đem đến cho khách hàng những công nghệ khác chẳng hạn như hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn chủ động, hỗ trợ chuyển làn đường chủ động, hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ động, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ phát hiện điểm mù chủ động, công nghệ an toàn Pre-Safe Plus và Pre-Safe Impulse Side.

CLE sẽ được bán ở châu Âu vào tháng 11 và sẽ cập bến Bắc Mỹ vào đầu năm 2024. Hiện tại, mức giá của Mercedes-Benz CLE 2024 vẫn chưa được tiết lộ.