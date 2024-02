Những mẫu SUV tầm giá 600 - 700 triệu đồng không nên bỏ lỡ

Mitsubishi Xpander Cross

Điểm nhấn của Mitsubishi Xpander Cross là thế hệ mới nhất của mẫu xe này có vẻ ngoài trẻ trung, năng động, kết hợp khả năng vận hành bền bỉ, độ an toàn cao và tiết kiệm nhiên liệu. Một lợi thế khác giúp Xpander Cross ghi điểm trong mắt khách hàng là ở mức giá bán. Hiện nay mẫu xe này chỉ có 1 bản duy nhất với giá 670 triệu đồng.

Suzuki XL7

Đây là mẫu SUV có đến 7 chỗ ngồi với thiết kế ngoại hình tương đối nhỏ nhắn. Tuy nhiên, không gian nội thất bên trong xe vẫn thoải mái, đủ dùng, không khiến khách hàng phải khó chịu. Tiện ích trên xe khá đầy đủ như màn hình giải trí cảm ứng, hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập, ghế da, các hệ thống hỗ trợ lái xe như Cruise Control, hệ thống kết nối điện thoại qua Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Studio mới và màn hình trung tâm 10 inch…

Hyundai Kona

Hyundai Kona có những ưu điểm như thiết kế trẻ trung, đi kèm lượng trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ. Kona 2.0 AT đặc biệt có giá niêm yết 699 triệu đồng, được trang bị động cơ xăng 2.0L, công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Kona 1.6 Turbo cao nhất có giá niêm yết 750 triệu đồng, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L, công suất 175 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Rush

Đây là mẫu SUV không quá tiếng tăm tại thị trường Việt Nam nhưng lại đặc biệt thành công trên trường quốc tế. Vẻ ngoài của mẫu xe khá trung tính. Nội thất bên trong xe cũng khá nhã nhặn và trung lập. Tại Việt Nam, Toyota Rush chỉ được phân phối chính hãng 1 phiên bản duy nhất là phiên bản S 1.5AT với mức giá niêm yết là 634 triệu đồng.

Ford EcoSport

So với phiên bản cũ, Ford EcoSport mới nhỏ gọn hơn đôi chút do không còn lốp dự phòng gắn ngoài ở đuôi xe. Sự thay đổi này giúp EcoSport có vẻ ngoài đúng chất SUV đô thị hơn. Người dùng có thể lựa chọn phiên bản 1.0AL AT Titanium cao nhất, có giá 686 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L EcoBoost, công suất 125 mã lực, mô-men xoắn 170 Nm và hộp số tự động 6 cấp.

Mazda CX-3

Mặc dù ra mắt muộn hơn so với một số đối thủ nhưng CX-3 đã thu hút sự chú ý với những đặc điểm đặc sắc, kế thừa nhiều đặc tính từ dòng xe “đàn anh” như Mazda CX-5 và CX-8. SUV/CUV hạng B này của Mazda được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với thiết kế gọn gàng và phong cách giống CX-8. Hệ thống trang bị hiện đại và đa dạng, cùng công nghệ an toàn i-Activsense dẫn đầu phân khúc.