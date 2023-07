Top 5 chiếc xe thú vị nhất sở hữu cửa "cánh chim"

1. Mercedes-Benz 300SL (1954)

Khi nhắc đến cửa gullwing, chắc hẳn những người đam mê xe hơi sẽ đề cập ngay đến chiếc Mercedes-Benz 300SL ra mắt vào năm 1954. Nhà sản xuất ô tô Đức không phải là nơi đầu tiên sản xuất ô tô có cửa gullwing, nhưng có thể chắc chắn rằng 300SL là chiếc xe sản xuất đại trà đầu tiên có cửa gullwing.

Những chiếc coupe 300SL gullwing có thiết kế khung ống lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua W194 của năm 1952, khiến người lái có rất ít hoặc không có khoảng trống để vào xe nếu lắp cửa thông thường. Giải pháp là mở rộng các cánh cửa và gắn bản lề lên trên, tạo ra những cánh cửa gullwing mang tính biểu tượng. Mercedes-Benz đã sản xuất 1.400 chiếc coupe 300SL gullwing từ năm 1954 đến năm 1957 và bạn sẽ phải chi từ 1,5 đến 3 triệu USD (khoảng 30,7 đến 35,5 tỷ đồng) để sở hữu một chiếc.

Đặc biệt đề cập đến Mercedes-Benz SLS AMG, chiếc xe đầu tiên được phát triển hoàn toàn bởi bộ phận hiệu suất cao AMG của nhà sản xuất ô tô Đức. Là sản phẩm kế thừa của chiếc 300SL mang tính biểu tượng, SLS đi kèm với "chốt cửa gullwing phát nổ" như một tính năng an toàn đề phòng.

2. Bricklin SV-1 (1974)

Bricklin SV-1 là một chiếc xe thể thao của Canada với cửa gullwing, với các thông số kỹ thuật của Corvette. Chiếc xe được trang bị động cơ AMC V8 5.9 lít hoặc động cơ Ford Windsor V8 5.9 lít, tạo ra công suất 175 mã lực. So với C3 Corvette Stingray, Bricklin SV-1 nhẹ hơn gần 60 kg và có thể chạy một nửa km trong 16,6 giây. SV-1 là viết tắt của "Safety Vehicle One", đây là chiếc xe an toàn nhất trên đường với lồng cuộn thép tích hợp, bảo vệ bên, thân bằng sợi thủy tinh và cản hấp thụ năng lượng.

Tuy nhiên, mỗi cánh cửa gullwing của Bricklin SV-1 nặng hơn 40 kg và nó mở hoặc đóng bằng hệ thống thủy điện mất 12 giây để nâng hoặc hạ mỗi cửa. Nó cũng có nhiều vấn đề về điện, các tấm thân xe không phù hợp, nội thất được chế tạo rẻ tiền và đèn pha bật lên liên tục bị lỗi. Nhưng với số lượng sản xuất hạn chế, các tính năng an toàn và cửa gullwing, đây vẫn là một chiếc xe ấn tượng bất chấp những sai sót cố hữu của nó.

3. Aston Martin Bulldog (1979)

Aston Martin đã chế tạo Bulldog concept vào năm 1979 với một mục tiêu duy nhất - biến nó thành chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới. Chiếc xe có kiểu dáng hình nêm đặc trưng của những chiếc xe thể thao cùng thời kỳ, và trông không giống bất kỳ chiếc Aston Martin nào trước đó. Bulldog là siêu xe động cơ đặt giữa với cửa gullwing và động cơ V8 5.2 lít tăng áp kép sản sinh công suất 650 mã lực. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất 15 đến 25 chiếc Bulldog của Aston đã phải dừng lại.

Trước khi gác lại dự án, Aston đã sản xuất một nguyên mẫu Bulldog duy nhất và bán nó cho một nhà sưu tập từ Trung Đông vào năm 1984. Chiếc xe xuất hiện trở lại ở Anh vào năm 1997 và tại Goodwood Festival of Speed năm 2009 với nội thất được tân trang lại, bốn bộ chế điều hòa Weber và màu sơn xanh lá. Sau khi trải qua quá trình phục hồi hoàn toàn, Bulldog được thử nghiệm khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 330,5 km/h tại một sân bay cũ của NATO ở Scotland.

4. DeLorean DMC-12 (1981)

Delorean DMC-12 đã từng xuất hiện trong loạt phim "Back to the Future" với vai trò là cỗ máy thời gian được lựa chọn của Tiến sĩ Emmet Brown. Chiếc xe có cửa gullwing, các tấm thân bằng thép không gỉ, động cơ V6 đặt phía sau từ Peugeot-Renault-Volvo và hệ thống treo điều chỉnh của Lotus.

Tuy nhiên, các vấn đề về chất lượng xây dựng đã cản trở nhà máy DeLorean ở Bắc Ireland. Hơn nữa, động cơ V6 hoạt động tốt nhất và tỷ lệ phân bổ trọng lượng từ trước ra sau là 35:65 khiến chiếc xe bị vượt cấp ngay từ lần đầu tiên vượt một khúc cua. DMC đã sản xuất 9.000 chiếc DMC-12 từ năm 1981 đến năm 1982 và theo báo cáo, 2/3 số xe sản xuất ban đầu nằm trong tay các nhà sưu tập trên toàn thế giới.

5. Tesla Model X (2015)

Tesla Model X đã ra mắt vào năm 2015 với cửa Falcon gullwing phía sau. Model X sở hữu thiết kế đẹp mắt, hiệu suất vượt trội, phạm vi hoạt động tương đối và nhiều tính năng hiện đại. Tesla Model X cơ sở có động cơ điện kép, hệ dẫn động tất cả các bánh và phạm vi hoạt động 560 km, cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,8 giây.

Bên cạnh đó, Model X Plaid sở hữu ba động cơ điện tạo ra công suất 1.020 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây, khiến Model X trở thành một trong những chiếc SUV nhanh nhất được bán hiện nay. Ngoài ra, mặc dù có hiệu suất đáng kinh ngạc, Model X Plaid vẫn đạt được phạm vi hoạt động khoảng 535,9 km trước khi sạc lại. Model X cũng là chiếc SUV hiện đại duy nhất có cửa gullwing phía sau.