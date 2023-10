Toyota chung tay lan tỏa “Hành trình hạnh phúc” qua chương trình Người bạn đường

Là hoạt động trọng điểm nằm trong Chiến dịch an toàn giao thông năm 2023, chương trình Người bạn đường được tổ chức thường niên từ năm 2020 đã quay trở lại và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam vào tối 14/10 vừa qua. Người bạn đường 2023 đã phản ánh những câu chuyện giao thông đáng chú ý trong năm, lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng nền giao thông văn minh, vì một xã hội an toàn, để bất cứ ai mỗi ngày ra đường đều có thể an tâm trở về bên gia đình.

Chương trình năm nay hướng đến 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Với hơn một tiếng phát sóng, Người bạn đường 2023 đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sự quan ngại và lo lắng khi nhìn lại thực trạng giao thông còn tiềm ẩn nhiều vấn đề gây mất an toàn, là sự đau lòng và sợ hãi khi điểm lại những vụ tai nạn giao thông thương tâm, là sự đồng cảm với những trải nghiệm và chia sẻ thực tế từ anh Anh Tú - Chủ kênh Vlog Xe đầu kéo - người dành cuộc đời mình gắn bó với những cung đường, là sự cảm động về những câu chuyện tử tế được tạo nên từ những con người tử tế, âm thầm cống hiến vì sự an toàn cho người tham gia giao thông, lan tỏa niềm tin, động lực và sự lạc quan cho cộng đồng xã hội.

Đồng hành cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đài truyền hình Việt Nam trong chương trình ý nghĩa này, Toyota Việt Nam đã chia sẻ thông điệp và hoạt động để hướng tới một xã hội an toàn hơn.

Tham dự chương trình, ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc Khối chiến lược kinh doanh, Toyota Việt Nam chia sẻ: “Là nhà sản xuất ô tô, Toyota đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an toàn giao thông trong nhiều năm qua và tập trung vào 2 trụ cột chính. Đầu tiên, chúng tôi trang bị các tính năng an toàn tiên tiến mang tên Toyota Safety Sense - công nghệ an toàn hàng đầu thế giới. Hệ thống này có thể rà quét đường đi phía trước để phát hiện các phương tiện xung quanh và nhận biết khả năng xảy ra va chạm từ phía sau.

Đồng thời, chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, từ đó tạo dựng văn hóa an toàn giao thông, điển hình là chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông dành cho các em học sinh vừa được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ. Qua các hoạt động này, chúng tôi mong rằng sẽ đóng góp vào việc xây dựng văn hóa an toàn giao thông tại Việt Nam".

Toàn thể lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện Toyota Việt Nam và các khách mời, khán giả nắm tay thể hiện quyết tâm đoàn kết xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Khép lại chương trình, Người bạn đường đã lan tỏa thông điệp an toàn giao thông được tạo ra từ chính suy nghĩ và hành động của mỗi người, chỉ có đoàn kết cùng nhau, cùng hướng đến mục tiêu là những cung đường an toàn chúng ta mới thật sự có được điều đó. Toàn thể lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện Toyota Việt Nam và các khách mời, khán giả tham dự chương trình đã cùng nắm tay nhau và giơ tay thật cao để truyền tải năng lượng tích cực cũng như thể hiện tinh thần quyết tâm hướng đến mục tiêu chung.

Toyota không ngừng đóng góp cho giao thông Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong suốt gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu vì một Việt Nam an toàn thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa. Điển hình là không ngừng cải tiến dải sản phẩm ngày càng chất lượng hơn khi trang bị các công nghệ, tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense, nền tảng thiết kế TNGA (Toyota New Global Architecture), đặt con người là trung tâm.

Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao ý thức tham gia giao thông của cộng đồng cũng được Toyota đẩy mạnh và tổ chức thường niên: Chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông, đồng hành cùng chương trình Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, tổ chức khóa đào tạo lái xe an toàn, truyền tải thông điệp và câu chuyện văn hóa giao thông trên VOV radio, tập huấn nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học,... Tất cả những hoạt động ấy đã tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức, trách nhiệm và hành động khi tham gia giao thông của đông đảo người dân Việt Nam.

Trong thời gian tới, Toyota Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức, đồng hành và đóng góp tích cực trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội về an toàn giao thông, hiện thực hóa mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”.