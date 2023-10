VinFast VF 6 - Mẫu xe điện đem lại nhiều bất ngờ từ cảm giác lái tới thiết kế

Từ ngày 20/10, VinFast bắt đầu nhận cọc dành cho VF 6 đồng thời cũng tổ chức lái thử dành cho SUV thuần điện này. Đây là mẫu xe đầu tiên được VinFast thực hiện chiến lược này thay vì đặt cọc nhưng chưa được "sờ tận tay" xe như trước đây.

Điều này cho thấy sự thay đổi về cách tiếp cận của hãng xe điện cũng như là sự tự tin và chuẩn bị kỹ càng dành cho sản phẩm mới này, hứa hẹn sẽ là sản phẩm chủ lực của VinFast bên cạnh VF 5 Plus và mẫu VF 3 ra mắt thị trường vào năm sau.

Thiết kế hiện đại và hoàn thiện cao

Đầu tiên, xe được thiết kế thông qua sự hợp tác với studio Torino Design nên mang chất hiện đại và đặc trưng của VinFast, điển hình là dải đèn LED chạy ban ngày kết hợp với logo tạo hình cánh chim quen thuộc, ngoại hình xe nổi bật với những phần bo tròn chủ đạo ở đầu xe, kết hợp với những phần ốp trang trí tối màu cùng dáng thuôn về phía sau thể thao hơn.

Kích thước xe vừa đủ để cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm nhưng chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm cho giúp mang đến không gian nội thất rộng rãi, cùng với đó là khoảng sáng gầm xe tới 170 mm và bánh mâm 17 inch hoặc 19 inch cho phép xe dễ dàng di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Dù khoang nội thất của VinFast VF 6 không quá cao cấp khi chỉ được bọc giả da ở khu vực ghế ngồi, nhưng cho độ hoàn thiện khá tốt, đương nhiên xe cũng sở hữu nhiều trang bị nổi bật cho không gian trong xe, như: Màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch, màn hình HUD, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động 2 vùng... đặc biệt là tính năng khởi động bằng bàn đạp phanh độc đáo nhất.

Không gian bên trong xe rộng rãi nhờ trục cơ sở dài tương đương các mẫu crossover cỡ C hiện nay, có thể phát hiện điều này thông qua tựa tay hàng ghế trước cớ diện tích lớn. Bên cạnh đó, trải nghiệm lái một thời gian ngắn cho thấy khả năng cách âm khá ổn của mẫu xe này so với các đối thủ Hyundai Creta và Kia Seltos nhưng vẫn còn tiếng gió vọng vào khi di chuyển tốc độ cao.

Vận hành ổn định, chắc chắn

VinFast VF 6 có 2 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ điện, mang đến sức mạnh khác nhau, cho công suất tối đa lần lượt 100 kW và 150 kW, tương ứng với mô-men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm. Trải nghiệm trên phiên bản Plus cao cấp hơn cho thấy cảm giác thể thao từ khi cầm vào vô-lăng D-Cut, đạp ga chiếc xe tăng tốc rất nhanh do đây vốn là đặc điểm chung của xe điện.

Khi chuyển sang chế độ Sport thể thao hơn, xe như được thả xích và lao nhanh về phía trước, điều này có thể gây sốc với nhiều tài xế chưa lái quen các dòng xe kiểu này. Đặc biệt, hệ thống treo trên xe được trang bị cao cấp hơn đa số các đối thủ khi phía trước vẫn là dạng MacPherson nhưng phía sau là liên kết đa điểm, giúp xe đặc biệt êm ái hơn. Mỗi khi vào cua xe cũng cho thấy sự ổn định đáng ngạc nhiên.

Cụm pin trên xe được công bố có dung lượng 59,6 kW dạng LFP quen thuộc trên các dòng xe điện phổ thông của VinFast, cho khả năng di chuyển tối đa 399 km cho bản Base và 381 km cho bản Plus mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP của châu Âu) với công suất sạc tối đa 11 kW với điện AC thường và có thêm sạc nhanh và siêu nhanh với các trạm DC, cho khả năng sạc từ 10% đến 70% trong vòng 24 phút.

Về an toàn, bỏ qua các tính năng an toàn quen thuộc và cơ bản, VinFast VF 6 phiên bản cao cấp nhất hiện đã hỗ trợ tự động lái với Level 2 trên cao tốc, cùng với nhiều tính năng an toàn tiên tiến (ADAS), nhưng các xe hiện tại sẽ chưa nhận được mà hãng sẽ tiến hành cập nhật qua mạng (OTA) từ đầu năm 2024, bổ sung nhiều tính năng gồm: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước/sau…

Bắt đầu nhận cọc từ ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), dễ dàng nhận thấy đối tượng người dùng phụ nữ sẽ được chú trọng rất nhiều đối với VinFast VF 6. Tại Việt Nam, phiên bản Base được bán ra với giá 675 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin), trong khi bản Plus có giá 765 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin).

VinFast cũng tung ra ưu đãi lên tới 20 triệu đồng khi tiến hành đặt cọc bắt đầu từ thời điểm mở cọc ngày 20/10 tới hết 24h ngày 30/10; đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe trong vòng 3 tháng kể từ ngày VinFast bắt đầu bàn giao VF 6. Trường hợp khách hàng đổi tên khi mua xe sẽ không bị mất cọc nhưng sẽ không được hưởng ưu đãi này.