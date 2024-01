Vượt Nhật Bản, Trung Quốc sẽ trở thành nước xuất khẩu ô tô nhiều nhất thế giới?

Nhật Bản đã thống trị thị trường xuất khẩu ô tô trong nhiều thập kỷ bên cạnh hai đối thủ nặng ký trong lĩnh vực sản xuất ô tô cho các thị trường ngoài biên giới là Đức và Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, đất nước tỷ dân Trung Quốc sắp vượt qua cả 3 quốc gia để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất toàn cầu.

Đầu năm 2023, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã bất ngờ vượt qua Nhật Bản trong quý đầu tiên của năm 2023 và dường như quốc gia này đã thành công giữ vững ưu thế đó trong suốt năm 2023.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cho biết, nước này đã xuất khẩu 4,41 triệu phương tiện từ tháng 1 đến tháng 11/2023, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này lớn hơn mức 3,99 triệu chiếc do Nhật Bản xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2023 (tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái của Nhật Bản). Số liệu tháng cuối cùng của năm 2023 vẫn chưa được công bố đầy đủ nhưng với tình hình hiện tại, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ về đích ở vị trí đầu tiên trong cuộc đua sản xuất ô tô xuất khẩu.

Mặc dù Trung Quốc vẫn chưa thực sự xâm nhập vào Mỹ và cũng chỉ đang ở giai đoạn đầu trong việc thâm nhập vào thị phần ô tô của châu Âu nhưng việc thành công hiện diện ở cả Mexico và Nga đã giúp nước này bùng nổ số liệu xuất khẩu.

Theo tờ Nikkei Asia, Trung Quốc đã xuất khẩu 730.000 xe sang Nga từ tháng 1 đến tháng 10, tăng gấp 7 lần so với cùng ký năm 2022. Và mặc dù con số của Mexico chỉ dừng ở 330.000 chiếc nhưng cũng đủ để tạo nên mức tăng 71%.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu sang Mexico. Các chuyên gia trong ngành cho rằng các cơ sở sản xuất đang được phát triển ở Mexico của Trung Quốc sẽ được sử dụng để giúp các thương hiệu Trung Quốc tiếp cận Hoa Kỳ mà không phải trả thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, không phải tất cả ô tô xuất khẩu của Trung Quốc đều đến từ thương hiệu nội địa. Cụ thể, các hãng xe như Tesla, Volvo, BMW và Buick đều sản xuất ô tô ở Trung Quốc để bán ở nơi khác.