Porsche Cayenne S Electric 2026 ra mắt với động cơ mạnh tới 657 mã lực

Thứ Hai, 19:00, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Porsche Cayenne S Electric vừa được bổ sung vào dải sản phẩm Cayenne chạy điện 2026. Mẫu SUV hiệu suất cao này nằm giữa bản tiêu chuẩn và Turbo, sở hữu sức mạnh lên tới 657 mã lực, tăng thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc SUV điện hạng sang.

Porsche Cayenne S Electric - phiên bản hiệu suất tầm trung mới

Porsche vừa bổ sung phiên bản Cayenne S Electric vào dòng Cayenne chạy hoàn toàn bằng điện, nhằm lấp khoảng trống giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Cayenne Turbo Electric hiệu suất cao. Đây là chiến lược quen thuộc của hãng xe Đức khi luôn cung cấp nhiều cấp độ hiệu năng trong cùng một dòng sản phẩm.

porsche cayenne s electric 2026 ra mat voi dong co manh toi 657 ma luc hinh anh 1
porsche cayenne s electric 2026 ra mat voi dong co manh toi 657 ma luc hinh anh 2

Cayenne S Electric được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai động cơ tạo ra công suất 536 mã lực (400 kW) ở chế độ vận hành bình thường và lên đến 657 mã lực (490 kW) khi kích hoạt chế độ Khởi động nhanh (Launch Control). Điều đó đủ để giúp chiếc SUV điện cỡ lớn tăng tốc từ 0–60 mph (0-96 km/h) chỉ trong 3,6 giây, với tốc độ tối đa 155 mph (250 km/h). 

Cả hai động cơ điện đều là loại đồng bộ nam châm vĩnh cửu, và động cơ phía sau sử dụng hệ thống làm mát bằng dầu trực tiếp để quản lý nhiệt khi hoạt động ở tải nặng. Hệ thống của Porsche hút nhiệt trực tiếp từ các bộ phận dẫn điện, giúp xe duy trì hiệu suất thông qua hiệu quả tốt hơn. Bộ biến tần phía sau cũng sử dụng chất bán dẫn silicon carbide có thể chịu được dòng điện lên đến 620 ampe.

porsche cayenne s electric 2026 ra mat voi dong co manh toi 657 ma luc hinh anh 3

Nhờ cấu hình này, mẫu SUV điện hạng sang vẫn duy trì được sự cân bằng giữa hiệu năng vận hành và khả năng sử dụng hàng ngày, đúng với triết lý phát triển của dòng Cayenne.

Nền tảng 800V và công nghệ sạc nhanh

Giống các phiên bản Cayenne Electric khác, Cayenne S Electric được phát triển trên nền tảng điện áp 800V, cho phép hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao. Nhờ công nghệ này, xe có thể sạc từ 10% lên 80% dung lượng pin chỉ trong khoảng 16 phút khi sử dụng trạm sạc phù hợp. Hệ thống hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 400 kW. Xe còn được trang bị đầu nối kiểu NACS ở phía người lái và cổng J1772 ở phía hành khách, đồng thời mỗi xe cũng được cung cấp kèm theo bộ chuyển đổi CCS. 

porsche cayenne s electric 2026 ra mat voi dong co manh toi 657 ma luc hinh anh 4
porsche cayenne s electric 2026 ra mat voi dong co manh toi 657 ma luc hinh anh 5
porsche cayenne s electric 2026 ra mat voi dong co manh toi 657 ma luc hinh anh 6

Bên cạnh hiệu suất mạnh mẽ, Cayenne S Electric vẫn giữ những đặc trưng như viền màu xám Volcano Grey Metallic ở cản trước và sau, cùng bộ mâm Cayenne S Aero 20 inch. Khách hàng có thể lựa chọn từ 13 màu ngoại thất cùng nhiều tùy chọn tùy chỉnh nội thất. 

Với sự xuất hiện của Cayenne S Electric, dòng Cayenne chạy điện hiện có 3 phiên bản gồm Cayenne Electric tiêu chuẩn, Cayenne S Electric và Cayenne Turbo Electric. Điều này giúp Porsche mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc SUV điện hiệu suất cao.

porsche cayenne s electric 2026 ra mat voi dong co manh toi 657 ma luc hinh anh 7

Mẫu Cayenne S Electric mới hiện đã có thể đặt hàng, với giá khởi điểm từ 126.300 (khoảng 3,32 tỷ đồng) chưa bao gồm phí vận chuyển, dự kiến ​​giao hàng tại Mỹ bắt đầu vào cuối mùa hè năm 2026. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Porsche Cayenne Electric Cayenne EV 2026 SUV điện Porsche đánh giá Porsche Cayenne S Electric Porsche Cayenne S Electric giá Porsche Cayenne S Electric xe điện ô tô điện Porsche Cayenne S Electric
Xe Trung Quốc bán ra nước ngoài nhiều hơn trong nước

VOV.VN - Các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc vào thị trường quốc tế khi nhu cầu trong nước có dấu hiệu chững lại. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và biên lợi nhuận giảm, xuất khẩu đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng giúp ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc tiếp tục mở rộng quy mô toàn cầu.

Doanh số ngành ô tô tại Việt Nam giảm mạnh trong tháng 2/2026

VOV.VN - Do trùng với thời điểm nghỉ Tết Bính Ngọ, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 bị ảnh hưởng nặng nề khiến doanh số giảm gần một nửa so với tháng trước đó.

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam với giá từ 2,969 tỷ đồng

VOV.VN - Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ Range Rover Evoque phiên bản mới đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với triết lý thiết kế tối giản, hệ thống công nghệ tiên tiến cùng tùy chọn động cơ plug-in hybrid thân thiện với môi trường.

