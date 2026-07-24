Ra mắt Rolls-Royce Phantom Regatta - sản phẩm độc bản lấy cảm hứng từ du thuyền

Mẫu Phantom độc nhất thế giới mang cảm hứng từ du thuyền

Rolls-Royce Phantom Regatta là mẫu xe được chế tác theo đơn đặt hàng riêng và chỉ có duy nhất một chiếc trên toàn cầu. Xe được phát triển từ Phantom Extended với chiều dài lên tới 5.982 mm, dài hơn gần 30 cm so với Cadillac Escalade ESV, xứng đáng với danh xưng “du thuyền mặt đất”.

Mẫu xe siêu sang hàng đầu này còn mang đậm chủ đề hàng hải. Điều này thể hiện rõ ở ngoại thất khi Phantom sở hữu thiết kế hai tông màu thời trang, kết hợp giữa màu xanh Regatta Blue và trắng English White. Các lớp sơn được phủ thủ công theo cách "gợi nhớ đến đường viền nơi thân tàu du thuyền tiếp xúc với mặt nước".

Bộ mâm 22 inch đánh bóng hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng, trong khi biểu tượng Spirit of Ecstasy được hoàn thiện theo phong cách phù hợp với tổng thể chiếc xe.

Nội thất xa hoa với hàng loạt chi tiết thủ công

Phong cách hai tông màu càng nổi bật hơn ở khoang nội thất khi khu vực lái được bọc da màu xanh hải quân. Khoang cabin tiếp tục chủ đề hàng hải bằng sự kết hợp giữa da màu Navy Blue và Grace White. Trên bảng táp-lô Gallery là bức tranh phong cảnh biển được vẽ thủ công, trong khi các bàn picnic phía sau sử dụng gỗ Royal Walnut với những đường chỉ trang trí mô phỏng sàn gỗ trên du thuyền. Tác phẩm lấy cảm hứng từ đại dương này được tạo ra nội bộ bằng cách sử dụng các loại sơn được phát triển đặc biệt và một kỹ thuật pha trộn mới, được “hoàn thiện trong hơn hai tuần trên nhiều tấm thử nghiệm”.

Khoang hành khách phía sau có thiết kế phối màu ngược với ghế màu trắng Grace White, viền màu xanh Navy Blue và đường chỉ khâu tương phản. Hai ghế ngồi riêng biệt được ngăn cách bởi một bảng điều khiển trung tâm được ốp gỗ đẹp mắt với họa tiết hình chữ V.

Trần xe Starlight Headliner được cá nhân hóa với hơn 1.300 điểm sáng, tạo hiệu ứng bầu trời đêm độc đáo cùng tấm ốp cửa phát sáng. Nhiều chi tiết nội thất khác cũng được hoàn thiện riêng cho chiếc Phantom Regatta nhằm nhấn mạnh tính độc bản của mẫu xe.

Động cơ V12 quen thuộc, giá bán không được tiết lộ

Phantom Regatta nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6.75L, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm như Phantom Extended tiêu chuẩn. Xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong khoảng 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Rolls-Royce sẽ trưng bày Phantom Regatta tại Goodwood Festival of Speed 2026. Hãng không công bố giá bán bởi đây là sản phẩm được chế tác riêng theo yêu cầu của khách hàng, với giá trị được cho là vượt xa một chiếc Phantom Extended thông thường.