Range Rover tung bộ sưu tập 4 phiên bản đặc biệt đậm chất thủ đô London

Theo đó, bộ sưu tập mới gồm 4 mẫu xe của Range Rover là hiện thân rõ nét cho tinh thần khác biệt của những tọa độ biểu tượng của khu vực London (Anh Quốc), cụ thể gồm các địa điểm: Hoxton, Belgravia, Battersea và sắp tới là Westminster.

Mở đầu cho dải sản phẩm này là mẫu Range Rover Evoque Hoxton Edition, phiên bản lấy cảm hứng từ trung tâm sáng tạo và nghệ thuật Hoxton, mẫu xe sở hữu điểm nhấn ở bộ mâm Satin Gold 20 inch kết hợp cùng gói ngoại thất Platinum Atlas. Cùng với đó, khoang lái xe sở hữu tính hiện đại với chi tiết phát sáng tinh tế mang dòng chữ “Hoxton Edition” và hệ thống ghế bọc da khâu chỉ tương phản.

Tiếp theo, phiên bản Range Rover Velar Belgravia Edition lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi giao thoa giữa kiến trúc Georgian kinh điển và lối sống xa hoa đương đại. Diện mạo mẫu xe này được khẳng định qua bộ mâm 20 inch màu đá Dark Agate phủ lớp sơn bóng đen Satin Black Tinted Lacquer. Cùng với đó, không gian nội thất được chế tác thủ công với hàng ghế da mềm mại và các chi tiết ốp nhôm khắc biểu tượng độc bản tại bậc cửa.

Mẫu Range Rover Sport Battersea Edition lại phản ánh tính đương đại đậm nét, gây ấn tượng thị giác với mui xe đen tương phản, gói thiết kế ngoại thất Black Pack và bộ mâm 22 inch. Khoang lái của xe cũng ghi đậm dấu ấn cá nhân hóa với dòng chữ ‘Battersea Edition’ được chạm khắc trên bảng điều khiển trung tâm.

Bộ sưu tập này vẫn còn một phiên bản đặc biệt cuối cùng mang tên Range Rover Westminster Edition - nhằm tri ân trung tâm quyền lực và di sản Anh Quốc - sẽ chính thức mở đặt hàng và công bố thông tin chi tiết vào cuối tháng Tư.

Theo bà Hannah Custance, Quản lý Cấp cao mảng Chất liệu của Range Rover, "chuỗi phiên bản lấy cảm hứng từ London lần này là biểu hiện đương đại cho mối giao cảm bền chặt giữa thủ đô và thương hiệu Range Rover. Mỗi quận thành được chọn đều là một 'nàng thơ' rực rỡ — dù đó là nơi lưu giữ di sản lâu đời của Anh quốc, nơi hội tụ những kiệt tác kiến trúc hiện đại, hay là tâm điểm của dòng chảy sáng tạo tại London".

