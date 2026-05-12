Rolls-Royce Cullinan “lột xác” với bản độ Mansory Emperor Signature

Rolls-Royce Cullinan biến thành “quái vật” widebody của Mansory

Hãng độ Đức Mansory vừa giới thiệu gói nâng cấp mới mang tên Mansory Emperor Signature dành cho Rolls-Royce Cullinan Black Badge facelift 2025. Đây là phiên bản phát triển tiếp theo của dòng Emperor từng xuất hiện trước đó, nhưng được nâng cấp mạnh tay hơn cả về ngoại hình lẫn hiệu suất vận hành.

Phần ngoại thất của chiếc SUV siêu sang gần như được thay đổi hoàn toàn. Mansory bổ sung bộ widebody mở rộng ở tất cả các hốc bánh và bốn cửa xe, giúp Cullinan trở nên đồ sộ hơn đáng kể. Cản trước mới tích hợp khe gió cỡ lớn, lưới tản nhiệt phát sáng và nắp ca-pô carbon mới tạo nên diện mạo cực kỳ dữ dằn.

Nhìn từ bên hông, xe nổi bật với các ốp sườn mở rộng, vòm bánh xe cỡ lớn cùng bộ mâm FR.15 kích thước 24 inch hoàn toàn mới. Mansory cho biết đây là lần đầu tiên loại mâm này được sử dụng trên Emperor Signature. Xe đi kèm lốp hiệu suất cao kích thước 295/30R24 ở cả trước và sau.

Phía sau tiếp tục là phong cách quen thuộc của Mansory với cánh gió đuôi lớn, cản sau làm hoàn toàn từ carbon fiber cùng hai tùy chọn hệ thống ống xả gồm kiểu trung tâm dạng lục giác hoặc 4 ống xả đặt hai bên.

Nội thất phủ carbon và da cao cấp, động cơ V12 mạnh 720 mã lực

Khoang cabin của Emperor Signature vẫn giữ phong cách xa hoa đặc trưng Rolls-Royce nhưng được Mansory cá nhân hóa mạnh tay hơn. Nội thất sử dụng da cao cấp bọc thủ công kết hợp nhiều chi tiết carbon fiber bóng, logo Mansory thêu trên ghế và thảm sàn cùng hệ thống đèn trang trí trên trần và tapi cửa.

Một số phiên bản cấu hình còn sử dụng phối màu cam nổi bật tương phản với tông đen chủ đạo, tạo cảm giác thể thao và nổi bật hơn đáng kể so với Cullinan nguyên bản.

Dưới nắp ca-pô vẫn là động cơ V12 tăng áp kép 6.75L quen thuộc của Rolls-Royce Cullinan Black Badge, nhưng Mansory đã nâng cấp thông qua hệ thống PowerBox và pô hiệu suất cao điều khiển van điện tử. Sau nâng cấp, công suất tăng từ 600 mã lực lên 720 mã lực, mô-men xoắn đạt 1.050 Nm thay vì 900 Nm như nguyên bản.

Nhờ đó, mẫu SUV siêu sang có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây, nhanh hơn đáng kể so với Cullinan Black Badge tiêu chuẩn. Tốc độ tối đa vẫn được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.

Mansory tiếp tục theo đuổi phong cách “càng gây chú ý càng tốt”

Emperor Signature được xem là một trong những bản độ táo bạo nhất mà Mansory từng thực hiện cho Rolls-Royce Cullinan. Hãng độ Đức vốn nổi tiếng với triết lý thiết kế gây tranh cãi, sử dụng nhiều chi tiết carbon fiber, màu sắc tương phản mạnh và các bộ bodykit kích thước lớn.

Dù gây nhiều ý kiến trái chiều về thẩm mỹ, những mẫu xe của Mansory vẫn rất được giới nhà giàu Trung Đông, châu Âu và Mỹ ưa chuộng nhờ tính cá nhân hóa cực cao và số lượng sản xuất giới hạn. Hiện Mansory chưa công bố giá bán cụ thể của Emperor Signature, nhưng nhiều khả năng chi phí hoàn thiện sẽ cao hơn rất nhiều so với mức giá khoảng 450.000 USD của Rolls-Royce Cullinan Black Badge nguyên bản.