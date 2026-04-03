Subaru Outback gặp sự cố nắp ca-pô bật tung khi đang chạy, tài xế vẫn tiếp tục lái

Sự cố nguy hiểm xảy ra khi xe đang lưu thông

Đoạn video về vụ việc kỳ lạ này mới đây đã được chia sẻ trên mạng xã hội sau khi được quay tại Tampa, Florida (Mỹ). Video cho thấy một người đàn ông lái chiếc Subaru Outback màu đỏ với nắp ca-pô bị ép sát vào kính chắn gió, gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh ta. Chiếc Subaru Outback đã gặp sự cố nghiêm trọng khi nắp ca-pô bất ngờ bật tung và đập mạnh vào kính chắn gió trong lúc đang chạy.

Theo đoạn video, phần ca-pô dựng đứng che gần như toàn bộ tầm nhìn phía trước. Tài xế buộc phải cúi người và quan sát qua một khe nhỏ ở chân kính lái để tiếp tục điều khiển xe. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn bất cứ lúc nào.

Vì sao tài xế không dừng xe ngay lập tức?

Thông thường, khi gặp sự cố như vậy, người lái nên dừng xe ngay. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tài xế vẫn tiếp tục di chuyển vì đang ở trên cầu - nơi gần như không có chỗ dừng an toàn.

Một số ý kiến trên Reddit cho rằng, việc dừng xe giữa cầu thậm chí còn nguy hiểm hơn, có thể gây tai nạn liên hoàn. Do đó, tài xế có thể đã chọn cách tiếp tục chạy cho đến khi tìm được vị trí an toàn hơn để xử lý.

Dường như đoạn video này được quay trên một cây cầu gần Largo, Florida và trên cầu không có chỗ nào để tấp xe vào lề đường một cách an toàn. Do đó, người lái xe có thể đã tránh được thảm họa giao thông nếu anh ta quyết định dừng xe ngay lập tức trên đường. Tuy vậy, hành động này vẫn gây tranh cãi vì việc lái xe khi gần như không nhìn thấy đường là cực kỳ rủi ro.

Nguyên nhân có thể do lỗi đóng nắp capo hoặc hỏng chốt

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc, nhưng nhiều khả năng đến từ việc nắp ca-pô chưa được đóng chặt trước đó hoặc chốt khóa bị lỗi.

Sự cố này không chỉ gây nguy hiểm cho người lái mà còn có thể khiến xe hư hỏng nặng, bao gồm kính chắn gió, bản lề ca-pô và hệ thống khóa.