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SUV điện lai coupe Range Rover GT lộ diện, thiết kế khác biệt hoàn toàn

Thứ Tư, 06:00, 26/08/2026
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VOV.VN - Range Rover GT sẽ trở thành thành viên thứ 5 trong gia đình Range Rover, mang kiểu dáng thấp, thể thao và đậm chất grand tourer thay vì hình hài SUV truyền thống. Mẫu xe thuần điện này dự kiến có tầm hoạt động khoảng 580 km và sẽ được Land Rover công bố chính thức trong thời gian tới.

Range Rover GT phá vỡ công thức SUV quen thuộc

Range Rover GT là mẫu xe hoàn toàn mới, không thay thế bất kỳ sản phẩm nào hiện có mà được bổ sung vào danh mục bên cạnh Evoque, Velar, Sport và Range Rover. Đây cũng là mẫu Range Rover thứ năm, đồng thời đánh dấu lần đầu thương hiệu bước vào phân khúc grand tourer với một chiếc xe mang tỷ lệ kiểu coupe.

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Hình minh họa Range Rover GT của Josh Byrnes

Land Rover đã hé lộ hình ảnh nguyên mẫu Range Rover GT trong lớp ngụy trang và cho biết quá trình thử nghiệm toàn cầu đang bước vào giai đoạn cuối. Mẫu xe có phần đầu rộng và thấp, cụm đèn LED thanh mảnh cùng các hốc gió dọc tạo cảm giác thể thao. 

Nhìn từ bên hông, Range Rover GT sở hữu đường mái vuốt mạnh về phía sau, cửa kính không viền, tay nắm cửa ẩn và bề mặt thân xe tối giản. Phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu mảnh nối cùng mảng màu đen có dòng chữ Range Rover, trong khi cửa hậu được thiết kế dốc để nhấn mạnh phong cách fastback. Đây là kiểu thiết kế khác biệt đáng kể so với những mẫu SUV vuông vức truyền thống của Range Rover. 

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Land Rover hé lộ hình ảnh nguyên mẫu Range Rover GT trong lớp ngụy trang

Nội thất tối giản, Range Rover GT dùng nền tảng điện EMA

Bên trong, Range Rover GT tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản. Land Rover đã xác nhận xe có cấu hình cabin 2+2 với không gian hàng ghế sau được quảng bá là rộng rãi hàng đầu phân khúc. Bảng táp-lô sử dụng các đường ngang, vật liệu dệt và thiết kế giảm tối đa sự xuất hiện của những chi tiết trang trí truyền thống như da, gỗ hay kim loại.

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Xe được trang bị một màn hình OLED trung tâm kết hợp màn hình hiển thị thông tin cho người lái thay cho cụm đồng hồ truyền thống. Thiết kế vô-lăng hai chấu cùng cách bố trí tối giản khiến khoang lái Range Rover GT có nhiều điểm tương đồng với định hướng thiết kế mới của Jaguar. Các công nghệ dự kiến gồm trợ lý AI, hệ thống điều hướng thực tế tăng cường và những tính năng hỗ trợ địa hình đặc trưng của Range Rover. 

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Range Rover GT sẽ là mẫu Range Rover thuần điện đầu tiên sử dụng nền tảng Electric Modular Architecture (EMA). Xe được sản xuất tại nhà máy Halewood ở Anh, bên cạnh các mẫu xe động cơ đốt trong và hybrid. Land Rover xác nhận GT sẽ khởi đầu với hệ truyền động BEV, đồng thời có kế hoạch bổ sung phiên bản hybrid trong vòng đời sản phẩm. 

Thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, dựa trên hình ảnh nguyên mẫu cho rằng Range Rover GT có thể đạt khoảng 360 dặm, tương đương 580 km, cho một lần sạc đầy. Mẫu xe được kỳ vọng sử dụng hệ thống điện 800V, bộ pin dung lượng khoảng 100-120 kWh và hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW. Cấu hình mô-tơ kép cùng hệ dẫn động bốn bánh cũng được dự đoán sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn. Đây là các thông tin dự đoán, chưa phải thông số chính thức từ Land Rover. 

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Range Rover GT dự kiến cạnh tranh với những mẫu xe điện hiệu suất cao như Porsche Cayenne Electric, Porsche Taycan Cross Turismo và Lotus Eletre, đồng thời có thể tạo ra sự giao thoa nhất định với Jaguar Type 01. Quá trình thử nghiệm cuối cùng đang được tiến hành và xe sẽ được sản xuất tại Anh từ cuối năm nay, trước khi chính thức ra mắt trong những tháng tới.

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CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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