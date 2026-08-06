Khu vực sạc xe điện chung cư cần đáp ứng những quy định an toàn PCCC nào?

Theo xu hướng chuyển đổi xanh, việc bố trí sạc xe điện chung cư đúng quy định sạc xe điện và đảm bảo an toàn PCCC chung cư đang trở thành bài toán cấp thiết tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, phần lớn các dự án chung cư được xây dựng trước đây chưa được thiết kế để phục vụ nhu cầu sạc điện quy mô lớn.

Điều này dẫn đến thực tế nhiều cư dân tự kéo dây điện, lắp ổ cắm tạm thời tại tầng hầm hoặc khu vực để xe, tiềm ẩn nguy cơ quá tải hệ thống, chập điện và cháy nổ. Sự phát triển của xe điện cũng đồng nghĩa với việc đặt ra những yêu cầu mới đối với hạ tầng nhà chung cư, đặc biệt là khu vực đỗ xe và sạc điện.

Khu vực sạc xe điện chung cư phải đảm bảo nhiều yếu tố về an toàn.

Trong bối cảnh các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngày càng được siết chặt, việc bố trí khu vực sạc xe điện tại chung cư không còn là câu chuyện tiện ích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc về an toàn.

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, pháp luật Việt Nam không cấm việc gửi hoặc sạc xe điện tại nhà chung cư. Tuy nhiên, hoạt động này phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy. Vậy khu vực sạc xe điện trong nhà chung cư cần đáp ứng những điều kiện nào?

Yêu cầu bắt buộc về quy định sạc xe điện chung cư

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31/2026/TT-BXD sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 15/12/2026. Theo đó việc bố trí khu vực sạc xe điện đảm bảo các điều kiện: Phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt.

Phải theo thứ tự ưu tiên: Ngoài trời, trên mặt đất, tầng bán hầm, tầng hầm 1 rồi đến các tầng hầm tiếp theo. Trường hợp không bố trí được ngoài trời, trên mặt đất thì mới bố trí ở tầng bán hầm, tầng hầm. Trường hợp bố trí ở tầng bán hầm, tầng hầm thì phải có giải pháp phù hợp, hiệu quả để giải phóng xe bị cháy ra khỏi nhà chung cư hoặc cô lập xe bị cháy.

Khi bố trí khu vực sạc trong nhà chung cư phải đảm bảo khả năng thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, thông gió thoát khói, tiếp cận của lực lượng chữa cháy.

Đồng thời cần phải phân vùng riêng biệt và khoảng cách an toàn: Tách biệt khu vực sạc xe điện và các khu vực khác. Tách biệt phân vùng để sạc xe ô tô điện và phân vùng để sạc xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện.

Khu vực sạc xe điện được bố trí thành một hoặc nhiều phân vùng riêng biệt (không áp dụng khi bố trí ở khu vực ngoài trời trên mặt đất). Số lượng chỗ sạc trong mỗi phân vùng.

Theo đó, khi bố trí trong tầng bán hầm và tầng hầm không lớn hơn 25 chỗ sạc cho ô tô điện hoặc 50 chỗ sạc cho mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện; Khi bố trí ở các tầng trên mặt đất không lớn hơn 30 chỗ sạc cho ô tô điện hoặc 80 chỗ sạc cho mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện.

Khi bố trí khu vực sạc trong nhà chung cư phải đảm bảo khả năng thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, thông gió thoát khói, tiếp cận của lực lượng chữa cháy. (Ảnh minh họa: KT)

Duy trì khoảng ngăn cách tối thiểu 2m giữa các phân vùng sạc xe điện; Trường hợp không đảm bảo khoảng cách trên, phải sử dụng tường hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2m; Kích thước chỗ sạc phải tính thêm kích thước bố trí trụ sạc được sử dụng.

Giao thông và tiếp cận trong khu vực sạc xe điện phải thuận tiện, không gây cản trở đối với phương tiện và người đi bộ.

Tiêu chuẩn an toàn PCCC chung cư cho khu vực sạc xe điện

Bên cạnh đó, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cho khu vực để xe điện trong nhà chung cư phải tuân thủ QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, QCVN 10:2025/BCA cùng những quy định sau: Khu vực sạc phải được bố trí thành khoang cháy riêng; Khu vực sạc (không phụ thuộc vào diện tích) phải có:

Hệ thống báo cháy tự động, hệ thống camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ; Hệ thống chữa cháy tự động; Hệ thống thông gió thoát khói phải đảm bảo duy trì chiều cao biên dưới của lớp khói không thấp hơn quy định; Phải có cảnh báo khí carbon monoxide (CO) và Hydrofluoric acid (HF), các thiết bị này phải phù hợp với các quy định của pháp luật và phải được chứng nhận chất lượng trước khi lắp đặt; Có phương án xử lý tình huống cháy nổ phù hợp với tính chất của xe điện.

Về vấn đề lắp đặt trụ sạc: Phải phù hợp với các quy định của pháp luật và phải được chứng nhận chất lượng trước khi lắp đặt; Công suất danh định của trụ sạc lắp đặt trong tầng hầm không được vượt quá 22 kW. Trường hợp lắp trụ sạc có công suất lớn hơn thì phải đảm bảo khi hoạt động không gây sinh nhiệt và tiếng ồn quá giới hạn cho phép.

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, pháp luật Việt Nam không cấm việc gửi hoặc sạc xe điện tại nhà chung cư.

Đồng thời hệ thống phải có chức năng tự động ngắt nguồn điện khi có hiện tượng sạc bất thường và chức năng ngắt điện khẩn cấp, cũng như biện pháp bảo vệ chống va chạm cơ học cho các thiết bị của khu vực sạc. Khu vực bố trí khu vực sạc phải có hệ thống thoát nước. Các thiết bị mang điện trong khu vực sạc phải có biện pháp an toàn trước nguy cơ ngập nước.

Đối với những nhà chung cư hiện xây mới thì việc bố trí khu vực sạc xe điện phải theo lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh của địa phương. Diện tích khu vực sạc xe điện được tính chung vào tổng diện tích chỗ để xe của nhà chung cư.

Việc bố trí khu vực sạc xe điện phải tính đến điều kiện bố trí tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật thực tế. Diện tích khu vực để sạc xe điện được tính chung vào tổng diện tích chỗ để xe của nhà chung cư. Khi bố trí khu vực sạc xe điện phải tuân thủ điều kiện đáp ứng và cho phép:

Mỗi tầng sàn trong một khoang cháy phải có không ít hơn 2 lối ra thoát nạn, trong đó có không ít hơn 1 lối ra thoát nạn riêng và cho phép sử dụng không ít hơn 1 lối ra thoát nạn dẫn vào hành lang được ngăn cách bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 90, được đảm bảo áp suất không khí dương khi có cháy để đi sang khoang cháy liền kề. Chiều rộng của hành lang được tính toán theo số lượng người thoát nạn đi qua đó (nếu có) nhưng không nhỏ hơn 1 m.

Tính đến hệ thống bảo vệ chống khói hiện có với điều kiện hệ thống phải hoạt động độc lập cho từng khoang cháy. Tính đến năng lực của hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện có. Tính đến công suất phụ tải và khả năng đáp ứng của hệ thống điện hiện có.

Bên cạnh đó các khu chung cư cần phải có giải pháp phòng cháy chữa cháy phù hợp, phải bảo đảm thông gió và lối thoát nạn, có quy trình quản lý vận hành và kiểm tra định kỳ để đặt yếu tố an toàn phòng chống cháy nổ lên hàng đầu.