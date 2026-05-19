Thị trường ô tô tăng tốc đón sóng du lịch hè, Hyundai Thành Công kích cầu mạnh

Thứ Ba, 09:15, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong mùa du lịch hè, Hyundai Thành Công đã tung ra chương trình ưu đãi lớn với mức hỗ trợ lên tới 220 triệu đồng.

Theo ghi nhận từ thị trường, bước vào tháng 5/2026, nhu cầu sở hữu ô tô của người dân có xu hướng tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các gia đình bắt đầu triển khai kế hoạch du lịch hè. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt và đến sớm, việc sở hữu một chiếc xe có không gian rộng rãi, hệ thống làm lạnh sâu trở thành ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Sau phục hồi doanh số, Hyundai Thành Công tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi mạnh tay cho loạt xe chủ lực.

Nắm bắt tâm lý này, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức công bố chương trình ưu đãi “Hè bùng nổ - Ưu đãi tới 220 triệu đồng”, áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm kích cầu tiêu dùng sau đà phục hồi tích cực từ Quý I/2026.

Ưu đãi sâu, chú trọng hậu mãi bền vững

Trong chương trình ưu đãi của HTV, mẫu SUV Hyundai Santa Fe dẫn đầu với mức ưu đãi tối đa tới 220 triệu đồng. Các dòng xe Stargazer, Accent, Creta hay Tucson cũng được điều chỉnh giảm từ 51 đến 107 triệu đồng.

Bảng ưu đãi chi tiết các mẫu xe Hyundai trong tháng 5/2026

Một điểm đáng chú ý trong chính sách của hãng lần này là việc nâng thời hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km cho các dòng xe chủ lực (Santa Fe, Accent, Grand i10, Stargazer). Việc kéo dài thời gian bảo hành không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn giúp người tiêu dùng an tâm hơn về chi phí vận hành, bảo trì trong dài hạn - yếu tố quan trọng đối với các hộ gia đình khi quyết định đầu tư tài sản lớn.

Động lực cho thị trường ô tô nội địa

Việc các doanh nghiệp sản xuất và phân phối ô tô lớn như Hyundai Thành Công chủ động triển khai các gói kích cầu và ổn định nguồn cung là tín hiệu tích cực cho thị trường nội địa. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với chi phí hợp lý mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng chỉ số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc kết hợp giữa ưu đãi tài chính và chăm sóc khách hàng dài hạn là mục tiêu trọng tâm để đồng hành cùng người tiêu dùng tận hưởng mùa du lịch hè an toàn và tiết kiệm. Chương trình sẽ được áp dụng xuyên suốt trong tháng 5/2026 cho các khách hàng hoàn tất giao dịch trên toàn quốc.

 

PV/VOV.VN
Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách

VOV.VN - Tất cả các mẫu xe nằm trong danh sách Top xe Hybrid bán chạy nhất tháng 4/2026 đều đến từ những thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Honda, Suzuki. Trong đó, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe bán chạy nhất với 460 xe giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026.

Top 10 xe MPV bán chạy nhất tháng 4/2026: Xe Việt dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ

VOV.VN - Với doanh số lên tới hơn 6.400 xe, mẫu xe điện của thương hiệu Việt - VinFast Limo Green là mẫu MPV bán chạy nhất tháng 4/2026. Doanh số này của Limo Green bỏ xa các đối thủ như: Toyota Veloz Cross (1.503 xe), Mitsubishi Xpander (1.273 xe)...

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng

VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi " ứng viên" từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

