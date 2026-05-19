Thị trường ô tô tăng tốc đón sóng du lịch hè, Hyundai Thành Công kích cầu mạnh

Theo ghi nhận từ thị trường, bước vào tháng 5/2026, nhu cầu sở hữu ô tô của người dân có xu hướng tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các gia đình bắt đầu triển khai kế hoạch du lịch hè. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt và đến sớm, việc sở hữu một chiếc xe có không gian rộng rãi, hệ thống làm lạnh sâu trở thành ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Nắm bắt tâm lý này, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức công bố chương trình ưu đãi “Hè bùng nổ - Ưu đãi tới 220 triệu đồng”, áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm kích cầu tiêu dùng sau đà phục hồi tích cực từ Quý I/2026.

Ưu đãi sâu, chú trọng hậu mãi bền vững

Trong chương trình ưu đãi của HTV, mẫu SUV Hyundai Santa Fe dẫn đầu với mức ưu đãi tối đa tới 220 triệu đồng. Các dòng xe Stargazer, Accent, Creta hay Tucson cũng được điều chỉnh giảm từ 51 đến 107 triệu đồng.

Một điểm đáng chú ý trong chính sách của hãng lần này là việc nâng thời hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km cho các dòng xe chủ lực (Santa Fe, Accent, Grand i10, Stargazer). Việc kéo dài thời gian bảo hành không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn giúp người tiêu dùng an tâm hơn về chi phí vận hành, bảo trì trong dài hạn - yếu tố quan trọng đối với các hộ gia đình khi quyết định đầu tư tài sản lớn.

Động lực cho thị trường ô tô nội địa

Việc các doanh nghiệp sản xuất và phân phối ô tô lớn như Hyundai Thành Công chủ động triển khai các gói kích cầu và ổn định nguồn cung là tín hiệu tích cực cho thị trường nội địa. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao với chi phí hợp lý mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng chỉ số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc kết hợp giữa ưu đãi tài chính và chăm sóc khách hàng dài hạn là mục tiêu trọng tâm để đồng hành cùng người tiêu dùng tận hưởng mùa du lịch hè an toàn và tiết kiệm. Chương trình sẽ được áp dụng xuyên suốt trong tháng 5/2026 cho các khách hàng hoàn tất giao dịch trên toàn quốc.