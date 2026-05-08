Trong tháng 4/2026, người Việt mua gần 4.000 xe Hyundai

Thứ Sáu, 19:00, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tập đoàn Thành Công (TC GROUP - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam) vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 4/2026. Theo đó, tổng số xe Hyundai đến tay khách hàng trong tháng đạt 3.904 xe.

Trong tháng 4/2026, Hyundai Tucson là mẫu xe có doanh số cao nhất của thương hiệu với 626 xe bán ra. Tiếp theo, Hyundai Creta đạt doanh số 577 xe, tiếp tục duy trì sức hút ổn định trong nhóm SUV đô thị. Hyundai Stargazer ghi nhận 416 xe được bàn giao đến khách hàng, tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực sau khi phiên bản nâng cấp mới ra mắt thị trường.

Hyundai Accent đạt sản lượng bán hàng 323 xe trong tháng. Hyundai Grand i10 đạt doanh số 174 xe, tiếp tục là lựa chọn phù hợp trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade lần lượt ghi nhận doanh số 122 xe và 105 xe. Hyundai Custin đạt doanh số 99 xe trong tháng 4.

Tucson là mẫu xe có doanh số cao nhất của Hyundai trong tháng 4/2026

Ở các mẫu xe còn lại, Hyundai Venue đạt 85 xe bán ra thị trường, Hyundai Elantra ghi nhận doanh số 29 xe. Các mẫu xe khác đạt tổng doanh số 8 xe.

Bên cạnh các mẫu xe du lịch, các dòng xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.340 xe trong tháng 4/2026, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số chung của thương hiệu.

Theo giới chuyên gia, thị trường ô tô trong tháng 4/2026 chịu ảnh hưởng nhất định bởi kỳ nghỉ lễ kéo dài, khiến nhu cầu mua sắm của khách hàng có phần chững lại so với tháng trước. Tuy nhiên, Hyundai vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ dải sản phẩm đa dạng, nguồn cung được đảm bảo cùng hệ thống đại lý phủ rộng trên toàn quốc.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ khuyến nghị cho Hyundai Palisade, không đi kèm thay đổi về cấu hình hay trang bị. Cụ thể, biến thể Exclusive được giảm mạnh nhất tới 170 triệu đồng, trong khi dòng Prestige cao cấp hơn được giảm 160 triệu đồng (áp dụng cho cả phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ). Kéo giá bán của Palisade xuống còn từ 1,299 - 1,429 tỷ đồng (tùy phiên bản).

Sau điều chỉnh giá niêm yết, Hyundai Palisade nay cạnh tranh cả với các mẫu xe ở phân khúc dưới.

Điều này giúp Hyundai Palisade là một mẫu SUV hạng E nhưng giá chỉ ngang hạng D. Đây cũng là yếu tố góp phần gia tăng sức hút cho Hyundai Palisade trong thời gian tới, đặc biệt ở nhóm khách hàng gia đình và khách hàng tìm kiếm mẫu SUV cao cấp. 

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 4/2026 (Đơn vị: Xe)

Trong tháng 5/2026, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng với mức hỗ trợ lên tới 220 triệu đồng tùy mẫu xe, cùng các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, ưu đãi bảo hiểm Hyundai Auto Care và các hoạt động chăm sóc khách hàng trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc.

Tuệ Minh/VOV.VN
5 mẫu xe minivan có không gian sử dụng rộng rãi nhất
VOV.VN - Minivan từ lâu được xem là minh chứng rõ ràng cho triết lý "công năng vượt trên hình thức". Dù không sở hữu thiết kế hào nhoáng hay mang tính thể hiện cao, nhưng dòng xe này lại ghi điểm tuyệt đối ở tính thực dụng: Chở được nhiều người, mang lại sự thoải mái trên mọi hành trình...

VOV.VN - Thị trường xe ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn với hàng loạt mẫu xe mới trải dài nhiều phân khúc, từ phổ thông đến siêu sang, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng xe điện và Hybrid.

VOV.VN - Hyundai chính thức trình làng Hyundai Ioniq V tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 (Trung Quốc), mẫu sedan thuần điện phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc với thiết kế mới, công nghệ hiện đại và vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng mạnh mẽ của hãng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

