Top 9 mẫu Harley-Davidson Softail đẹp nhất mọi thời đại, biểu tượng của cruiser Mỹ

Thứ Sáu, 07:00, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 9 mẫu Harley-Davidson Softail đẹp nhất từng ra mắt, từ Heritage Softail Classic, Softail Deluxe đến FXDR 114 và Rocker C, thể hiện sự kết hợp giữa phong cách hoài cổ, hiện đại và cá tính độc đáo trong di sản thiết kế của Harley.

Những mẫu Harley-Davidson Softail đẹp nhất luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người yêu xe nhờ sự hòa quyện giữa phong cách cổ điển và công nghệ hiện đại. Với thiết kế khung sau mềm mại, mang lại trải nghiệm êm ái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài đậm chất cruiser Mỹ, Softail đã trở thành một biểu tượng thiết kế của Harley. Dưới đây là chín mẫu xe tiêu biểu, thể hiện tinh hoa thiết kế mà hãng đã xây dựng suốt hơn một thế kỷ.

Những mẫu Softail hoài cổ và tinh tế

top 9 mau harley-davidson softail dep nhat moi thoi dai, bieu tuong cua cruiser my hinh anh 1
Heritage Softail Classic với phong cách hoài cổ.

Một trong những cái tên nổi bật trong danh sách chính là Heritage Softail Classic. Phiên bản kỷ niệm 110 năm ra mắt năm 2013 với phối màu đặc biệt như Arctic White hay Concord Purple, kết hợp cùng bánh xe viền trắng và yên da tinh xảo, đã tạo nên một chiếc mô tô vừa sang trọng vừa hoài cổ. Tương tự, bản Heritage Shrine Edition cũng để lại ấn tượng với các chi tiết chrome sáng bóng và phong cách thiết kế gợi nhớ thời kỳ vàng son của Harley.

top 9 mau harley-davidson softail dep nhat moi thoi dai, bieu tuong cua cruiser my hinh anh 2
Softail Deluxe 

Softail Deluxe lại là đại diện tiêu biểu cho sự xa hoa trong phân khúc cruiser. Với bánh xe 16 inch sáng loáng, hệ thống đèn LED hiện đại và lớp crom bao phủ nhiều chi tiết, Deluxe mang đến vẻ ngoài sang trọng, phù hợp với những tay lái muốn vừa trải nghiệm tốc độ vừa thể hiện cá tính.

Một mẫu khác cũng đi theo hướng cổ điển là Harley-Davidson Cross Bones 2011. Chiếc xe này sở hữu phong cách bobber cực kỳ độc đáo, với yên da solo dạng cổ điển, tay lái cao và chắn bùn lớn. Cross Bones gợi lại hình ảnh những chiếc Harley độ thủ công của thập niên 1940, nhưng vẫn được trang bị công nghệ an toàn hiện đại.

Sự táo bạo của những thiết kế hiện đại

Bên cạnh những mẫu xe mang đậm chất hoài niệm, Harley-Davidson cũng tạo dấu ấn với những Softail hiện đại và mạnh mẽ. FXDR 114 là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển mình này. Với bánh sau siêu rộng 240 mm, dáng ngồi thể thao và đường nét cơ bắp, FXDR 114 thể hiện triết lý “cơ bắp Mỹ” theo phong cách tương lai. Đây là mẫu Softail phá cách nhất, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích hiệu suất và sự khác biệt.

top 9 mau harley-davidson softail dep nhat moi thoi dai, bieu tuong cua cruiser my hinh anh 3
FXDR 114 với dáng thể thao mạnh mẽ

Softail Slim lại đi theo hướng tối giản. Ra mắt trong triết lý “Dark Custom”, mẫu xe này kết hợp yên thấp, khung nhỏ gọn và kiểu dáng bobber truyền thống. Phiên bản 2021 nổi bật với tùy chọn màu sắc hiện đại, mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

top 9 mau harley-davidson softail dep nhat moi thoi dai, bieu tuong cua cruiser my hinh anh 4
Softail Slim với dáng bobber truyền thống, nhỏ gọn.

Không thể bỏ qua Harley-Davidson Night Train, mẫu xe mang phong cách u ám, mạnh mẽ với động cơ đen nhám, khung dài và ít chi tiết trang trí. Night Train nhắm đến những biker muốn một chiếc xe gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn giữ được chất đường phố bụi bặm.

top 9 mau harley-davidson softail dep nhat moi thoi dai, bieu tuong cua cruiser my hinh anh 5
Harley-Davidson Night Train kiểu dáng mạnh mẽ.

Sự đa dạng và cá tính trong thiết kế Softail

Trong số những Softail độc đáo, Harley-Davidson Rocker C gây chú ý nhờ kiểu dáng chopper cực kỳ khác biệt. Với yên phụ ẩn có thể bật lên, Rocker C vừa mang lại sự tiện dụng vừa giữ được phong cách đường phố độc đáo.

Một phiên bản đặc biệt khác là Softail Firefighter Special Edition, được sản xuất nhằm tri ân lực lượng cứu hỏa. Xe mang màu sơn đỏ đặc trưng, logo riêng và những chi tiết thiết kế độc quyền, khiến nó trở thành món đồ sưu tầm quý giá đối với người đam mê Harley.

top 9 mau harley-davidson softail dep nhat moi thoi dai, bieu tuong cua cruiser my hinh anh 6
Softail phiên bản Firefighter Special Edition.

Cuối cùng là Heritage Softail Classic 105th Anniversary Edition ra mắt năm 2008. Đây là mẫu xe được sản xuất giới hạn nhằm kỷ niệm 105 năm thương hiệu Harley-Davidson, với phối màu độc quyền Copper Pearl kết hợp cùng Vivid Black, tạo nên diện mạo sang trọng và khác biệt. Xe còn gây ấn tượng với logo kỷ niệm 105 năm được gắn nổi bật trên bình xăng và bảng số seri riêng, giúp mỗi chiếc trở thành một món đồ sưu tầm có giá trị.

top 9 mau harley-davidson softail dep nhat moi thoi dai, bieu tuong cua cruiser my hinh anh 7
Heritage Softail Classic 105th Anniversary

Không chỉ đẹp ở thiết kế, phiên bản Heritage Softail Classic 105th Anniversary còn giữ trọn tinh thần cruiser đường trường của Harley, với yên xe bọc da cao cấp, thùng đồ bên hông tiện dụng và nhiều chi tiết mạ chrome sáng bóng. Đây được xem là một trong những mẫu Softail đáng nhớ nhất, vừa mang tính biểu tượng, vừa thể hiện rõ triết lý tôn vinh di sản của Harley-Davidson.

9 mẫu Harley-Davidson Softail kể trên không chỉ thể hiện sự sáng tạo trong thiết kế mà còn phản ánh triết lý của hãng: kết hợp truyền thống và hiện đại. Từ những mẫu hoài cổ như Heritage và Springer, cho đến sự táo bạo của FXDR 114 hay sự khác biệt của Rocker C, Softail luôn chứng minh rằng Harley-Davidson biết cách giữ vững bản sắc đồng thời thích ứng với thời đại. Đây chính là lý do khiến dòng Softail trở thành một trong những di sản thiết kế đáng nhớ nhất trong lịch sử mô tô Mỹ.

Harley-Davidson 2026 thêm chi tiết mạ crom, Road Glide có yên đơn

VOV.VN - Harley-Davidson tiếp tục nâng cấp dòng xe năm 2026 với một số thay đổi về thiết kế. Hai mẫu Low Rider S và Road Glide 3 được bổ sung các chi tiết mạ crom trên nhiều chi tiết, trong khi Road Glide có thêm tùy chọn yên đơn dành cho người thích phong cách lái xe một mình.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Slashgear
Tag: Harley-Davidson Softail FXDR 114 Heritage Classic Softail Slim Deluxe Cross Bones Night Train Rocker C Springer mô tô cổ điển cruiser Mỹ Harley-Davidson xe mô tô
Mitsubishi Motors Việt Nam nâng cấp Xpander và Xpander Cross cho năm 2025

VOV.VN - Bộ đôi Xpander và Xpander Cross đã được Mitsubishi Motors Việt Nam nâng cấp và bổ sung trang bị cho năm 2025, đồng thời giá bán cũng tăng nhẹ 1 triệu đồng so với phiên bản trước.

VOV.VN - Bộ đôi Xpander và Xpander Cross đã được Mitsubishi Motors Việt Nam nâng cấp và bổ sung trang bị cho năm 2025, đồng thời giá bán cũng tăng nhẹ 1 triệu đồng so với phiên bản trước.

Porsche Cayenne EV 2026 rút ngắn thử nghiệm nhờ trí tuệ nhân tạo AI

VOV.VN - Porsche Cayenne EV 2026 là mẫu SUV điện hạng sang mới được hãng xe Đức công bố với đột phá trong phát triển. Thay vì phải sản xuất hàng trăm nguyên mẫu thực, Porsche áp dụng công nghệ thử nghiệm ảo (virtual testing) để mô phỏng toàn bộ quá trình vận hành ngay từ bản thiết kế. Phương pháp này giúp hãng cắt giảm tới 120 nguyên mẫu vật lý.

VOV.VN - Porsche Cayenne EV 2026 là mẫu SUV điện hạng sang mới được hãng xe Đức công bố với đột phá trong phát triển. Thay vì phải sản xuất hàng trăm nguyên mẫu thực, Porsche áp dụng công nghệ thử nghiệm ảo (virtual testing) để mô phỏng toàn bộ quá trình vận hành ngay từ bản thiết kế. Phương pháp này giúp hãng cắt giảm tới 120 nguyên mẫu vật lý.

Top 10 thương hiệu ô tô được người Việt chuộng nhất tháng 8/20225: 3 "ông lớn" dẫn đầu

VOV.VN - Với doanh số lên tới gần 90.000 xe từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, VinFast đang là hãng xe ô tô được nhiều người lựa chọn nhất tại thị trường Việt. Xếp ngay sau là Toyota với hơn 41.000 xe và Hyundai với hơn 31.000 xe. Đây cũng là 3 hãng xe bán nhiều nhất tháng 8/2025.

VOV.VN - Với doanh số lên tới gần 90.000 xe từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, VinFast đang là hãng xe ô tô được nhiều người lựa chọn nhất tại thị trường Việt. Xếp ngay sau là Toyota với hơn 41.000 xe và Hyundai với hơn 31.000 xe. Đây cũng là 3 hãng xe bán nhiều nhất tháng 8/2025.

