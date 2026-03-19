Toyota Corolla Cross HEV: Không còn là phép thử mà là lựa chọn thực tế

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thương mại, giá năng lượng và chi phí liên quan cũng leo thang. Tại Việt Nam, giá xăng dầu liên tục biến động, trong khi các chính sách bình ổn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, khiến nhiều chủ xe phải chủ động tính toán lại chi phí vận hành để giữ ở mức “vừa tay”.

Khi đó, những lựa chọn xe công nghệ mới dần trở thành xu hướng và công nghệ xăng lai điện (Hybrid) được cả người dùng lẫn giới chuyên gia xem là phương án cân bằng giữa thói quen sử dụng và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu. Corolla Cross HEV là một ví dụ khá rõ cho xu hướng này.

Xu hướng lựa chọn Hybrid lên ngôi

Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, công nghệ hybrid nói chung và Corolla Cross HEV nói riêng đã dần vượt qua giai đoạn thử nghiệm, từng bước khẳng định chất lượng và bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những phân khúc sôi động nhất của nhóm xe điện hóa.

Dữ liệu bán hàng năm 2025 phản ánh xu hướng này khi Corolla Cross đã bán ra 8.708 xe mà trong đó phiên bản hybrid chiếm tới một phần ba tổng doanh số với 2.547 xe. Để từ đó nằm trong nhóm hybrid bán chạy trên thị trường. Ở một số thời điểm, doanh số bản hybrid thậm chí tiệm cận hoặc vượt phiên bản xăng, như trong hai tháng đầu năm 2026, Corolla Cross HEV chiếm tới hơn 95% tổng doanh số.

Nhận xét về mức tăng trưởng bứt tốc này của Corolla Cross HEV, một số chuyên gia ngành xe cho rằng phân khúc Hybrid đang được hưởng lợi từ xu hướng người tiêu dùng và bối cảnh chính trị - kinh tế.

“Với lợi thế tiết kiệm 20 – 40% nhiên liệu so với xe xăng truyền thống, trong khi người dùng không phải lo trạm sạc, Hybrid là giải pháp trung gian hợp lý trong giai đoạn hiện nay” - một chuyên gia cho biết.

Với những lợi ích như hiện nay, Hybrid được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt khi hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong quá trình phủ rộng và hoàn thiện đồng bộ và thị trường xe điện hóa còn nhiều biến động.

Corolla Cross HEV và thế “kiềng 3 chân” tạo nên sức hút

Với Corolla Cross HEV, điểm thu hút đầu tiên chính là công nghệ hybrid. Trong điều kiện vận hành đô thị, đặc biệt khi di chuyển chậm hoặc dừng – chạy liên tục, xe vận hành bằng hoàn toàn bằng động cơ điện. Đồng thời, hệ thống phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng và nạp lại vào pin. Nhờ đó, mức tiêu thụ nhiên liệu được duy trì ở mức thấp, khoảng 3,01 lít/100 km trong đô thị và 3,67 lít/100 km ở điều kiện kết hợp.

Bên cạnh đó là yếu tố chi phí vận hành dài hạn. Khi người dùng ngày càng quan tâm hơn đến chi phí vận hành dài hạn thay vì chỉ nhìn vào giá mua ban đầu, Corolla Cross HEV cho thấy lợi thế khi lựa chọn sử dụng công nghệ hiện đại mà gần như không phải chịu thêm gánh nặng chi phí gì so với phiên bản chạy xăng. Thực vậy, chi phí và hạng mục bảo dưỡng ở các mốc 5.000km hay 40.000km gần như không có sự khác biệt so với bản động cơ xăng.

Lý giải cho điều này là đến từ đặc tính của hệ thống hybrid, khi động cơ xăng không phải hoạt động liên tục, trong khi mô-tơ điện và pin hybrid ít chi tiết hao mòn cơ khí. Đồng thời, hệ thống phanh cũng ít bị mài mòn hơn nhờ phanh tái sinh. Vì vậy, xét trong dài hạn, chi phí bảo dưỡng của xe hybrid có thể được tối ưu hơn so với xe xăng truyền thống.

Cùng với đó, chính sách bảo hành xe và pin hybrid lên tới 10 năm hoặc 185.000 km và ưu đãi giảm giá thay pin HEV đến 34%, chính là những lời khẳng định đanh thép nhất của hãng về độ bền, giúp người dùng an tâm lựa chọn Toyota Corolla Cross HEV và loại bỏ hoàn toàn những e ngại về chi phí vận hành dài hạn.

Yếu tố thứ ba đến từ cảm giác lái tự tin và độ ổn định cao. Nguyên nhân là do Corolla Cross được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA-C, với độ cứng vững và trọng tâm thấp, mang lại sự linh hoạt nhưng vẫn giữ được độ ổn định khi vận hành. Trong chuyến đi Cao Bằng, anh Thành Nam chia sẻ: “Trước đây mình hay nghe nói xe hơi bồng bềnh, nhưng khi được trải nghiệm thực tế ở cả cung đường trong phố, trên cao tốc hay đường đèo núi, thì mỗi lần chuyển làn hay vào cua, xe đều cho cảm giác khá chắc và dễ kiểm soát”.

Từ những con số tăng trưởng trong năm 2025, có thể thấy Hybrid nói chung và Corolla Cross Hybrid nói riêng không còn là giải pháp mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành lựa chọn thực tế khi thị trường ô tô bước vào giai đoạn chuyển dịch về nhu cầu và cách sử dụng. Với nền tảng này, Corolla Cross Hybrid được kỳ vọng sẽ giữ nhịp tăng trưởng trong tháng 3, qua đó tạo tiền đề cho kết quả tích cực hơn trong quý II.

Chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử các mẫu xe Hybrid đang được tổ chức tại các đại lý Toyota trên toàn quốc. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp cầm lái các mẫu xe Hybrid, tìm hiểu thêm về công nghệ xăng lai điện cũng như tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và nhận quà tặng. Chương trình sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 3/2026.