Toyota Land Cruiser FJ gây sốc với loạt phụ kiện đắt ngang xe sang

Toyota biến Land Cruiser FJ thành “món đồ chơi” cá nhân hóa đúng nghĩa

Toyota Land Cruiser FJ được Toyota định vị là mẫu SUV off-road nhỏ gọn nhất trong gia đình Land Cruiser, sử dụng khung gầm ladder-frame IMV giống Hilux, đi kèm hệ dẫn động 4WD bán thời gian và động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên cho công suất khoảng 161 mã lực.

Ngay khi mở bán tại Nhật Bản, Toyota cũng tung ra hàng loạt gói phụ kiện từ ba nguồn gồm Toyota chính hãng, hãng độ Modellista và chuyên gia off-road ARB.

Gói nâng cấp của Modellista tập trung vào ngoại hình với cản trước tích hợp LED, ốp capo, lưới tản nhiệt phát sáng, ốp cua lốp, cánh gió mui cùng bộ mâm 18 inch sơn Matte Olive. Nội thất được bổ sung hệ thống đèn LED trang trí và loa Pioneer.

Trong khi đó, ARB hướng đến dân chơi địa hình thực thụ với tấm bảo vệ gầm, bậc hông kiêm rock slider và giá nóc cỡ lớn để phục vụ nhu cầu overlanding. Đây cũng là nền tảng cho những bản concept như Meridian hay Nature Explorer từng xuất hiện tại Thái Lan.

Giá phụ kiện khiến Land Cruiser FJ không còn “giá mềm”

Toyota còn cung cấp gói “Playful Set” với decal địa hình, panel Molle để cố định đồ đạc, cùng hàng loạt phụ kiện tiện ích như thảm sàn, chắn bùn, camera hành trình và khóa vô lăng.

Theo cấu hình tại Nhật Bản, riêng bộ phụ kiện Modellista đã có giá khoảng 6.100 USD (khoảng 160 triệu đồng), trong khi đồ chơi từ ARB tiêu tốn thêm gần 3.800 USD (khoảng 100 triệu đồng). Gói Playful Set rẻ hơn, khoảng 1.100 USD (xấp xỉ 29 triệu đồng).

Nếu khách hàng “tick” toàn bộ danh sách option, giá chiếc Land Cruiser FJ sẽ tăng từ 28.500 USD (khoảng 750 triệu đồng) lên khoảng 45.300 USD (gần 1,2 tỷ đồng), tiệm cận vùng giá của Toyota Land Cruiser 300 tại nhiều thị trường.

Land Cruiser FJ đang tạo sức hút lớn với cộng đồng mê off-road

Tại Thái Lan, Toyota từng trình làng nhiều bản concept của Land Cruiser FJ như Meridian, Legendary hay Street Cruiser để thể hiện khả năng tùy biến mạnh mẽ của mẫu SUV này. Các bản độ sử dụng phụ kiện từ ARB, Old Man Emu, Brembo và Yokohama, biến chiếc SUV nhỏ thành xe overlanding hoặc SUV phố phong cách thể thao.

Trên Reddit, nhiều người dùng đánh giá Land Cruiser FJ sở hữu thiết kế “stubby” nhỏ gọn nhưng cá tính và rất phù hợp cho nhu cầu off-road nhẹ hoặc du lịch khám phá. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ngoại hình nguyên bản hơi “quá tương lai” và cần thêm phụ kiện để thực sự nổi bật.

Theo Toyota, Land Cruiser FJ sẽ được phân phối tại Nhật Bản, Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Phi và Mỹ Latin, nhưng gần như không có khả năng bán chính hãng tại châu Âu hay Bắc Mỹ do quy định khí thải và thuế nhập khẩu.