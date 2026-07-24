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Toyota Veloz Cross: Khi không gian “biến hình” theo bước chân gia đình

Thứ Sáu, 08:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Khoảng trần cao, hàng ghế sau rộng rãi cùng khoang cốp linh hoạt là những tiêu chí tiên quyết khi người dùng chọn mua xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Và Toyota Veloz Cross là một trong những cái tên được nhiều gia đình lựa chọn nhờ cách tối ưu không gian hợp lý, đáp ứng tốt đa dạng nhu cầu.

Với một chiếc MPV gia đình, hàng ghế thứ hai là vị trí được quan tâm nhiều nhất. Theo đó, không gian bên trong của Veloz Cross được sắp xếp tối ưu cho gia đình từ 5 đến 7 người - nhu cầu khá phổ biến của người Việt.

toyota veloz cross khi khong gian bien hinh theo buoc chan gia dinh hinh anh 1

Toyota thể hiện sự thấu hiểu này bằng thiết kế khoảng cách giữa các hàng ghế lên tới 980mm – điểm có phần vượt trội trong phân khúc. Cùng với đó là khả năng trượt với biên độ đến 240mm. Thiết kế này giúp hành khách ở hàng ghế này dễ dàng dịch chuyển để chia sẻ không gian cho người ngồi phía sau khi cần thiết.

Ngoài khả năng trượt, hàng ghế thứ hai còn có thể ngả ra sau một góc lớn. Điểm này khá hữu ích trong những hành trình dài, giúp người ngồi tìm được tư thế nghỉ ngơi dễ chịu nhất. Bệ tỳ tay to bản tích hợp giữa ghế biến vị trí này thành không gian ngồi kiểu "thương gia" khi chỉ có hai người ở hàng ghế này.

toyota veloz cross khi khong gian bien hinh theo buoc chan gia dinh hinh anh 2

Khác với kiểu thiết kế trên những mẫu xe 5+2, hàng ghế cuối thường nhỏ và chỉ là phương án dự phòng, ở Veloz Cross, hàng ghế thứ ba của Veloz Cross vẫn hoàn toàn thoải mái cho hai người lớn cao khoảng 1m65. Bằng cách thiết kế sàn phẳng, khoảng trống dưới gầm ghế trước đủ để chân, kết hợp cùng hàng ghế giữa dịch chuyển linh hoạt, người ngồi ở hàng ghế sau cùng vẫn tìm thấy sự thoải mái thay vì cảm giác bị “bó gối” quá mức.

Việc ra vào hàng ghế thứ ba cũng rất đơn giản nhờ cơ chế gập “một chạm”. Chỉ với một thao tác đẩy nhẹ, hàng ghế giữa sẽ gập gọn và trượt về phía trước, tạo ra lối đi đủ rộng để bước vào hàng ghế cuối mà không gặp nhiều khó khăn. Toyota cũng bố trí đầy đủ các tiện ích cho hàng ghế này như khay để cốc và cổng sạc 12V.

toyota veloz cross khi khong gian bien hinh theo buoc chan gia dinh hinh anh 3

Dù không gian được tối ưu tốt, nhưng thực tế khi chở đủ 7 người, phần khoang hành lý phía sau sẽ bị thu hẹp lại. Chia sẻ về vấn đề này, anh Bùi Dũng, một chủ xe Veloz Cross tại Ninh Bình cho biết: “Khi đi du lịch dài ngày, nhà mình sẽ chủ động sắp xếp vali ở phía sau, dùng túi xách mềm sẽ dễ cất gọn hơn và tận dụng các hộc chứa đồ. Mình cũng đang cân nhắc trang bị thêm giá nóc để chở đồ, nhưng sẽ tính toán kỹ để đảm bảo đúng quy định an toàn khi tham gia giao thông".

Một tính năng vượt trội trong phân khúc về độ tiện dụng và chiều chuộng người dùng là chế độ long-sofa khi người dùng ngả phẳng 2 hoặc cả 3 hàng ghế để biến không gian bên trong xe thành một mặt phẳng lớn.

Anh Dũng chia sẻ thêm: “Với gia đình mình, chế độ này khá hữu ích khi muốn nghỉ nhanh giữa chặng. Chỉ cần thao tác đơn giản là cả nhà đã có không gian thoải mái để ngả lưng lúc xe đang dừng đỗ an toàn".

toyota veloz cross khi khong gian bien hinh theo buoc chan gia dinh hinh anh 4

Sự kết hợp giữa số chỗ ngồi lớn và khả năng linh hoạt biến Veloz Cross thành lựa chọn “all-in-one" phù hợp để đi làm hàng ngày hay chở cả đại gia đình đi chơi cuối tuần. Xu hướng lựa chọn xe gia đình thực dụng này được phản ánh ngày càng rõ nét thông qua mức tăng doanh số của toàn phân khúc MPV cỡ B trong nửa đầu năm 2026. Theo đó, phân khúc này ghi nhận mức tăng 7.6% (20.045 xe) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục khẳng định vị thế khi chiếm tới 27,5% thị phần.

Để tiếp thêm sức nóng, từ nay đến hết 31/7, khách hàng mua Veloz Cross được giảm ngay 73-75 triệu đồng, tương đương ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Cùng với đó là gói hỗ trợ tài chính với mức lãi suất thấp chỉ 0%/ năm cố định trong 12 tháng đầu. Đây được xem là động thái cực kỳ có lợi cho khách hàng trong thời điểm lãi suất vay trên thị trường đang có nhiều biến động khó lường – yếu tố vốn khiến nhiều người rụt rè khi quyết định mua trả góp một tài sản lớn như ô tô.

toyota veloz cross khi khong gian bien hinh theo buoc chan gia dinh hinh anh 5

Với không gian rộng rãi, khả năng biến hóa linh hoạt theo nhu cầu và mức ưu đãi đang ở đỉnh từ đầu năm đến nay, Veloz Cross được xem như là sự đầu tư “đáng đồng tiền bát gạo” cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe MPV 7 chỗ để khai thác tối đa công năng của xe trong cuộc sống hàng ngày.

HP/VOV.VN
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