Việt Nam giành chiến thắng tại thử thách “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia”

Hành trình được thiết kế như một bài kiểm chứng toàn diện về khả năng vận hành, độ ổn định và trải nghiệm thực tế của công nghệ Super Hybrid (SHS) trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Kết quả ghi nhận, xe Omoda C5 SHS-H do đoàn Việt Nam cầm lái đã đạt tổng quãng đường gần 1.000 km chỉ với một bình xăng, đồng thời duy trì khả năng vận hành ổn định trong suốt hành trình gồm nhiều điều kiện khác nhau như đô thị, cao tốc và đường đèo núi. Điều này cho thấy khả năng cân bằng giữa hiệu suất và tính thực dụng – yếu tố quan trọng với người dùng thực tế.

Hành trình Super Hybrid Marathon: Bài kiểm chứng đa điều kiện vận hành

Diễn ra trong hai ngày 25–26/4 tại Trung Quốc, chương trình quy tụ báo chí và KOC đến từ 9 quốc gia gồm Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Saudi Arabia, Brazil, Australia, Nam Phi và Pakistan. Các đại diện đã trực tiếp cầm lái các mẫu xe hybrid của Omoda & Jaecoo trên hành trình dài 625 km, trải qua nhiều điều kiện vận hành khác nhau: từ đô thị đông đúc, cao tốc tốc độ cao đến các cung đường ven hồ nhiều khúc cua và địa hình đường đèo, đồi núi.

Chia sẻ về cách vận hành trong thử thách, ông Nguyễn Mạnh Đức – Trưởng đoàn Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không chạy theo kiểu tiết kiệm cực đoan mà vận hành xe đúng như người dùng Việt: cao tốc duy trì khoảng 120 km/h, luôn bật điều hòa 23 độ, sử dụng hệ thống giải trí, sạc nhiều thiết bị và dừng nghỉ thường xuyên. Với điều kiện đó, xe vẫn duy trì mức vận hành ổn định và quãng đường gần 1.000 km là rất ấn tượng. Nếu tối ưu hơn, hoàn toàn có thể đạt 1.000 – 1.100 km với một bình xăng 51 lít.” Cách tiếp cận này giúp kết quả phản ánh sát hơn với điều kiện sử dụng thực tế, thay vì chỉ là những con số đạt được trong môi trường thử nghiệm lý tưởng.

C5 SHS-H: Vận hành thực tế, cảm nhận từ người cầm lái

Trong hành trình, Omoda C5 SHS-H cho thấy khả năng vận hành ổn định và linh hoạt trên nhiều loại địa hình – từ đường bằng phẳng đến các cung đường đèo dốc và mặt đường kém chất lượng.

Chia sẻ trực tiếp, anh Nguyễn Ngọc Minh Đức – thành viên đoàn Việt Nam nhận xét: “Điểm mình ấn tượng nhất là hệ thống treo. Xe rất đầm, chắc chắn, vào cua ổn định. Chạy qua các đoạn đường xấu cũng không có cảm giác bồng bềnh, tạo sự tự tin khi cầm lái.”

Khả năng vận hành của hệ truyền động hybrid cũng mang lại trải nghiệm khác biệt: “Động cơ vận hành rất mượt, tăng tốc và leo dốc khá nhàn, không có cảm giác hụt lực. Với một chiếc xe hybrid mà đạt được cảm giác này là rất tốt.”

Bên cạnh đó, các hệ thống hỗ trợ lái được đánh giá hoạt động nhạy và thực dụng trong quá trình vận hành thực tế, đặc biệt khi di chuyển trên những cung đường dài hoặc phức tạp.

Trải nghiệm bên trong C5 SHS-H: Êm ái và rộng rãi trong điều kiện thực tế

Không gian và trải nghiệm bên trong xe cũng là yếu tố được ghi nhận rõ trong hành trình. Anh Phan Phi Hùng – một thành viên khác trong đoàn chia sẻ: “Không gian xe khá rộng rãi. Tôi cao 1m80, chỉnh ghế lái thoải mái thì người ngồi phía sau cũng cao tương tự vẫn còn khoảng trống đầu gối và khoảng sáng phía trên đầu rất dễ chịu. Cách âm xe rất tốt, khoang xe yên tĩnh rõ rệt khi chạy tốc độ cao.”

Công nghệ hybrid: Hướng đi thực tế cho người dùng

Hành trình “Super Hybrid Marathon” cho thấy rõ cách công nghệ hybrid được ứng dụng trong điều kiện vận hành thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở thông số. “Với một chiếc xe hybrid chạy trên nhiều loại đường và dải tốc độ khác nhau mà vẫn duy trì mức tiêu hao khoảng 4,5L/100 km thì là rất tốt,” anh Hùng nhận định. Quan trọng hơn, C5 SHS-H mang lại sự linh hoạt trong sử dụng: không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, vẫn đảm bảo quãng đường dài và phù hợp với nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau.

Khẳng định hướng đi trong cuộc đua hybrid

Trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới phát triển nhanh chóng, Omoda & Jaecoo lựa chọn hướng đi tập trung vào tính thực dụng – nơi công nghệ không chỉ thể hiện qua thông số, mà phải được kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế.

Kết quả của đoàn Việt Nam tại hành trình “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia” không chỉ là một thành tích, mà còn là minh chứng cho khả năng vận hành toàn diện của C5 SHS-H – từ hiệu suất, độ ổn định đến trải nghiệm khách hàng.