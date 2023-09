VinFast “bắt tay” 3M phát triển phim cách nhiệt cao cấp dành riêng cho chủ xe

Be group hợp tác cùng VinFast và Cake by VPBank hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe điện

VOV.VN - Nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be chính thức ký kết hợp tác cùng Công ty VinFast và Ngân hàng số Cake by VPBank nhằm hỗ trợ các tài xế beBike (xe hai bánh) chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Thông qua hợp tác, hàng trăm ngàn tài xế Be sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách hỗ trợ của VinFast cũng như có cơ hội tiếp cận giải pháp tài chính tối ưu từ Cake by VPBank.