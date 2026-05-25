Volvo đối mặt kiện tụng sau các vụ cháy EX30

Hai vụ cháy Volvo EX30 đẩy hãng xe Thụy Điển vào rắc rối pháp lý

Volvo đang chịu áp lực lớn tại Thái Lan sau khi cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nước này khởi động thủ tục kiện tụng liên quan đến mẫu xe điện Volvo EX30. Động thái này xuất phát từ hai vụ cháy xảy ra với mẫu SUV điện cỡ nhỏ EX30 của hãng trong thời gian gần đây. Trước đó, Volvo đã phải triệu hồi hơn 40.000 chiếc EX30 điện trên toàn thế giới do nguy cơ cháy pin.

Vụ việc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 25/3 tại Bangkok (Thái Lan). Vụ thứ hai xảy ra ngày 15/5 khi một chiếc Volvo EX30 đang sạc tại nhà chủ xe thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa sau đó lan sang một chiếc Ford Ranger đỗ cạnh bên và gây hư hại cho công trình xung quanh.

Theo thông tin từ đợt triệu hồi toàn cầu mà Volvo công bố hồi tháng 2/2026, cả hai chiếc xe gặp sự cố tại Thái Lan đều nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi lỗi pin có nguy cơ quá nhiệt. Hãng từng khuyến nghị khách hàng không sạc pin vượt quá mức 70% như biện pháp tạm thời để giảm nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa đủ sức thuyết phục giới chức Thái Lan.

Chủ xe không muốn thay pin, yêu cầu Volvo hoàn tiền

Sau các cuộc làm việc giữa Volvo và Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan (OCPB), cơ quan này quyết định xúc tiến vụ kiện dân sự nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại và hỗ trợ hoàn tiền cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Tại Thái Lan, có khoảng 1.668 xe Volvo EX30 nằm trong diện triệu hồi liên quan đến nguy cơ cháy pin. Volvo cho biết các mô-đun pin thay thế đã được vận chuyển từ Trung Quốc đến Thái Lan và quá trình sửa chữa bắt đầu từ ngày 22/5. Mỗi xe dự kiến cần khoảng ba ngày để hoàn tất việc thay thế pin.

Dù vậy, nhiều khách hàng không đồng tình với phương án sửa chữa. Một số chủ xe cho rằng họ đã mất niềm tin vào khả năng xử lý sự cố của hãng và muốn được hoàn tiền toàn bộ thay vì tiếp tục sử dụng xe sau khi thay pin.

Volvo EX30 tiếp tục chịu sức ép từ đợt triệu hồi toàn cầu

Vấn đề tại Thái Lan càng khiến Volvo thêm khó khăn trong bối cảnh hãng vẫn đang xử lý chiến dịch triệu hồi quy mô lớn trên toàn cầu đối với EX30. Ban đầu, số lượng xe bị ảnh hưởng vượt mốc 40.000 chiếc, sau đó được điều chỉnh xuống còn khoảng 37.800 xe. Nguyên nhân được xác định là lỗi mô-đun pin có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và nguy cơ phát hỏa.

Volvo khẳng định các trường hợp cháy xe vẫn là hiện tượng rất hiếm gặp, chiếm tỷ lệ “thấp hơn đáng kể so với 0,1%” trong tổng số xe thuộc diện ảnh hưởng. Tuy nhiên, vụ việc tại Thái Lan cho thấy thách thức lớn mà hãng xe Thụy Điển phải đối mặt trong việc duy trì niềm tin khách hàng với dòng xe điện chiến lược EX30.