Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô, các hãng xe nói gì?

Theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội (hiệu lực từ 15/1), các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ hai tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau, tùy theo tuyến đường và phạm vi áp dụng cụ thể.

Trong những năm gần đây, doanh số xe bán tải tại Việt Nam liên tục tăng trưởng

Đáng chú ý là những dòng xe bán tải thông dụng ở Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Nissan Navara, Isuzu D-Max đều thuộc nhóm này vì theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành (nay là Bộ Xây dựng), các mẫu xe bán tải cabin kép có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn được phân loại vào nhóm ô tô tải.

Căn cứ Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 (hiện thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng), xe bán tải được chia thành hai loại cụ thể: Ô tô con pickup: Thuộc nhóm ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể lái xe), quy định tại Phụ lục I. Ô tô tải pickup: Thuộc nhóm ô tô tải thông dụng, quy định tại Phụ lục IV. Sự khác biệt này có ý nghĩa quan trọng, bởi mỗi loại xe sẽ chịu quy định giao thông khác nhau, bao gồm cả việc có bị hạn chế vào nội đô hay không. Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các Trung tâm đăng kiểm sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng phương tiện để phân loại là: Ô tô con pickup; Hoặc ô tô tải pickup.

Điều này khiến nhiều người đang sử dụng xe bán tải cabin kép (trong trường hợp phương tiện được đăng kiểm và phân loại là ô tô tải) cảm thấy lo lắng và băn khoăn không biết phải làm thế nào. Đồng thời, nhiều người có ý định mua xe mới trong phân khúc này cũng phải suy nghĩ lại hay tạm dừng… Từ đó sẽ có những ảnh hưởng tới doanh số của nhiều hãng xe tại Việt Nam đang phân phối dòng xe bán tải; thậm chí đây còn là dòng xe chủ lực của một số hãng.

Trước thông tin này, thì nhiều hang xe cũng đã lên tiếng. Cụ thể, đại diện Ford Việt Nam – một hãng xe đang nắm thị phần xe bán tải lớn nhất chia sẻ với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến Quyết định số 1 của thành phố Hà Nội, đồng thời tích cực đại diện cho lợi ích của khách hàng và hệ thống đại lý trong việc kiến nghị không đưa dòng xe bán tải vào phạm vi áp dụng.

Đồng thời, chúng tôi kết hợp cùng Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đang chủ động làm việc với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ các nội dung liên quan và đảm bảo quan điểm của Ford và VAMA được xem xét một cách đầy đủ. Ford hướng tới việc đồng hành cùng các cơ quan quản lý để tìm ra giải pháp cân bằng giữa mục tiêu quản lý giao thông đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan”.

Trong khi đó Toyota Việt Nam cho biết, đã làm việc với cơ quan chức năng để nghiên cứu thêm.

Trang bị tiện nghi, thiết kế của xe bán tải ngày một được nâng cấp không thua kém xe SUV hay Sedan.

Tại Việt Nam, so với các phân khúc khác thì xe bán tải không chiếm nhiều thị phần nhưng những năm gần đây đang được nhiều người dân lựa chọn vì tính đa năng của chúng. Vừa có thể chở hàng, chở người lại có thể di chuyển được trên nhiều cung đường khác nhau, mức độ tiện nghi cũng ngày một được nâng cấp không thua kém xe SUV hay Sedan.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam năm 2023 là 20.122 xe, năm 2023 đạt 23.163 xe và năm 2025 tăng lên 27.093 xe.

Hiện ở Việt Nam, xe bán tải có niên hạn sử dụng 25 năm, phí trước bạ áp mức bằng 60% xe con, tức 6 - 7,2% tùy theo địa phương. Đồng thời, từ 1/1/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của dòng xe bán tải cabin kép chạy xăng, dầu tăng 3% mỗi năm. Hiện mức thuế TTĐB áp từ 15 - 25% (xe bán tải chở hàng) đến 35 - 150% (xe bán tải chở người), tùy dung tích động cơ; còn ô tô tải không bị áp thuế TTĐB.