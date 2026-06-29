Xe bán tải chính thức được phép tham gia giao thông như ô tô con

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP giúp nhiều dòng xe bán tải chính thức được lưu hành tương tự như ô tô con. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, Điều 11 của Nghị định 241/2026/NĐ-CP có nêu rõ: "Xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con".

Như vậy, hiện các xe tải Pickup cabin kép (thường gọi là xe bán tải) và xe tải Van, đáp ứng điều kiện có trọng lượng toàn bộ dưới 3,5 tấn thì sẽ xem như ô tô con khi tham gia giao thông. Quy định này tương tự với đề xuất trước đây của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Xe bán tải được tham gia giao thông tương tự ô tô con tại Việt Nam.

Nghị định 241/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Hưởng lợi từ Nghị định mới của Chính phủ, các dòng xe bán tải phổ biến tại thị trường Việt Nam sẽ được tham gia giao thông trên các tuyến phố trong khu vực nội thành tương tự ô tô con, điển hình như: Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton...

Vào đầu tháng 6 vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã gửi văn bản đến Bộ Xây dựng đề xuất ra soát các quy chuẩn, thông tư liên quan đến ô tô tải Pickup cabin kép tại Việt Nam, kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ bổ sung quy định để cho phép xe bán tải và tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được phép lưu thông như xe con.

Trước đó, Ford Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị xem xét lại Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải trước đây, bổ sung quy định cho phép xe bán tải cabin kép dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con.