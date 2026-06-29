Tầm giá 1,7 tỷ đồng, ngoài Mazda CX-60 còn mua được mẫu xe SUV nào?

Mức giá bán 1,7 tỷ đồng tại thị trường xe ô tô Việt Nam, người dùng có thể tìm đến các mẫu xe SUV đến từ các thương hiệu lớn như: Ford, Skoda, Kia, BYD hay Hyundai, Mazda... Dưới đây là thông tin cơ bản và thông số kỹ thuật cho từng mẫu xe:

Ford Everest

Ford Everest được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ với khung gầm rời (body-on-frame). Mẫu xe này nằm trong danh sách được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hầm hố, cơ bắp, khoẻ khoắn mang đậm phong cách kiểu Mỹ, không gian rộng rãi và ngập tràn công nghệ. Giá bán dao động từ 1,099 tỷ đồng đến 1,629 tỷ đồng tuỳ từng phiên bản.

Theo đó, Platinum+ 2.3L EcoBoost 4x4 là phiên bản cao cấp nhất của Ford Everest, có giá 1,629 tỷ đồng tại Việt Nam.

Ford Everest được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ với khung gầm rời (body-on-frame).

Đây là phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất tối đa đạt 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 446Nm.

Ford Everest có kích thước tổng thể 4.914 x 1.923 x 1.840mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.900mm, khoảng sáng gầm 228mm và bố trí 7 chỗ ngồi. Đầu xe gây ấn tượng mạnh bởi dải đèn LED định vị hình chữ C độc bản bao trọn lưới tản nhiệt to bản. Các phiên bản cao cấp sử dụng hệ thống đèn LED Matrix thông minh có khả năng tự động chống chói và ôm theo góc cua.

Khoang lái được thiết kế nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm giải trí kích thước lớn (10.1 inch hoặc 12 inch) đặt dọc, kết hợp hệ điều hành SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, hỗ trợ điều khiển giọng nói và hệ thống âm thanh 12 loa B&O.

Ngoài ra, tính năng FordPass cho phép chủ sở hữu kết nối xe với điện thoại thông minh để nổ máy từ xa, bật điều hòa trước, kiểm tra vị trí xe hoặc khóa/mở cửa từ xa cực kỳ tiện lợi.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq là dòng SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu ô tô lâu đời của Cộng hòa Séc. Mẫu xe này thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen (Đức).

Kodiaq được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu về Việt Nam, nổi tiếng với triết lý thiết kế thực dụng, sử dụng chung nền tảng cơ khí chất lượng cao của Đức. Phiên bản cao cấp nhất Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TSI có giá bán 1,668 tỷ đồng.

Mức giá này đưa Kodiaq Sportline tiệm cận với phân khúc xe cận sang, cạnh tranh với các mẫu xe khác bằng cảm giác lái đầm chắc chắn mang đậm phong cách Đức và được nhập khẩu nguyên chiếc.

Skoda theo đuổi phong cách tối giản hình khối (Cubism), đậm kiến trúc châu Âu.

Skoda Kodiaq 2026 được hãng trang bị hệ thống động cơ 2.0 TSI, sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.758 x 1.864 x 1.659mm, với chiều dài cơ sở 2.790mm. Cả hai phiên bản Premium và Sportline đều được trang bị mâm 19 inch.

Skoda theo đuổi phong cách tối giản hình khối (Cubism), đậm kiến trúc châu Âu, không quá phô trương nhưng độ bền kiểu dáng bên ngoài có thể ấn định theo thời gian. So với bản trước đây, bản cao cấp này được trang bị nội thất ngập tràn với màn hình thông tin giải trí 13 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình sau vô lăng kích thước 10 inch, ghế thể thao bọc da Alcantara (bản Sportline), sạc không dây, điều hoà tự động 3 vùng, cửa sổ trời (Sportline).

Xe được bổ sung trọn gói hệ thống an toàn chủ động cao cấp (hỗ trợ phanh tự động, giữ làn, ga tự động thích ứng...) giúp giải quyết triệt để điểm trừ thiếu công nghệ an toàn của thế hệ cũ.

Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento Hybrid được xem là bước đi tiên phong của Kia cho dòng SUV 7 chỗ phân khúc hạng D tại Việt Nam với hai công nghệ Hybrid: HEV (Hybrid tự sạc) và PHEV (Hybrid cắm sạc).

Hai phiên bản cao nhất là Sorento 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD có giá 1.399 tỷ đồng và Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature AWD có giá 1.499.000.000. Xe sử dụng công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC và đèn pha LED dạng dọc giống như "người anh em" Carnival Hybrid. Tuy nhiên dải đèn LED định vị mảnh hơn và lưới tản nhiệt mới, đèn hậu và bộ mâm được thiết kế mới.

Kia Sorento Hybrid được xem là bước đi tiên phong của Kia cho dòng SUV 7 chỗ phân khúc hạng D tại Việt Nam

Được định vị nằm ở phiên bản cao cấp của dòng Sorento, bản Hybrid cũng được trang bị những công nghệ hiện đại nhất của hãng xe Hàn. Khoang cabin công nghệ được thiết kế với màn hình đa thông tin kỹ thuật số 12.3 inch nối liền màn hình giải trí 10.25 inch. Cần số dạng núm xoay điện tử hiện đại, dàn 12 loa Bose cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế da cao cấp có tính năng sưởi/làm mát.

Hệ thống an toàn chủ động ADAS với đầy đủ các tính năng thông minh gồm hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) có chức năng Stop & Go, hỗ trợ phanh tự động tránh va chạm phía trước/sau. Đồng thời camera 360° được trang bị hiển thị sắc nét hơn xung quanh xe.

BYD Sealion 8

Sealion 8 được định vị là mẫu SUV 7 chỗ thuần điện (hạng D) cao cấp nhất trong dải sản phẩm của hãng xe BYD trên thị trường Việt Nam. Xe có kích thước dài x rộng x cao là 4.970 x 1.950 x 1.745 mm, chiều dài cơ sở 2.820mm và bố trí 7 chỗ ngồi với giá niêm yết là 1,569 tỷ đồng.

BYD Sealion 8 sở hữu vẻ bề ngoài với trang bị ngoại thất khỏe khoắn, hệ thống đèn LED, mâm hợp kim 21 inch và đặc biệt là cùm phanh Brembo hiệu suất cao màu vàng tạo ấn tượng mạnh mẽ. Xe có chiều dài tổng thể lớn hơn VinFast VF 8 (4.750 mm), vì vậy mà không gian khoang xe của Sealion 8 rộng rãi và thoải mái hơn cho nhu cầu gia đình đông người.

Sealion 8 được định vị là mẫu SUV 7 chỗ thuần điện (hạng D) cao cấp nhất trong dải sản phẩm của hãng xe BYD trên thị trường Việt Nam.

Là phiên bản hiệu năng cao (Performance), BYD Sealion 8 sở hữu những thông số vận hành khá ấn tượng. Công suất tối đa đạt 509 mã lực (380 kW) cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 700 Nm giúp xe đạt khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,9 giây.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, khi sạc đầy, BYD Sealion 8 thể cung đường di chuyển tối đa lên tới 530km theo tiêu chuẩn WLTC. Xe có hỗ trợ sạc nhanh, mất 30 phút để sạc từ 30% lên 80% pin.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn 15,6 inch được trang bị giữa Tap-lô, có khả năng xoay 90 độ độc quyền của BYD, kết hợp với màn hình hiển thị thông tin kính lái W-HUD giúp người lái không cần cúi xuống nhìn đồng hồ.

Ngoài ra, đèn viền trang trí nội thất gồm 31 màu, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại không dây có công suất 50W, hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa, màn hình hiển thị kính lái HUD, điều hòa tự động 3 vùng tích hợp lọc không khí PM2.5, ghế lái nhớ 2 vị trí cũng được hãng trang bị chỉn chu theo xe.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade là mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng (flagship) định vị ở phân khúc hạng E của hãng xe Hàn Quốc, vừa bước sang thế hệ hoàn toàn mới với màn lột xác ngoạn mục về cả thiết kế ngoại thất lẫn hệ thống động cơ.

Tại thị trường Việt Nam, Palisade được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước, cạnh tranh trực tiếp với Ford Explorer và Volkswagen Teramont. Phiên bản cao cấp nhất hiện có giá niêm yết 1,589 tỷ đồng.

Hyundai Palisade là mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng (flagship) định vị ở phân khúc hạng E của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam

Do doanh số chưa đạt được như kỳ vọng của hãng, nên mẫu SUV này liên tục được áp dụng các chương trình ưu đãi khoảng 200 triệu đồng. Đến tháng 4, hãng tiếp tục điều chỉnh giá niêm yết, giảm tối đa 170 triệu đồng. Sau điều chỉnh, Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ có giá bán thực tế chỉ còn 1,429 tỷ đồng.

Thuộc phân khúc SUV cỡ E, Hyundai Palisade sở hữu trang bị tiện nghi và an toàn nhỉnh hơn phần lớn các mẫu SUV cỡ D gồm: Hệ thống phòng tránh va chạm phía trước/sau và khi lùi xe, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ giữ vô lăng theo làn (LFA & LKA), kiểm soát hành trình thích ứng thông minh (Smart Cruise Control) tự động bám đuôi và dừng/đi theo xe phía trước.

Đồng thời xe được trang bị hệ thống giám sát và hiển thị điểm mù trực tiếp bằng hình ảnh lên bảng đồng hồ tài xế (BVM), đèn pha tự động thích ứng thông minh chống chói xe ngược chiều. Bên cạnh đó, nền tảng khung gầm được trang bị lớn hơn, tối ưu cho không gian sử dụng và tạo cảm giác thoải mái.

Thêm vào đó, Palisade được trang bị tiện nghi ngập tràn với màn hình điều khiển nối liền màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12.3 inch, hệ thống âm thanh vòm cao cấp Infinity 12 loa, cửa sổ trời đôi độc lập cho các hàng ghế, hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc không dây và điều hòa 3 vùng độc lập có cửa gió riêng cho từng vị trí ngồi.

Mazda CX-60

Mazda CX-60 là dòng SUV 5 chỗ cao cấp hoàn toàn mới, đặt nền móng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Mazda sang phân khúc xe cận sang tại thị trường Việt Nam. Hiện Thaco Auto phân phối chính hãng dòng xe này dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Phiên bản Mazda CX-60 3.3 Turbo HEV AWD hiện có giá niêm yết: 1,699 tỷ đồng.

CX-60 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm lớn Large Product sử dụng bố trí động cơ đặt dọc kết hợp hệ dẫn động bốn bánh AWD, hướng tới sự cạnh tranh với các đối thủ đến từ châu Âu như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3 nhưng có mức giá "mềm" hơn đáng kể.

Mazda CX-60 là dòng SUV 5 chỗ cao cấp hoàn toàn mới, đặt nền móng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Mazda sang phân khúc xe cận sang tại thị trường Việt Nam.

Tỷ lệ thân xe của CX-60 rất đặc trưng với phần nắp ca-pô kéo dài đầy kiêu hãnh và cabin hơi lùi về phía sau. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.745 x 1.890 x 1.680mm, chiều dài cơ sở 2.870mm và được hãng trang bị mâm hợp kim 20inch, hệ thống treo trước dạng tay đòn kép (double wishbone) và treo sau liên kết đa điểm.

Khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu hoàn thiện cao cấp hơn so với các dòng xe phổ thông của Mazda, dù bố cục tổng thể vẫn mang đặc trưng thiết kế quen thuộc của hãng.

Tiện nghi cao cấp được trang bị theo xe gồm có: Bộ đôi màn hình với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước 12,3 inch, màn hình hiển thị kính lái HUD, hệ thống âm thanh vòm 12 loa Bose rạp hát, hàng ghế trước tích hợp làm mát và chỉnh điện 10 hướng, màn hình HUD và cửa sổ trời toàn cảnh. Đặc biệt, xe có hệ thống cá nhân hóa tự động: người lái chỉ cần nhập chiều cao, xe sẽ tự tính toán và điều chỉnh vị trí ghế, vô-lăng, gương chiếu hậu sao cho vừa vặn nhất.

Hãng xe Nhật trang bị cho CX-60 động cơ tăng áp e-Skyactiv G 3.3L 6 xy-lanh thẳng hàng kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD.

Là mẫu xe tiên phong cho dòng cao cấp, CX-60 có đầy đủ gói tiêu chuẩn an toàn chủ động i-Activsense thông minh thế hệ mới nhất như: Ga tự động thích ứng thông minh thông số cao, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ lái xe thông minh trên đường cao tốc và khi gặp kẹt xe. Ngoài ra còn có hệ thống camera 360 độ hiển thị sắc nét xung quanh và 7 túi khí bảo vệ.