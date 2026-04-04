中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe bán tải Hyundai Boulder lộ diện, hứa hẹn "đấu" với Ford Ranger vào năm 2030

Thứ Bảy, 06:00, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hyundai đang âm thầm phát triển mẫu bán tải hoàn toàn mới mang tên Hyundai Boulder với khung gầm rời đúng chuẩn, hướng tới cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc pickup cỡ trung tại Mỹ.

Hyundai Boulder - bước ngoặt từ Santa Cruz sang bán tải thực thụ

Mới đây, Hyundai đã chính thức ra mắt mẫu concept Boulder tại Triển lãm Ô tô New York (Mỹ). Hyundai Motor đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn trong chiến lược xe bán tải khi phát triển mẫu Hyundai Boulder hoàn toàn mới. Khác với Hyundai Santa Cruz sử dụng khung liền (unibody), Boulder sẽ chuyển sang nền tảng khung gầm rời (body-on-frame), vốn là tiêu chuẩn của các dòng pickup truyền thống.

Sự thay đổi này cho thấy Hyundai muốn tạo ra một chiếc bán tải đúng nghĩa, có khả năng vận hành mạnh mẽ, chịu tải tốt hơn và phù hợp với nhu cầu khắt khe của người dùng tại Mỹ. Santa Cruz trước đó được đánh giá là mang thiên hướng crossover nhiều hơn, nên chưa thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng bán tải cỡ trung.

Thiết kế hầm hố, định vị đối đầu Ford Ranger và Toyota Tacoma

Hyundai Boulder được lấy cảm hứng từ concept cùng tên với phong cách thiết kế “Art of Steel”, nhấn mạnh sự cứng cáp và nam tính. Xe dự kiến sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe cao, vòm bánh lớn và tổng thể đậm chất off-road.

Mẫu bán tải này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đình đám như Ford Ranger và Toyota Tacoma, những cái tên đang thống trị phân khúc bán tải cỡ trung tại thị trường Mỹ. Đây là phân khúc cực kỳ khó tính, đòi hỏi xe phải cân bằng giữa khả năng vận hành, độ bền và tính đa dụng.

Ngoài ra, Hyundai cũng đang cân nhắc phát triển thêm một mẫu SUV sử dụng chung nền tảng Boulder để đối đầu các dòng xe off-road như Ford Bronco, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm.

Hướng tới điện hoá và sản xuất tại Mỹ

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nền tảng, Hyundai Boulder còn được định hướng tích hợp các hệ truyền động hiện đại, bao gồm hybrid và công nghệ range-extender. Điều này phù hợp với xu hướng điện hoá đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, mẫu xe này dự kiến sẽ được sản xuất trực tiếp tại Mỹ, sử dụng vật liệu nội địa nhằm tối ưu chi phí và đáp ứng các chính sách ưu đãi. Đây cũng là bước đi chiến lược giúp Hyundai tăng khả năng cạnh tranh với các hãng xe Mỹ ngay trên sân nhà.

Theo kế hoạch, Hyundai Boulder có thể ra mắt vào khoảng năm 2030, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Hàn Quốc tham gia nghiêm túc vào phân khúc bán tải khung gầm rời.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: Hyundai Boulder Hyundai pickup xe bán tải 2026 Ford Ranger Toyota Tacoma xe bán tải Mỹ xe hybrid ô tô Hyundai xe bán tải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sedan điện Toyota bZ3 rẻ như xe cũ, chỉ từ 370 triệu đồng

Mercedes GLE và GLS 2026 lộ diện với nâng cấp công nghệ mạnh mẽ

Tương lai nào cho ô tô điện 2 chỗ ngồi tại Việt Nam?

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn