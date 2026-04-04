Xe bán tải Hyundai Boulder lộ diện, hứa hẹn "đấu" với Ford Ranger vào năm 2030

Hyundai Boulder - bước ngoặt từ Santa Cruz sang bán tải thực thụ

Mới đây, Hyundai đã chính thức ra mắt mẫu concept Boulder tại Triển lãm Ô tô New York (Mỹ). Hyundai Motor đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn trong chiến lược xe bán tải khi phát triển mẫu Hyundai Boulder hoàn toàn mới. Khác với Hyundai Santa Cruz sử dụng khung liền (unibody), Boulder sẽ chuyển sang nền tảng khung gầm rời (body-on-frame), vốn là tiêu chuẩn của các dòng pickup truyền thống.

Sự thay đổi này cho thấy Hyundai muốn tạo ra một chiếc bán tải đúng nghĩa, có khả năng vận hành mạnh mẽ, chịu tải tốt hơn và phù hợp với nhu cầu khắt khe của người dùng tại Mỹ. Santa Cruz trước đó được đánh giá là mang thiên hướng crossover nhiều hơn, nên chưa thể cạnh tranh trực tiếp với các dòng bán tải cỡ trung.

Thiết kế hầm hố, định vị đối đầu Ford Ranger và Toyota Tacoma

Hyundai Boulder được lấy cảm hứng từ concept cùng tên với phong cách thiết kế “Art of Steel”, nhấn mạnh sự cứng cáp và nam tính. Xe dự kiến sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe cao, vòm bánh lớn và tổng thể đậm chất off-road.

Mẫu bán tải này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đình đám như Ford Ranger và Toyota Tacoma, những cái tên đang thống trị phân khúc bán tải cỡ trung tại thị trường Mỹ. Đây là phân khúc cực kỳ khó tính, đòi hỏi xe phải cân bằng giữa khả năng vận hành, độ bền và tính đa dụng.

Ngoài ra, Hyundai cũng đang cân nhắc phát triển thêm một mẫu SUV sử dụng chung nền tảng Boulder để đối đầu các dòng xe off-road như Ford Bronco, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm.

Hướng tới điện hoá và sản xuất tại Mỹ

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nền tảng, Hyundai Boulder còn được định hướng tích hợp các hệ truyền động hiện đại, bao gồm hybrid và công nghệ range-extender. Điều này phù hợp với xu hướng điện hoá đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, mẫu xe này dự kiến sẽ được sản xuất trực tiếp tại Mỹ, sử dụng vật liệu nội địa nhằm tối ưu chi phí và đáp ứng các chính sách ưu đãi. Đây cũng là bước đi chiến lược giúp Hyundai tăng khả năng cạnh tranh với các hãng xe Mỹ ngay trên sân nhà.

Theo kế hoạch, Hyundai Boulder có thể ra mắt vào khoảng năm 2030, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe Hàn Quốc tham gia nghiêm túc vào phân khúc bán tải khung gầm rời.