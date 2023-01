13 mẫu mô tô Yamaha tốt nhất từng được sản xuất

1. Yamaha Seca 650 Turbo

Mẫu Seca 650 đầu những năm 80 thường không phải là một trong những mẫu xe được nhớ đến nhiều nhất của thương hiệu và không tạo được tiếng vang trên toàn thế giới khi ra mắt. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi nhà sản xuất tung ra một biến thể turbo. Seca 650 turbo sở hữu phong cách thể thao đường phố mạnh mẽ với thiết bị đo cổ điển của thập niên 80.

Ban đầu, trải nghiệm lái xe mà Seca 650 turbo mang lại không có gì nổi bật, nó giống như bất kỳ chiếc xe máy 650 phân khối nào khác nhưng mẫu xe sẽ khiến người cầm lái phải có cái nhìn khác ngay sau khi động cơ tăng áp hoạt động và bơm một lượng không khí vào xi-lanh.Và có lẽ khía cạnh thú vị nhất của chiếc xe này là đã được chính James Bond lái trong "Never Say Never Again".

2. Yamaha V-Max

Khi Yamaha lần đầu tiên ra mắt V-Max (sau này được gọi là Star VMAX), mẫu xe đã gây chấn động và thực sự khiến cả thế giới bùng cháy. V-Max được trang bị động cơ V4 làm mát bằng nước sản sinh công suất 143 mã lực, con số thường thấy ở những chiếc xe thể thao như Ninja và GSXR thời bấy giờ.

Nhìn vào V-Max có cảm giác ngay rằng chiếc xe máy này là một cỗ máy thực thụ với hai ống hút gió kéo dài về phía trước để hút những luồng không khí khổng lồ sẽ được trộn với xăng trước khi đốt cháy. Một đặc điểm khác biệt vốn có của V-Max chính là việc sở hữu cả công suất cực lớn lẫn mô-men xoắn khỏe không kém. Nó có thể đạt tốc độ đáng kinh ngạc trên đường cao tốc, trong khi lực kéo ở tầm thấp của nó gần tương đương với một chiếc Gold Wing 6 xi-lanh.

V-Max có tốc độ tối đa tuyệt vời với khả năng tăng tốc vượt trội nhanh chóng. V-Max được đánh giá là một chiếc xe máy đa năng và hiệu quả vượt trội mà Yamaha đã cố gắng duy trì trong hơn hai thập kỷ bằng một vài thay đổi lớn.

3. Yamaha YZ250

Mặc dù động cơ 2 thì đã dần "chết" trên hầu hết các sản phẩm như máy xén cỏ, cưa máy, mô tô nhưng Yamaha tự hào là thương hiệu lớn cuối cùng tại Nhật Bản sản xuất xe máy với động cơ 2 thì. Cho đến tận bây giờ, Yamaha vẫn dang tiếp tục bán nhà vô địch mô tô hai thì làm mát bằng nước có dung tích 250cc của mình mang tên YZ250.

Yamaha bắt đầu cung cấp YZ250 vào năm 1974, theo Tạp chí Dirt Bike, chiếc xe này đã chứng tỏ mình là một tay đua mạnh mẽ và có khả năng khi đem về một danh sách dài các chiến thắng của MX. Trong những năm qua, công nghệ đã được cải thiện và những chiếc xe đã được khoác lên mình những lớp sơn khác nhau, nhưng hiệu suất và khả năng vẫn không đổi. YZ250 1974 là chiếc xe từng giành được danh hiệu xe mô tô AMA đầu tiên và là chiếc xe địa hình đầu tiên có động cơ làm mát bằng nước vào năm 1982.

4. Yamaha Chappy

Thoạt nhìn, nhiều người có thể sẽ nhầm lẫn cho rằng Chappy LB50 là một chiếc xe "đồ chơi" của Yamaha vì kích thước siêu nhỏ của nó. Tuy nhiên mẫu xe này lại thực sự khá thú vị. Nhằm đối phó với những cung đường mòn hoặc sự đông đúc của trung tâm thành phố, Chappy có phần yên ghế ngồi thấp cùng những bánh xe nhỏ giúp chiếc xe có thể lướt qua mọi thứ một cách dễ dàng.

Được trang bị động cơ hai thì 50cc nhỏ bé và hộp số tự động tùy chọn, Yamaha lưu ý rằng Chappy không tạo ra nhiều công suất nhưng rất giỏi trong việc tạo ra nụ cười. Yamaha cho biết, ban đầu nó được phát triển cho phụ nữ ở các thành phố của Nhật Bản. Tức là mẫu xe cần phải nhỏ và dễ quản lý, nhà sản xuất đã trang bị bánh xe 8 inch để giữ cho chiều cao xe thấp và hộp số tự động 2 cấp để vận hành đơn giản.

Mô hình 3 tốc độ ly hợp ly tâm và 4 tốc độ truyền thống đã trở thành các tùy chọn sau này. Những chiếc mô tô nhỏ như thế này không thực tế cho nhiều mục đích sử dụng, nhưng chúng rất thú vị khi lái. Classic Motorcycle cho biết, Chappy từng được sản xuất trong 25 năm trước khi kết thúc vào những năm 90, chiếc xe đã chứng minh rằng một chiếc xe máy tuyệt vời không cần phải nhanh nhất, kỹ thuật nhất...

5. Yamaha XS1100

Yamaha XS1100 nằm giữa ranh giới của touring và superbike, vì nó chạy với tư thế hơi thoải mái và sở hữu một số yếu tố từ xe cruiser, nhưng nó được tích hợp một động cơ lớn và mô-men xoắn cao, một trong những động cơ mạnh nhất hiện có vào thời điểm đó. Các mẫu xe sau này đi kèm với bình xăng hình giọt nước, yên xe sâu hơn với thanh cào dài hơn và tay lái vuốt ngược ra sau, đồng thời tận dụng những thay đổi trong quy định DOT để cải tiến đèn pha hình chữ nhật. Hầu hết các phiên bản đều mang màu đen và mạ crom, nhưng Yamaha đã cung cấp một phiên bản Midnight Special sắc nét, toàn màu đen với các điểm nhấn bằng vàng.

6. YAMAHA RD400

Xe máy đường phố hai thì hầu như đã biến mất khỏi thị trường Mỹ từ lâu. Nhưng vào cuối những năm 70, một nhóm những chiếc xe đường phố lớn đã sử dụng xăng pha dầu và tạo ra sức mạnh điên cuồng. Trong số đó có RD400 của Yamaha, một chiếc xe máy 2 thì làm mát bằng không khí, đây cũng là chiếc xe máy đầu tiên xuất xưởng với bánh xe hợp kim đúc (trái ngược với vành nan hoa).

7. YAMAHA TMAX

Yamaha TMAX là dòng xe tay ga hàng đầu hiện nay của công ty và được trang bị tất cả các công nghệ mới nhất. Theo nhà sản xuất, TMAX được trang bị động cơ xi-lanh đôi, dung tích 762 cc, làm mát bằng chất lỏng và phun nhiên liệu. Với hộp số vô cấp CVT dẫn động bằng dây đai, việc điều khiển dễ dàng khiến nó trở nên lý tưởng cho giao thông thành phố. TMAX tăng cường hơn nữa khả năng lái xe trong thành phố bằng cách tích hợp cụm đồng hồ đo kỹ thuật số hoàn chỉnh với định vị GPS và tích hợp điện thoại thông minh. Mẫu xe còn mang lại nhiều tiện nghi từ chỗ ngồi đến cốp dưới yên rộng rãi, phù hợp để đựng hai mũ bảo hiểm.

8. Yamaha RD500LC

Yamaha RD500LC có động cơ V4 làm mát bằng nước hai thì trong khung, sử dụng công suất 88 mã lực để đẩy chiếc xe lên tốc độ tối đa lên đến 238km/giờ. Một phần thành công của chiếc mô tô này là nhờ kỹ thuật độc đáo của nó.

RD500LC sử dụng hệ thống van công suất Yamaha (YPVS) với một servo điện để điều chỉnh độ cao của cổng xả nhằm thay đổi thời điểm xả, cho phép động cơ đạt được mô-men xoắn ở tốc độ thấp hơn, giúp đường cong công suất mượt mà và tuyến tính hơn. Tuy nhiên, những chiếc máy đường phố hai thì không còn được ưa chuộng ngay sau đó và việc sản xuất bị ngừng lại. Ngày nay, RD500LC có giá trị sưu tập vì một chiếc từng được bán gần đây trên Bring A Trailer với giá 26.000 USD (614 triệu đồng).

9. Yamaha YZ450F

Mặc dù vẫn tiếp tục sản xuất động cơ hai thì, Yamaha sẽ không nằm ngoài cơn sốt động cơ bốn thì. Một trong những sản phẩm tốt nhất của nó trong lĩnh vực động cơ bốn thì là YZ450F, một chiếc xe máy địa hình phân khối lớn mang lại rất nhiều mô-men xoắn và độ tin cậy cao.

Theo Pulp MX, tiếp tục truyền thống mang lại sự đổi mới cho đường đua, Yamaha đã ra mắt chiếc xe địa hình YZ400F với tư cách là nhà sản xuất lớn đầu tiên giới thiệu biến thể bốn thì. Khi AMA thực hiện các thay đổi về quy tắc để cho phép sử dụng máy bốn thì, Yamaha đã tạo nên làn sóng khi giới thiệu YZ400F.

Thời điểm đó, các đối thủ cạnh tranh đã phải mất tới 5 năm để ra mắt một mẫu xe tương tự. Gần 25 năm sau, chiếc mô tô phân khối lớn của Yamaha đã phát triển thành YZ450F 450cc và tất nhiên, YZ450F vẫn là một trong những chiếc mô tô khó đánh bại nhất trên đường đất.

10. Yamaha YZF-R1

YZF-R1 là vua tốc độ hiện tại trong dòng sản phẩm của Yamaha, được trang bị đầy đủ công nghệ tiên tiến chuyển thành tốc độ thuần túy với khả năng xử lý chính xác. Không chỉ có tốc độ, YZF-R1 còn được tích hợp đủ thiết bị điện tử để giúp trải nghiệm lái trở nên dễ quản lý hơn và phù hợp với từng người lái.

Web Bike World báo cáo rằng, công suất đầu ra là 198 mã lực, giúp cỗ máy nặng 203kg này mạnh hơn hầu hết những chiếc xe nhỏ gọn có trọng lượng gấp bốn lần. Nó cực kỳ nhanh, đúng như mong đợi từ một chiếc xe thể thao tốt.

11. Yamaha Vino125

Các sản phẩm xe tay ga của Yamaha tuy ít nhưng lại luôn có chất lượng xuất sắc. Mẫu xe ga Vino 125 gia nhập thị trường vào năm 2004, sau khi Yamaha đạt được một số thành công khi bán Vino 50. Theo Motor Scooter Guide, động cơ lớn hơn giúp Vino tăng tốc nhanh chóng trong khi vẫn duy trì mức tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời ở khoảng 3,8 lít/100km.

Được biết, động cơ của Vino125 là loại bốn thì làm mát bằng không khí được cung cấp bởi bộ chế hòa khí và mặc dù không phù hợp để lái xe trên đường cao tốc, nhưng mẫu xe lại hoàn hảo để đi lại trong thành phố hoặc đi vòng quanh khuôn viên trường đại học; và bánh xe 10 inch cũng giúp người lái xe dễ dàng chuyển hướng khi tham gia giao thông.

12. Yamaha MT-09

Hiện tại, tiêu biểu cho dòng naked sport của Yamaha là mẫu MT-09. Mẫu xe có trọng lượng 190kg đi kèm mức giá tương đối phải chăng - dưới 10.000 USD (khoảng 236 triệu đồng). MT-09 được trang bị động cơ 3 xi-lanh thẳng hàng 900cc vận hành êm ái và mô-men xoắn cực đại với ống xả bằng thép không gỉ bọc bên dưới khung.

13. Yamaha PW50 YZinger

Yamaha PW50 hoàn toàn không phải là chiếc mô tô lớn nhất hay nhanh nhất mà Yamaha từng sản xuất mà đôi khi là ngược lại. Thương hiệu đã sản xuất PW50 như một chiếc xe máy địa hình dành cho trẻ nhỏ và sự thật là nhiều trẻ em từ 6 hoặc 7 tuổi đã được làm quen với mô tô bằng chiếc xe này.

Theo We Went Fast, chiếc xe mô tô địa hình PW50 công suất 9 mã lực bắt đầu được giao hàng vào năm 1979 và đã trở thành một sản phẩm cực kỳ thành công của Yamaha. Mẫu xe nằm trong danh sách này không phải vì công nghệ tiên tiến của nó, mà vì thực tế là nó khiến trẻ em thích đi xe. PW50 YZinger đã góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê mô tô cũng như giáo dục về việc lái xe an toàn cho những "mầm non tương lai"./.