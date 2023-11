Khám phá Suzuki V-Strom 1050 2023 vừa ra mắt, giá từ 406 triệu đồng

Suzuki V-Strom 1050 2023 là mẫu xe được các tay đua yêu thích, đặc biệt là ở châu Âu và Úc, nơi nó được coi là một chiếc mô tô toàn năng có khả năng vận hành tốt. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã mở rộng phạm vi phân phối của V-Strom 1050 bằng cách phân phối tại thị trường Malaysia. Được biết, mẫu xe sẽ có giá 78.800 RM (406 triệu đồng) chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và đăng ký.

Điểm khác biệt của V-Strom 1050 so với người anh em V-Strom 1050DE 2023 có giá 88.800 RM (458 triệu đồng) là việc loại bỏ ABS có thể chuyển đổi. Mặt khác, V-Strom 1050 có ba chế độ lái – Active (A), Basic (B), Comfort (C) và Off cùng bốn chế độ kiểm soát lực kéo.

V-Strom 1050 được trang bị động cơ V-twin góc 90 độ, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.037 cc. Công suất ước tính khoảng 105,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 100 Nm tại 8.000 vòng/phút, đi qua hộp số 6 cấp và truyền động cuối cùng bằng xích tới bánh sau. V-Strom 1050 sở hữu mâm hợp kim đúc 19 inch và lốp 110/90 cho bánh trước, trong khi bánh sau là mâm hợp kim đúc 17 inch bọc cao su 150/70.

Suzuki V-Strom 1050 2023 màu Pearl Vigor Blue Suzuki V-Strom 1050 2023 màu Glass Blaze Orange

Một số tính năng có sẵn trên mẫu xe có thể kể đến hệ thống sang số nhanh lên xuống, Hệ thống lái xe thông minh Suzuki (S.I.R.S.), Hệ thống kiểm soát lực kéo Suzuki V-Strom 1050 (STCS), Hệ thống phanh theo dõi chuyển động, Hệ thống kiểm soát hành trình, Hệ thống kiểm soát giữ dốc, Hệ thống kiểm soát phụ thuộc vào tải trọng, Hệ thống kiểm soát phụ thuộc vào độ dốc, Hệ thống khởi động dễ dàng của Suzuki và Hỗ trợ vòng tua thấp.

V-Strom 1050 cũng đi kèm với chiều cao ghế có thể thay đổi từ mức mặc định 855 mm và kính chắn gió có thể điều chỉnh. Mẫu xe có trọng lượng được công bố khoảng 252 kg với 20 lít nhiên liệu mang theo trong thùng. Có hai tùy chọn màu sắc cho V-Strom 1050 tại Malaysia là Pearl Vigor Blue và Glass Blaze Orange; cả hai tùy chọn màu sắc này sẽ đều được phân phối với cùng một bộ phụ kiện bao gồm cốp đựng đồ, tay nắm có sưởi và đèn sương mù.