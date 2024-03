LiveWire ra mắt mô tô điện S2 Mulholland mới, giá khởi điểm gần 400 triệu đồng

Thương hiệu xe điện LiveWire của Harley-Davidson mới đây đã ra mắt mẫu mô tô S2 Mulholland mới. Được quảng cáo như một chiếc cruiser hiệu suất cao, Mulholland mang diện mạo khác biệt với những chiếc mô tô truyền thống sở hữu điểm nhấn nằm ở bình xăng.

Đặc biệt, S2 Mulholland được chế tạo từ nhiều loại vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường. Đáng chú ý nhất là các chi tiết chắn bùn trước và sau được làm từ vật liệu tổng hợp sinh học CAP Hemp. Tùy chọn màu Lunar White không sơn của mẫu xe góp phần làm nổi bật chất liệu sợi gai dầu, đồng thời “giảm thiểu việc sử dụng nhựa và sơn truyền thống”. Bên cạnh Lunar White, nhà sản xuất cũng cung cấp thêm tùy chọn Liquid Black phổ thông hơn.

Những điểm nhấn thân thiện với môi trường tiếp tục xuất hiện ở những bộ phận khác như yên xe sử dụng “silicone có thể tái chế thay vì da hoặc nhựa vinyl”, tấm che và bộ tản nhiệt, hộp đựng dây điện có thành phần nylon làm từ lưới đánh cá tái chế.

Mulholland chạy trên cùng nền tảng S2 với người anh em Del Mar và có hệ truyền động quen thuộc với bộ pin 10,5 kWh. Động cơ thứ hai cung cấp năng lượng ra công suất 84 mã lực và mô-men xoắn cực đại 263 Nm. Điều này cho phép chiếc đạp nặng 196 kg này tăng tốc từ 0-96 km/giờ trong 3,3 giây. Phạm vi thay đổi tùy theo hoạt động, nhưng LiveWire cho biết chủ sở hữu có thể đi được quãng đường 195 km trong thành phố. Tuy nhiên, phạm vi sẽ giảm mạnh xuống còn 117 km khi di chuyển ở tốc độ 89 km/giờ.

Bên cạnh đó, bộ sạc Cấp 1 có thể sạc pin từ mức 20% đến 80% trong vòng chưa đầy sáu giờ. Với bộ sạc Cấp 2, thời gian sạc giảm xuống chỉ còn 78 phút.

S2 Mulholland đã được bán với giá khởi điểm 15.999 USD (396 triệu đồng). Đây là mức giá rẻ hơn nhiều so với LiveWire One nhưng đắt hơn một chút so với S2 Del Mar có giá khởi điểm 15.499 USD (384 triệu đồng).