Xu hướng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện của người dân Hà Nội tăng “chóng mặt"

Mới hết quý I năm 2026, thị trường xe máy tại Hà Nội chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Khi giá xăng liên tục "nhảy múa" và lộ trình hạn chế xe xăng trong nội đô đang tiến hành sát nút thì những showroom xe máy điện trước đây vốn vắng bóg người qua lại, nay bỗng tấp nập đông vui khách đến đặt cọc.

Có nhiều mẫu xe hot hiện đang cháy hàng, khiến người dùng phải đặt cọc chờ đợi từ 10 đến khoảng một tháng mới có xe bàn giao. Cuộc “cách mạng” chuyển đổi xanh có thể nói đang bước vao giai đoạn “ tốc thắng”, đánh dấu một kỷ nguyên của giao thông xanh tại Hà Nội.

Khảo sát tại một số cửa hàng xe máy điện trên trục đường được coi là “thủ phủ” của shoroom xe như Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng hay Minh Khai, không khí mua bán đang nóng hơn bao giờ hết.

Nhiều cửa hàng xe máy điện luôn đông người tới xem

Anh T, một nhân viên tư vấn bán hàng xe của nhãn hiệu VinFast ở Hà Nội cho biết: “Mấy tuần qua, khi giá nhiên liệu xăng bấp bênh, có sự tăng cao. Thêm vào đó từ tháng 7/2026, nhiều tuyến phố tại Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo giờ, nhiều nhân viên văn phòng và sinh viên đi lại sẽ bị hạn chế và bất tiện, việc này khiến nhu cầu tìm mua xe điện tăng đột biến".

Nếu trước đây khách hàng nghĩ có thể cầm 20, 30 triệu đồng ra cửa hàng là có thể mang về ngay một chiếc xe điện thì nay thời thế đa đảo ngược. Trong vai một khách hàng đi mua xe tôi hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh đông vui nhộn nhịp tại các showroom xe điện như hiện nay. Không còn tiếng nhạc ầm ĩ phát chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng, mà thay vào đó là tiếng khách hàng thi nhau hỏi "Em ơi mẫu này còn không?", "Cọc bao giờ có xe?", "Màu này còn hàng không, hai tuần nữa chị quay lại lấy nhé?".

Lân la ra hồi một chiếc VinFast Feliz (mẫu xe này hiện đang khá hot vì quãng đường di chuyển đi được gần 200km/lần sạc). Câu trả lời của bạn nhân viên khiến tôi cũng thoáng chút ngạc nhiên mặc dù cũng dự đoán được phần nào thực trạng: "Mẫu này bên em hiện đang cháy hàng trên toàn hệ thống rồi anh ạ. Giờ anh cọc tiền giúp để em ghi phiếu hẹn. Sớm nhất là 10 ngày, muộn hơn là 3 tuần hoặc 1 tháng là sẽ có sẽ giao đến tận tay anh".

Gật gù một lúc ra vẻ băn khoăn tôi lướt tiếp sang các mẫu xe khác và hỏi thêm nhân viên tư vấn bán hàng về tình trạng xe, câu trả lời nhận được khá thú vị: “Nhiều xe mới vừa được đưa về showroom của bên em là được bàn giao tới tay khách hàng ngay lập tức. Có những ngày số lượng nhận cọc và bàn giao tại cửa hàng lên đến trăm xe".

Anh T cho biết, “có những lúc cao điểm, mỗi nhân viên phải tiếp cùng lúc nhiều khách hàng để tư vấn. Khách mua cũng không còn đắn đo nhiều về thông số kỹ thuật hay giá cả vì họ đã tìm hiểu trên mạng trước rồi, chủ yếu hỏi khi nào có xe để lấy luôn hoặc phải chờ trong bao lâu”.

Nhiều cửa hàng xe máy điện quá tải khi nhu cầu người dân tăng cao

Các đại lý lớn của VinFast, Dat Bike hay Yadea đều ghi nhận lượng khách hàng mua xe điện thời gian khoảng hơn 1 tháng qua tăng gấp 3 - 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mẫu xe "quốc dân" như Feliz S hay Evo200 luôn trong tình trạng khan hàng sẵn phải chờ. Điều này cho thấy xe điện không còn là xu hướng thử nghiệm, mà đã trở thành lựa chọn của người tiêu dùng đô thị.

Khi được hỏi về việc gia đình có ý định chuyển từ xe ô tô xăng sang điện hay không, chị Linh ở Cầu Giấy, Hà Nội đưa ra ý kiến: “Tôi cũng tính phương án mua thêm hai chiếc xe điện, ở khu chung cư tôi ở hiện nay nếu gửi xe điện xuống hầm sẽ không mất chi phí và còn được sạc miễn phí, như vậy cũng đỡ một khoản chi phí. Hơn nữa chủ trường hạn chế xe xăng đi lại trong nội đô cũng đang được tiến hành, như vậy nếu vợ chồng tôi đi làm sẽ bất tiện hơn. Việc chuyển đổi xe xăng thành xe điện là hợp lý. Thêm vào đó chi phí vận hành xe điện sẽ ít tốn kém hơn xe xăng'.

Nhu cầu tăng đột biến: Xe điện không còn là xu hướng, mà là làn sóng thuận theo “gọng kìm” xăng tăng và lệnh cấm

Sở dĩ nhu cầu sử dụng xe máy điện tăng đột biến như thời gian qua không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả cộng hưởng từ nhiều yếu tố thực tế. Cú sốc từ giá xăng tăng trong thời gian qua là câu trả lời trực tiếp cho chi phí vận hành xe

Vào tháng 3/2026, giá xăng dầu thế giới và trong nước có những biến động mạnh. Với một sinh viên hay người lao động, đơn giảm hơn là những shipper phải di chuyển trung bình 20 - 30km/ngày thì chi phí đổ xăng hiện tại có thể chiếm tới 15 - 20% thu nhập hàng tháng, trong khi đó, chi phí sạc điện cho cùng quãng đường kể trên chỉ bằng khoảng 1/10. Nếu tiết kiệm được khoản chi phí này thì họ cũng có thể bỏ túi được một khoản tiền để lo cho các khoản sinh hoạt khác.

Thêm vào đó lộ trình "siết" xe xăng vào nội đô tại các khu vực Vành đai 1 từ tháng 7/2026 sẽ có hiệu lực thi hành đã tạo nên một làn sóng tâm lý "mua sớm để thích ứng". Người dân không còn xem xe điện là phương tiện phụ, mà là giải pháp thay thế tất yếu để không bị động trước các quy định mới về vùng phát thải thấp.

Chính quyền Hà Nội đang từng bước siết chặt khí thải nội đô và khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường, các hãng xe cũng bắt sóng xu hướng bởi nhiều chính sách ưu đãi, khuyến mại, cộng thêm với nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước đã thúc đẩy người dân chuyển sang xe điện như một lựa chọn “đi trước đón đầu”.

Năm 2026 cũng là năm các hãng xe tung ra những chiêu bài chiến lược như chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Người dân mua xe với vốn đối ứng là 0 đồng, hỗ trợ lãi suất và miễn phí sạc pin. Việc này thu hút người tiêu dùng và cũng đã tháo gỡ cục diện là “rào cản tài chính” cuối cùng đối với nhóm khách hàng có thu nhập trung bình.

Bên cạnh đó, hiện nay xét về thiết kế, mẫu mã, công nghệ được các nhà sản xuất dành cho xe điện ngày càng hấp dẫn. Các thương hiệu như VinFast liên tục ra mắt mẫu xe có ngoại hình thời trang, pin bền, tốc độ ổn định. Xe điện giờ đây không còn là mẫu xe “kém sang” mà đã dần trở thành xu hướng của phong cách sống hiện đại.

Nhiều hãng xe đã trang bị hạ tầng trạm sạc dày đặc để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Hạ tầng sạc dần hoàn thiện cũng là yếu tố khiến người mua không còn phải quá bận tâm trong việc chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Số lượng trạm sạc, điểm đổi pin tại Hà Nội tăng nhanh, nhiều chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cho trang bị, lắp đặt những phân khu riêng dành cho việc sạc pin xe điện

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, xe máy điện cũng được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ dần thay thế xe xăng trong nội đô thành phố Hà Nội vài năm tới. Khi hạ tầng tiếp tục được cải thiện và trang bị đầy đủ hơn, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng cao, cộng hưởng với giá xe ngày càng hợp lý, mẫu mã phong phú và đa dạng thì doanh số xe điện sẽ còn bùng nổ mạnh hơn. Dự đoán với tốc độ phát triển này thì xe máy điện sẽ sớm chiếm lĩnh ngôi vương và đẩy xe xăng lui về vị trí “phòng ngự” và đòi hỏi cần phải có chiến lược dài hơi.