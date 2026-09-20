Ngày 20/9, Yamaha WR155R 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá 79 triệu đồng. Mẫu xe địa hình thế hệ mới sở hữu thiết kế Enduro cá tính, động cơ 155 cc tích hợp van biến thiên VVA cùng bộ ly hợp chống trượt A&S, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đầy phấn khích cho các tín đồ mê xê dịch, muốn chinh phục cả những cung đường phố thị lẫn địa hình gồ ghề phức tạp, với thông điệp "I Am The Challenger" (Tôi là kẻ thách thức).

Yamaha WR155R là mẫu xe hướng đến các khách hàng trẻ ưa thích khám phá

Yamaha WR155R sở hữu ngôn ngữ thiết kế Enduro với vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn và đầy bụi bặm, nổi bất nhất chính là khoảng sáng gầm lên đến 245mm, kết hợp cùng tư thế lái cao giúp người điều khiển bao quát tầm nhìn tốt và dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật.

Yamaha cũng trang bị cho xe hệ thống khung semi-double cradle hoàn toàn mới, giúp cân bằng giữa độ cứng theo chiều dọc, chiều xoắn và duy trì sự ổn định khi vận hành. Cùng với đó, yên phẳng kiểu YZ đi kèm gác chân rộng tạo điều kiện tối đa để người lái linh hoạt thay đổi tư thế và phân bổ trọng lượng cơ thể.

Tối ưu cho việc chinh phục đa dạng địa hình, xe sử dụng bộ vành nhôm nhẹ có đường kính lớn, với bánh trước 21-inch và bánh sau 18-inch, cùng với bộ lốp gai đa địa hình (dual-purpose) giúp bám đường vượt trội trên cả đất đá, bùn lầy lẫn đường nhựa.

Hệ thống treo của WR155R sở hữu phuộc trước ống lồng KYB đường kính 41mm với hành trình dài 215mm, cùng giảm xóc sau Monocross dạng liên kết với hành trình 185mm; cùng với phanh đĩa thủy lực đường kính đĩa trước 240mm và kẹp 2 piston, và phanh sau đường kính đĩa 220mm, cùng ống xả vắt cao thể thao chuyên dụng off-road.

"Trái tim" của Yamaha WR155R là khối động cơ 4 thì SOHC 4 van 155,1 cc phun xăng điện tử và được tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 16,7 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Năm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp kết hợp cùng bộ ly hợp chống trượt A&S (Assist & Slipper) giúp việc sang số trở nên nhẹ nhàng, chống giật khi dồn số gấp hoặc giảm tốc.

Yamaha WR155R sở hữu màn hình LCD đa chức năng hiển thị rõ nét các thông số như tốc độ, vòng tua, lượng xăng, trạng thái VVA cùng hệ thống đèn cảnh báo Hazard. Bình xăng dung tích lớn 8,1 lít cùng thanh khung bảo vệ lốc máy sẽ đồng hành cùng các tay lái trên những hành trình dài.

Yamaha WR155R chính thức được phân phối với hai phiên bản màu sắc đậm chất thể thao: Đen và Xanh GP, và mức giá bán lẻ đề xuất là 79 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT), với thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 25/9/2026 tại hệ thống các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc.

Những hình ảnh Yamaha WR155R 2026 tại Việt Nam: