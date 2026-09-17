Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

Bước sang tháng 9/2026, thị trường ô tô vẫn nóng lên với những đợt giảm giá. Sức ép cạnh tranh ở nhóm Crossover và SUV đô thị ngày càng rõ nét khi nhiều hãng duy trì hoặc nâng mức ưu đãi so với tháng trước. Đáng chú ý, Toyota lần đầu áp dụng hỗ trợ lệ phí trước bạ cho Corolla Cross trong năm 2026, Honda thì tăng chính sách ưu đãi cho HR-V. Mitsubishi Xforce tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trên toàn bộ các phiên bản.

Ở chiều ngược lại, Hyundai Creta vẫn được hãng áp dụng chính sách ưu đãi nhưng tổng quyền lợi tối đa lại giảm so với tháng trước. Một số mẫu xe tồn kho như MG ZS VIN 2025 thậm chí được đại lý giảm tới 140-150 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống dưới 400 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV được hỗ trợ tới 74 triệu đồng

Trong tháng 9/2026, Toyota Việt Nam bổ sung Corolla Cross vào danh sách xe được khuyến mại, đồng thời tăng hỗ trợ cho Yaris Cross HEV.

Theo chương trình của Toyota Việt Nam, Yaris Cross bản Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tối đa khoảng 74 triệu đồng. Phiên bản động cơ xăng tiếp tục nhận ưu đãi tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Toyota Yaris Cross có hai tùy chọn động cơ thuần xăng và xăng kết hợp Hybrid.

Yaris Cross hiện có hai cấu hình động lực tại Việt Nam. Bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L, dung tích 1.496 cc, kết hợp hộp số vô cấp; bản HEV dùng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện. Xe có kích thước dài 4.310 mm, rộng 1.770 mm, cao 1.655 mm, trục cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Khoang hành lý đạt 471 lít trên bản xăng và 466 lít trên bản Hybrid.

Với bản HEV, động cơ xăng cho công suất 90 mã lực, trong khi hệ truyền động có thêm mô-tơ điện và ba chế độ lái Eco, Normal, Power. Đây cũng là phiên bản được Toyota đẩy mạnh ưu đãi nhất trong tháng 9/2026.

Trong khi đó, với mẫu Corolla Cross thì cả hai phiên bản được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, quy đổi khoảng 41- 43,5 triệu đồng, tùy phiên bản.

Với mức giá niêm yết tương ứng khoảng 820-870 triệu đồng, giá trị thực tế sau khi quy đổi ưu đãi có thể đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống mức giá khoảng 779 triệu đồng, chưa kể đến các chương trình riêng tại từng đại lý.

Toyota Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, quy đổi khoảng 41- 43,5 triệu đồng, tùy phiên bản.

Corolla Cross sử dụng động cơ xăng 1.8L trên bản thường, công suất 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm, hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Phiên bản HEV kết hợp động cơ xăng chu trình Atkinson 1.8L với mô-tơ điện công suất 53 kW. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được Toyota công bố ở bản Hybrid là 3,67 lít/100 km.

Honda HR-V giảm trực tiếp 50 triệu đồng, tặng thêm một năm bảo hiểm

Bên cạnh Toyota, Honda cũng tăng ưu đãi đối với mẫu HR-V so với tháng 8/2026. Nếu như tháng 8/2026, Honda HR-V chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với bản L (tương ứng 37,5 triệu đồng) thì sang đến tháng 9/2026, hai phiên bản HR-V G và L được giảm trực tiếp 50 triệu đồng, đồng thời tặng một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Giá niêm yết của HR-V G hiện từ 669 triệu đồng, trong khi HR-V L từ 750 triệu đồng tùy màu sắc. Như vậy, chưa tính giá trị gói bảo hiểm, giá bán thực tế sau ưu đãi tiền mặt của HR-V G còn khoảng 619 triệu đồng, còn bản L khoảng 700 triệu đồng.

Honda cũng tăng ưu đãi đối với mẫu HR-V so với tháng 8/2026.

Hai bản G và L sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, đi cùng hộp số CVT. Bản e:HEV RS cao cấp sử dụng hệ thống Hybrid gồm động cơ xăng 1.5L chu trình Atkinson và mô-tơ điện công suất 129 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được Honda công bố ở hai bản động cơ xăng là 6,7 lít/100 km, trong khi bản e:HEV RS đạt 4,3 lít/100 km. Tất cả các phiên bản đều được trang bị gói hỗ trợ lái Honda SENSING.

Mitsubishi Xforce tiếp tục được hỗ trợ lên tới 72 triệu đồng

Xforce là một trong những mẫu xe có chính sách ưu đãi đồng đều nhất trong tháng 9/2026 với 100% lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản.

Cụ thể, Xforce GLX có giá niêm yết 605 triệu đồng, nhận hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng; bản Luxury giá 665 triệu đồng, được hỗ trợ khoảng 66 triệu đồng; bản Ultimate giá 720 triệu đồng, mức hỗ trợ khoảng 72 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu xe có chính sách ưu đãi đồng đều nhất trên thị trường ô tô tháng 9/2026

Nếu quy đổi toàn bộ ưu đãi vào giá xe, mức chi phí tương ứng còn khoảng 545 triệu đồng cho GLX, 599 triệu đồng cho Luxury và 648 triệu đồng cho Ultimate. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, mức hỗ trợ trước bạ được ước tính theo mức tối đa 10% và điều kiện cụ thể cần được xác nhận tại nhà phân phối.

Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Điểm đáng chú ý trên các phiên bản cao là khoảng sáng gầm lớn, nhiều chế độ lái và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control.

Mazda CX-30 và CX-3

Mazda tiếp tục duy trì khuyến mại cho hai mẫu crossover CX-30 và CX-3 trong tháng 9/2026. Theo đó, CX-30 được ưu đãi tới 47 triệu đồng, đưa giá bán sau khuyến mại xuống từ 652 triệu đồng. CX-3 nhận ưu đãi tối đa 35 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 499 triệu đồng.

Mazda CX-30 được ưu đãi tới 47 triệu đồng, đưa giá bán sau khuyến mại xuống từ 652 triệu đồng

CX-30 có kích thước và định vị cao hơn CX-3, hướng tới nhóm khách hàng cần không gian sử dụng rộng hơn. Mẫu xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L, trong khi CX-3 tại Việt Nam sử dụng động cơ SkyActiv-G dung tích nhỏ hơn, phù hợp hơn với nhu cầu đi lại đô thị.

Ngoài ưu đãi trực tiếp vào giá bán, Mazda còn áp dụng các chương trình tài chính và quà tặng theo từng mẫu xe, do đó mức chi phí cuối cùng có thể sẽ khác nhau giữa các showroom.

MG ZS VIN 2025 giảm sâu lên tới 150 triệu đồng

Theo ghi nhận đầu tháng 9/2026, MG ZS STD có giá niêm yết 518 triệu đồng, được một số đại lý áp dụng chính sách giảm giá trực tiếp tiền mặt khoảng 140 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế còn khoảng 378 triệu đồng. Bản ZS Lux giá niêm yết 588 triệu đồng được giảm tới 150 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 438 triệu đồng.

MG ZS STD có giá niêm yết 518 triệu đồng, được một số đại lý áp dụng chính sách giảm giá trực tiếp tiền mặt khoảng 140 triệu đồng.

Đây là chương trình dành cho số lượng xe VIN 2025 giới hạn và có thể kết thúc khi đại lý bán hết hàng, vì vậy không thể coi mức 378 triệu đồng là giá bán chung của MG ZS trên toàn quốc.

Mức giảm này giúp ZS trở thành một trong những mẫu crossover có giá giao dịch thấp nhất thị trường hiện tại, thậm chí thấp hơn khá nhiều mẫu sedan hạng B.

Jaecoo J5 có giá ưu đãi từ 499 triệu đồng

Giá niêm yết của J5 ICE Premium hiện là 599 triệu đồng, nhưng sau khi hãng áp dụng chính sách dành cho nhóm khách hàng tiên phong đã đưa giá bán xuống còn 499 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng100 triệu đồng.

Jaecoo J5 có giá ưu đãi từ 499 triệu đồng

Bản J5 SHS-H Premium có giá niêm yết 669 triệu đồng, giá ưu đãi 599 triệu đồng; SHS-H Flagship từ 749 triệu xuống 669 triệu đồng; bản điện BEV Flagship từ 749 triệu xuống 599 triệu đồng.

Omoda C5 và C5 SHS-H cũng tiếp tục được triển khai chính sách bán hàng riêng. Chẳng hạn C5 SHS-H Premium có giá niêm yết 669 triệu đồng nhưng một số chương trình tháng 9/2026 đưa giá xuống 619 triệu đồng; bản Flagship từ 749 triệu xuống 669 triệu đồng.

Hyundai Creta ưu đãi tối đa 79 triệu đồng

Khác với phần lớn các đối thủ đang tăng hoặc giữ khuyến mại, Hyundai Creta có tổng quyền lợi tối đa trong tháng 9/2026 ở mức 79 triệu đồng.

Hyundai Creta là mẫu xe đứng đầu doanh số của hãng xe Hàn tại Việt Nam.

Theo Hyundai Thành Công Việt Nam, giá trị này bao gồm phần khuyến mại giảm giá từ hãng và đại lý cùng quyền lợi của Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. Mức cụ thể phụ thuộc phiên bản và chính sách của từng đại lý. Do đó, việc giảm 79 triệu đồng không phải hoàn toàn là tiền mặt trừ trực tiếp vào giá niêm yết.

Vì vậy, người mua cần phân biệt ba khái niệm: Giá niêm yết, tổng giá trị khuyến mại và số tiền thực sự được trừ vào giá xe. Một gói ưu đãi công bố 70-80 triệu đồng chưa chắc đồng nghĩa giá xe sẽ được giảm trực tiếp tương ứng, do tổng quyền lợi có thể gồm bảo hiểm, phụ kiện, thẻ dịch vụ hoặc ưu đãi tài chính.